Skin Cancer Risk: कोणाला आहे स्किन कॅन्सरचा धोका? जाणून घ्या त्याची सुरुवातीचे लक्षणं

Early Signs and Symptoms of Skin Cancer: स्किन कॅन्सर (त्वचेचा कर्करोग) हा त्वचेच्या पेशींमध्ये होणारा धोकादायक आजार असून सूर्याच्या UV किरणांचा त्यात मोठा वाटा असतो. त्याची लक्षणे लवकर ओळखणे आणि कोणाला धोका अधिक आहे हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे
Monika Shinde
Skin Health Tips: त्वचेचा कर्करोग हा एक गंभीर आणि वेगाने वाढणारा कर्करोग आहे जो त्वचेच्या पेशींमध्ये विकसित होतो. हा आजार सुरुवातीला साध्या जखमेच्या किंवा लहान पुरळाच्या स्वरूपात दिसू शकतो, म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक आहे.

