नाश्ता करताना तुम्ही पण 'या' चुका करताय का? झपाट्यानं वाढतं वजन

नागपूर : नाश्ता हा आपल्या आहारातील सर्वात महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळे तो कधीही कमी होऊ नये. विशेषतः आपण जेव्हा वजन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. असे म्हटले जाते की निरोगी पौष्टिक नाश्ता आपल्याला त्या दिवसातील उर्जा देते. त्यामुळे मेटाबोलिझम (metabolism) सुधारण्यास मदत होते. मात्र, यामध्ये असे अनेक प्रकार आहेत, जे आपले वजन वाढवू (weight gain) शकते. नाश्त्यामध्ये काही चुका केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे वजन कमी करायचे असल्यास आज आम्ही सांगतो त्या पद्धती वापरून पाहा. (seven mistakes in breakfast which gain weight rapidly)

नाश्ताच्या पद्धती ज्यामुळे वजन वाढते -

आपल्या नाश्त्यामध्ये प्रथिने समाविष्ट करू नका -

वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करताना प्रत्येकाने त्यांच्या सर्व जेवणात प्रथिने समाविष्ट करावीत. नाश्त्यामध्ये प्रथिने वगळल्यानंतर आपण नंतर अतिरिक्त कॅलरी घेऊ शकता. प्रथिने आपले पोट भरुन ठेवण्यास आणि आरोग्यासाठी आपल्याला प्रतिबंधित करण्यात मदत करते. आपल्या नाश्त्यामध्ये काही प्रकारचे पातळ प्रथिने समाविष्ट करा जसे की शेंगदाणा बटरसह केळी, काही उकडलेल्या अंड्यांसह एक वाटी धान्य.

साखरेचा अंश असलेला नाश्ता -

झोपेतून उठल्यानंतर एखाद्याला उच्च साखर किंवा संतृप्त चरबीयुक्त पदार्थांचे सेवन न करण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण त्याचा तुमच्या यकृतावर परिणाम होऊ शकतो. आपल्या चयापचयला चालना देण्यासाठी आणि उर्जेची पातळी स्थिर ठेवण्यासाठी आहारात संपूर्ण धान्य समाविष्ट करण्यास सांगितले जाते.

फक्त carbs खा -

बर्‍याच कार्बपासून बनविलेला नाश्ता आपल्याला वेळेवर समाधान देईल. जास्त कार्ब असण्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी देखील वाढू शकते. तुमचा ब्रेकफास्ट कार्ब, प्रथिने, फायबर आणि चरबीसह सर्व पोषक द्रव्यांचे योग्य मिश्रण असावे.

नाश्ता न करणे -

नाश्ता वगळल्यामुळे दुपारी आणि रात्रीच्या जेवणात तुम्ही अधिक खाऊ शकता, यामुळे तुमचे वजन वाढते. जर आपल्याला सकाळी खूप भूक लागली नसेल किंवा आपल्याकडे नाश्ता खायला वेळ नसेल तर आपण दूध किंवा काही उकडलेल्या अंडीसारख्या नाश्त्याची निवड करू शकता.

संतुलित आहार न घेणे -

फक्त एक प्रकारचा नाश्ता केल्याने वजन वाढू शकते. आपण प्रथिने आणि फायबर गमावू नये. प्रथिने, फायबर, कार्ब आणि चरबीसह सर्व पोषक द्रव्यांचे चांगले संतुलन आहे. जेवणाची वेळ होईपर्यंत ते भरलेले असेल. संतुलित नाश्त्यासाठी तुम्ही अ‌ॅवाकाडो टोपींग, केळी, शेंगदाणे आणि काही दूध घेऊन संपूर्ण धान्य ब्रेड खाऊ शकता.

घाईघाईत नाश्ता करणे -

आपले पोट भरलेले असते तरी आपण खूप घाईघाईत नाश्ता खातो. त्यामुळे वजन वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे हळू खाणे महत्वाचे आहे.

