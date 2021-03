उन्हाळ्यात ह्रदय शाबूत ठेवण्यासाठी काही उपाय

अहमदनगर ः भारतीय उपखंडातील उन्हाळा एकदम कडक असतो. उष्माघाताचे आजार होणारांचे प्रमाणही मोठे असते. काहींना तर जीवही गमवावा लागतो. या काळात योग्य आहार ठेवल्यास ते टाळता येतं. नागपूरसारख्या शहरात पारा एकदम वर चढतो. ते तापमान 40-45 डिग्रीपेक्षा जास्त असते. दुपारी 1 ते 4 या वेळेत घराबाहेर न जाण्याचा सल्ला देण्यात येतो. हृदय रूग्णांसाठी उन्हाळा किती वेदनादायक असेल याचा विचार करा. जास्त उष्णतेमुळे झोपेचा अभाव, अस्वस्थता आणि तहान त्यांच्या हृदयाची धडधड वाढवू शकते आणि त्यांना एरिथिमियाचा त्रास होऊ शकतो. उष्मामुळे शरीरात पाणी, सोडियम आणि पोटॅशियमची कमतरता असू शकते, ज्यामुळे निर्जलीकरण होऊ शकते आणि ही स्थिती गंभीर असू शकते. या समस्या केवळ हृदय रुग्णांसाठी गंभीर नाहीत, तर निरोगी लोकांसाठी देखील धोकादायक असू शकतात. तर उन्हाळ्याच्या काळात आपल्या हृदयाची काळजी घेण्यासाठी आपण या 10 टिपांचे पालन केले पाहिजे. उन्हाळ्यात निरोगी टिप्स

उन्हाळ्याच्या काळात शरीरातील पाण्याची आवश्यकता वाढते. म्हणून जर आपण पिण्याच्या पाण्यात दुर्लक्ष केले तर आपल्याला डिहायड्रेशन होऊ शकते. डिहायड्रेशनमुळे शरीरात सोडियम, पोटॅशियम आणि पाण्याची कमतरता उद्भवू शकते. यामुळे हृदयाच्या स्नायूंमध्ये ताण येऊ शकतो. जे आधीपासून उच्च रक्तदाब रुग्ण आहेत, त्यांच्यासाठी हे हवामान धोकादायक ठरू शकते. वास्तविक पाण्याअभावी संपूर्ण शरीरात रक्ताभिसरण होते. अशा परिस्थितीत जर एखादी व्यक्ती ब्लड प्रेशरची औषधेदेखील घेत असेल तर परिस्थिती अशी बनते की - एकीकडे पाणी कमी प्यायल्यामुळे हृदयाची गती वाढते. रक्तदाबामुळे एखाद्या व्यक्तीस ह्रदयावर अॅटक करण्याची समस्या उद्भवू शकते. उन्हाळ्याच्या हंगामात पुरेसे पाणी पिणे फार महत्वाचे आहे. तज्ञांच्या मते, आपण दिवसातून किमान 2.5 लिटर पाणी पिणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, दिवसभरात 1.25 लिटरपेक्षा कमी पाणी पिऊ नका, अन्यथा आपल्या जीवाला धोका असू शकतो. हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी 10 अत्यावश्यक टिप्स

शरीरातील पाण्याचे संतुलन राखण्यासाठी सतत पाणी प्या. विशेषत: व्यायामाच्या वेळी आणि व्यायामानंतर, पाणी पिणे फार महत्वाचे आहे.

या हंगामात चहा आणि कॉफी कमी प्या. कारणामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता उद्भवते. त्याऐवजी ताक, लस्सी, फळांचा रस इ.

ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांसाठी मीठ धोकादायक आहे, परंतु सामान्य लोक उन्हाळ्याच्या काळात मिठाचे सेवनही कमी करतात.

एकाच वेळी जास्त खाण्याऐवजी कित्येक वेळा थोडेसे खावे जेणेकरून पोटाला अन्न पचवण्यासाठी फार कष्ट करावे लागणार नाहीत.

अन्नामध्ये रसाळ फळे आणि भाज्या घाला म्हणजे आपल्याला पोषक आणि पाणी देखील मिळेल. यासाठी टरबूज, खरबूज, काकडी, काकडी, टोमॅटो, कांदा, आले, केशरी, केळी आणि इतर फळांचा समावेश करा. गडद रंगाचे कपडे घालू नका- त्याऐवजी हलके रंगाचे कपडे घाला. कृत्रिम कपड्यांऐवजी सूती कपडे घालण्याचा प्रयत्न करा.

दुपारी घराबाहेर पडण्यापासून टाळा आणि शरीर थंड ठेवण्यासाठी फक्त पंखा, कुलर किंवा एसी इत्यादी चालवून घरी बसा.

आपण घराबाहेर जात असाल तर डोक्यावर कॅप किंवा छत्री ठेवा. आपले कान झाकून ठेवा आणि पाण्याची बाटली आपल्याबरोबर ठेवा.

आपले रक्तदाब तपासून पहा आणि कोणतीही अस्वस्थता किंवा समस्या असल्यास, विलंब न करता त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

आईस्क्रीम, आईस्क्रीम, थंडगार पाणी किंवा शरबत इत्यादीसारख्या थंड गोष्टी घेण्याचे टाळा.

