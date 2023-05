Sanitary Pads Were Made For Men Not For Women : सॅनिटरी पॅड्स आणि पाळी असं अविभाज्य समिकरण हल्लीच्या काळात झालं आहे. महिलांच्या पाळीच्या काळात पूर्वी कापड वापरलं जात असे. पण ते अस्वच्छ कापड महिलांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू लागलं. कापड वापरल्याने महिलांमध्ये अनेक आजार वाढू लागले.

त्यामुळे महिलांनी पाळीच्या काळात सॅनिटरी पॅडच वापरावे असा सल्ला आरोग्य यंत्रणा आणि डॉक्टरांकडून देण्यात येतो. त्यामुळे हल्ली पॅड म्हटलं की ही वस्तू महिलांसाठी आहे म्हणून पुरूष त्याकडे वेगळ्याच अवघडलेपणाने बघतात.

पण तुम्हाला माहितीये का की, मुळात या पॅडची निर्मिती महिलांसाठी नाही तर पुरुषांसाठी झाली होती. संपूर्ण प्रकरण काय आहे जाणून घ्या.

world war 1

सॅनटरी पॅडचा पहिल्यांदा वापर

world war 1

सॅनटरी पॅडचा शोध

हे नॅपकीन बेंजामिन फ्रँकलिनच्या शोधापासून प्रेरीत होते. आणि मोठ्या प्रमाणात रक्त शोशल्यानंतर ते सहजपणे काढता येतील याची काळजी घेण्यात आली होती.

मासिक पाळीसाठी वापर