क्षयरोग आणि कोविड 19 ची लक्षणे अशा प्रकारे ओळखा; निदान करण्याच्या पद्धती जाणून घ्या

Similarities In Covid-19 And Tuberculosis : क्षयरोगाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी भारत दीर्घकाळ लढा देत आहे, परंतु अद्याप हा रोग पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी झटत आहे. क्षयरोग हा एक संसर्गजन्य रोग आहे आणि विविध आरोग्य, सरकारी आणि अशासकीय कंपन्या जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काम करतात. , राष्ट्रीय दैनंदिन अहवालात कोविड -19 च्या आगमनानंतर २०२० मध्ये अंदाजे 1.4 दशलक्ष कमी लोकांना टीबी बाबत काळजी घेतली. लॉकडाउनमुळे लोकांना प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीसाठी जात आले नाही आणि म्हणूनच टीबीचा सामना करावा लागला. कोविड 19 and आणि टीबीची अनेक लक्षणे समान आहेत. यामुळे लोकांना वास्तविक रोग ओळखणे कठीण झाले. केवळ वैद्यकीय तज्ञांच्या मदतीने लोकांना कळले की खोकला आणि सर्दी सारखी लक्षणे टीबीमध्ये बराच काळ टिकून राहतात, तर कोविड 19 मधील अशा लक्षणांचा कालावधी तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त नसतो. कोविड 19 and आणि टीबीच्या लक्षणांमधील समानतेमुळे लोकांमध्ये बरीच भीती निर्माण झाली ज्यामुळे तपासणी करण्याच्या फंदात ते पडले नाहीत. याचा परिणाम निदानाच्या वास्तविक डेटावर झाला आणि टीबीच्या रुग्णांची संख्या वाढली. याव्यतिरिक्त, साथीच्या रोगामुळे, लोकांना उपचार घेण्यास बराच विलंब लागला. कोविड 19 and आणि टीबीमधील फरक आणि त्यांच्या वेळेच्या आधारावर फरक समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. टीबीची लक्षणे सुप्त किंवा निष्क्रिय टीबीची कोणतीही व्यक्ती कोणतीही लक्षणे दर्शवित नाही. त्या व्यक्तीस अद्याप टीबी संसर्ग होऊ शकतो परंतु तोपर्यंत शरीरातील जीवाणू शरीराला हानी पोहोचवत नाहीत. सक्रिय टीबीच्या लक्षणांमध्ये खालील समाविष्ट आहे: खोकला जो तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकतो सतत सौम्य ताप भूक न लागणे, रात्री घाम येणे खोकला किंवा श्लेष्मा फुफ्फुसातील टीबीचे लक्षण आहे हाडांमध्ये दुखणे हाडांवर हल्ला करणारे बॅक्टेरियाचे लक्षण असू शकते टीबीचे निदान आपल्या स्टेथोस्कोपद्वारे आपले फुफ्फुस ऐकून आपले डॉक्टर शारीरिक निदान करतील. याव्यतिरिक्त, क्षयरोगाच्या निदानावर, ते त्वचा किंवा रक्त तपासणीसाठी ऑर्डर देतील. अंतिम अहवालात निकाल दिसून येतो. खाद्यभ्रमंती : सुपनेकर, साताऱ्यातील चवीचे ‘महाराज’ कोविड 19 ची लक्षणे कोरडा खोकला ताप थकवा शरीर घसा खवखवणे अतिसार कोविड 19 चे निदान हे लक्षणांच्या आधारे तात्पुरते निदान केले जाऊ शकते आणि आरटी-पीसीआर किंवा संक्रमित स्रावांच्या न्यूक्लिक अॅसिड चाचणीद्वारे पुष्टी केली जाऊ शकते. या चाचण्यांबरोबरच, लक्षणांच्या तीव्रतेच्या आधारे काही डॉक्टरांनी छातीचा एक्स-रे देखील सुचविला आहे. कारण हे स्पष्ट आहे की टीबी आणि कोविड -19 या दोघांमध्ये काही लक्षणे समान आहेत. वेळेची तीव्रता आणि तीव्रतेनुसार त्या दोघांमध्ये फरक करणे थोडे सोपे आहे. टीबीसाठी, खोकला तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ राहतो आणि रूग्ण तापाची तक्रार करतात. तर कोविड 19 मध्ये लोक कोरड्या खोकल्याची तक्रार करतात आणि विषाणूपासून बरे झाल्याने हे कमी होते. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Web Title: similarities in covid 19 and tuberculosis recognize the symptoms of tuberculosis and covid 19 and differentiate between them learn how to diagnose