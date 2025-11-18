Skin Cancer Risk: कोणाला आहे स्किन कॅन्सरचा धोका? जाणून घ्या त्याची सुरुवातीचे लक्षणं

Skin Health Tips: त्वचेचा कर्करोग हा एक गंभीर आणि वेगाने वाढणारा कर्करोग आहे जो त्वचेच्या पेशींमध्ये विकसित होतो. हा आजार सुरुवातीला साध्या जखमेच्या किंवा लहान पुरळाच्या स्वरूपात दिसू शकतो, म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक आहे. .डॉ. सौम्या सचदेव यांच्या मते, त्वचेच्या कर्करोगाचा धोका कोणाला जास्त असतो? सुरुवातीला कोणती लक्षणे दिसू शकतात आणि त्यापासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे हे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे..Maharashtra Scholarship Exam: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! शिष्यवृत्ती परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; अर्ज प्रक्रिया सुरू.त्वचेच्या कर्करोगाचे प्रमुख प्रकार१. बेसल सेल कार्सिनोमा (BCC)बेसल सेल कार्सिनोमा हा सर्वात सामान्य प्रकार आहे. याची वाढ मंद असते आणि उपचार केल्यास बरे होण्याची शक्यता चांगली असते.२. स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा (SCC)स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा त्वचेच्या वरच्या थरांमध्ये होतो. आणि BCC पेक्षा पसरायची जास्त शक्यता असते.3. मेलेनोमामेलेनोमा हा सर्वात धोकादायक प्रकार आहे. शरीरावर जास्त वेगाने हा परिणाम होतो.वेळीच निदान आणि उपचार मिळाल्यास अनेक गंभीर परिणामांना टाळता येते..त्वचेच्या कर्करोग का होतो?त्वचेच्या कर्करोगाचे प्रमुख कारण म्हणजे सूर्यापासून येणाऱ्या अतिप्रमाणात (UV) किरणांचा जास्त संपर्क. अल्ट्राव्हायोलेट किरणांमुळे त्वचेच्या पेशींमध्ये बदल होतात आणि यामुळे कर्करोगाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.इतर कारणे- अनुवांशिक बदल- रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे- रसायनांच्या संपर्कात येणे- त्वचेचे वारंवार होणारे घाव- किरणोत्सर्गाचे परिणामत्वचेतील बदल वाढल्याने, चेहरा, चेहरा, हात, हात आणि पाय यांसारखे भाग सूर्यप्रकाशाच्या अधिक संपर्कात येतात..Kelva Beach: वीकेंडला निसर्गाचा आनंद घ्यायचा? मग डहाणू ट्रेनने निघा आणि थेट ‘केळवा बीच’वर पोहोचा.धोका कोणाला जास्त असतो?- अतिशय गोरी त्वचा असलेले लोक- दीर्घकाळ संपर्कात राहणारे कामगार- त्वचेच्या कर्करोगाचा कौटुंबिक इतिहास असलेले अर्धे- वृद्ध आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत- शरीरावर अनेक तीळ असणेलक्षणे- त्वचेवर नवीन गाठ- जखम खूप दिवसांनीही न भरणे- कॅनव्हासचा आकार, रंग किंवा बॉर्डर बदला- खाज सुटणे, वेदना होणे किंवा रक्तस्त्राव होणे.मेलेनोमाची विशेष लक्षणेतीळचा असमान किंवा विचित्र आकारकिनारे स्वच्छ न दिसणेरंगात बदल किंवा नेहमीपेक्षा जास्त रंग दिसणेतीळ वेगाने वाढणेअशा परिस्थितीत, त्वचारोगतज्ज्ञांकडून त्वरित तपासणी करणे खूप महत्वाचे आहे..उपाय- दररोज एसपीएफ ३०+ सनस्क्रीन लावा.- सूर्यप्रकाशात जास्त वेळ जाणे टाळा (सकाळी ११ ते दुपारी ३).- टोपी, सनग्लासेस, फुल-स्लीव कपडे वापरा.- टॅनिंग बेडपासून दूर राहा.- विशेषतः तरुण त्वचेचे रक्षण करा.- पापण्या किंवा त्वचेतील कोणत्याही बदलांकडे लक्ष द्या आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.- संतुलित आहार घ्या आणि रोगप्रतिकारक शक्ती राखा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.