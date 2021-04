डोळ्यांतून पाणी येण्याची समस्या असेल तर हे घरगुती उपाय वापरा

कोल्हापूर : डोळे हा आपल्या शरीराचा सर्वात नाजूक अवयव आहे. या सोबत जोडलेल्या कोणत्याही समस्येला कधीही दुर्लक्ष करुन चालत नाही. परंतु या काही दिवसांत कॉम्प्युटरवर तासंतास काम असल्यामुळे लोकांना डोळ्यांची समस्या भेडसावत आहे. यामुळे डोळ्यातून पाणी येणे ही समस्या खूप कॉमन झाली आहे. परंतु तज्ञांच्या मते ही समस्या नजर अंदाज करू नये कारण ही समस्येचे पुढे साईड इफेक्ट संभवू शकतात. कुणी व्यक्ती या समस्येने ग्रासला असेल तर त्याने तात्काळ डॉक्टरांची संपर्क केला पाहिजे. कधी कधी डोळ्यातून असे बाहेर पडणारे पाणी हे महत्त्वपूर्ण ही मानले जाते. त्यामुळे डोळ्यातील चिकटपणा या समस्येचे संक्रमण होणे थांबते. परंतु पाणी जास्त निघणे याचा परिणाम तुमच्या रोजच्या ऍक्टिव्हिटीवर पडू शकतो. यासाठी डॉक्टरांशी संपर्क साधून काही घरगुती उपाय तुम्ही करू शकता. आणि या या समस्येपासून सुटकारा मिळवू शकता. या कारणांमुळे डोळ्यात येते पाणी डोळ्यात पाणी येण्याची अनेक कारणे असू शकतात. केमिकल इफेक्ट, एलर्जी, डोळ्याला काही इजा होणे, डोळे ड्राय असणे, थंडी किंवा उन्हाचा परिणाम अशा अनेक समस्यांचा यात समावेश होतो. परंतु ही समस्या सारखी भासत असेल तर त्याचा इलाज तात्काळ करणे गरजेचे आहे. अनेक वेळा वारा आणि हवा यांमुळे डोळ्यांना त्रात होतो. डोळ्यातून पाणी येणे सुरू होते यासाठी तुम्ही घरेलू उपाय करू शकता सलाईन वॉटर खारे पाणी किंवा घरी तुम्ही खारे पाणी तयार करु शकता. खाऱ्या पाण्यात मायक्रो बायऑक्साईडचे गुण असतात. डोळ्यातून येणाऱ्या पाण्याच्या समस्येवर हे मदत करू शकते. कोणत्याही मेडिकल स्टोअरमधून तुम्ही सलाइन वॉटर आणून वापरू शकता. किंवा घरीच खाऱ्या पाणी तयार करू शकता आणि या पाण्याने तुमच्या डोळ्यांना वाफ देऊ शकता टी बॅग

पाणी बाहेर पडण्या ऐवजी डोळेत सुजत असतील किंवा दुखत असतील तर तुम्ही डॉक्टरांशी संपर्क करा. यादरम्यान तुम्ही टी बॅग ट्राय करू शकता. कारण यामध्ये इन्फ्लामेंट्रीचे गुण असतात. यामुळे तुम्हाला काही वेळासाठी दुखण्यापासून सुटका मिळू शकते. चहा पावडर काही काळासाठी गरम पाण्यात शिजू दिल्यास आणि या पाण्याने डोळ्यांना शेक दिल्यास ही समस्या दूर होते. परंतु यावेळी हे लक्षात ठेवावं की पाणी जास्त गरम होऊ नये. कच्चा बटाटा कच्चा बटाट्यामध्ये एन्स्ट्रीजंटचे गुण असतात. ते डोळ्यांच्या समस्याला तात्काळ उपाय सुचवतात. इतकेच नाही तर डोळ्यांचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी काही महिला बटाट्याचा वापर करतात. यासाठी तुम्ही बटाट्याच्या छोट्या छोट्या स्लाईस करून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. आणि त्या थंड झाल्यानंतर तुमच्या डोळ्यांवरती 15 ते 20 मिनिटांचा ठेऊ शकता. यामुळे तुम्हाला डोळ्यांना गारवा मिळतो.



Web Title: problems of dropping water from eyes homemade tips useful in kolhapur