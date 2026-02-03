Slipped Disc : कंबरेच्या मणक्यातल्या डिस्कमधला दाब

डॉ. जयदेव पंचवाघ- मेंदू आणि स्पाईन सर्जन‘‘डॉक्टर, गेल्या दोन आठवड्यांपासून उभं राहिल्यावर कंबर आणि पायातून प्रचंड कळा येत आहेत. परवापासून तर उजव्या पायात मांडीपासून आणि पोटरीमधून अशी कळ सुरू झाली आहे की...’’ पस्तिशीतील संजय व्यथा सांगत होता. संजय गेली आठ वर्षे सॉफ्टवेअर क्षेत्रात काम करतो. दिवसाचे बारा-बारा तास एकाच जागी बसून काम करणे हा त्याच्या क्षेत्राचा नित्यनियम! मान, पाठ आणि कंबर एका विशिष्ट अवघडलेल्या स्थितीत, एक हात माऊसवर, तर दुसरा की-बोर्डवर आणि डोळे व मेंदू स्क्रीनवरून यत्किंचितही न हलवता ही मंडळी काम करत असतात. अशा कामामुळे मणक्यामध्ये ताण न आला तरच नवल.तपासाअंती आणि एमआरआयमध्ये स्पष्ट दिसले, की, संजयच्या कमरेच्या चौथ्या आणि पाचव्या मणक्यातील ‘डिस्क’ (चकती) सरकली होती. यालाच आपण वैद्यकीय भाषेत ‘स्लिप्ड डिस्क’ म्हणतो. ही चकती मणक्याच्या आत शिरून पायाकडे जाणाऱ्या नसांवर दाब आणत होती, म्हणूनच त्याला त्या वेदना होत होत्या. ‘मायक्रो डिस्केक्टॉमी’ या दुर्बिणीतून केलेल्या शस्त्रक्रियेने त्याचे दुखणे गेले आणि दोन दिवसांत तो घरी परतला; परंतु हे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. .मणक्याचे शरीरशास्त्र आणि बिघाड मणक्यांच्या हालचालीदरम्यान ‘शॉक ॲब्सॉर्बर’ किंवा ‘बॉल बेअरिंग’प्रमाणे काम करणारी एक गादी (Disc) दोन मणक्यांच्या मध्ये असते. या गादीचा बाहेरचा भाग तंतूंच्या घट्ट वीणेने (Annulus Fibrosus) बनलेला असतो, तर मध्यभागी ‘जेली’च्या घनतेचा मऊ भाग (Nucleus Pulposus) असतो. आपण पुढे वाकून बसतो किंवा जड वस्तू उचलतो, तेव्हा या ‘न्युक्लिअस’वरचा दाब वाढतो. सततच्या चुकीच्या बैठ्या कामामुळे डिस्कमधील दाब वाढला, की बाहेरची घट्ट वीण (ॲन्युलस) उसवू लागते आणि आतील मऊ भाग बाहेर निसटतो. हीच ‘स्लिप्ड डिस्क’ची सुरुवात असते. हा दाब असाच राहिला, तर ‘स्पाँडिलोसिस’ची प्रक्रिया वेगाने सुरू होते. डिस्कची उंची कमी होते आणि शरीराच्या संरक्षणात्मक यंत्रणेचा भाग म्हणून तिथे अतिरिक्त कॅल्शियम जमा होऊ लागते. यामुळे मणक्याच्या आतल्या ‘कॅनॉल’चा आकार अरुंद होऊन नसांवर कायमचा दाब येतो. .Spinal Health Alert: हातातील अशक्तपणा किंवा सुन्नपणा दुर्लक्षित करू नका! असू शकतात पाठीच्या कण्यातील आजाराचे गंभीर संकेत.‘इंट्रा-डिस्कल प्रेशर’ म्हणजेच डिस्कवर पडणारा दाब मोजला असता खालील निष्कर्ष समोर आले आहेत :उताणे झोपलेल्या अवस्थेत (कापसाच्या गादीवर) : २५ किलोग्रॅमएका कुशीवर झोपल्यास : ७५ किलोग्रॅमसरळ उभे राहिल्यास : १०० किलोग्रॅमउभे राहून पुढे वाकल्यास : १५० किलोग्रॅमउभं राहिलेले असताना पुढे वाकून जड वस्तू उचलताना : २२५ किलोग्रॅममागे टेकून सरळ पाठ ठेऊन बसल्यास : १५० किलोग्रॅमबसलेल्या अवस्थेत पुढे वाकून जड वस्तू उचलताना : २७५ किलोग्रॅमयावरून एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते, की उभे राहण्यापेक्षा बसलेल्या स्थितीत डिस्कवरचा दाब दीडपट जास्त असतो आणि तुम्ही पाठीत ‘पोक’ काढून बसला असाल, तर हा दाब धोकादायक पातळीवर पोहोचतो. .प्रतिबंधात्मक उपाय‘ताठ कण्याने जगा’ हा वाक्प्रचार आरोग्यासाठीही तंतोतंत लागू पडतो.वॉर्म-अप : खूप वेळ बसून काम करण्याआधी दहा मिनिटे झपझप चालून शरीरातील रक्ताभिसरण वाढवावे.आसने : पोटावर झोपून अर्धा मिनिट सहज जमेल तेवढे ‘भुजंगासन’ करावे आणि मगच कामाला सुरुवात करावी. अर्धा-पाऊण तासाने उठून ‘ताडासन’ केल्यास मणक्यांवरील दाब कमी होण्यास मदत होते.बसण्याची पद्धत : खुर्चीची सीट फार मऊ नसावी. पाठ सहज टेकली जाईल आणि कण्याचा नैसर्गिक बाक जपला जाईल, अशा बेताने बसावे. यासाठी कमरेच्या मागे मध्यम आकाराची उशी (Lumbar Support) घेणे उपयुक्त ठरते.सातत्य : मणक्याचे ऑपरेशन झालेल्या व्यक्तींनीही हे नियम पाळल्यास पुनरुद्भव टाळता येतो. नियमित व्यायाम आणि वजन नियंत्रण हेच मणक्याच्या दीर्घायुष्याचे गमक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.