हाडांच्या मजबुतीसाठी काय कराल? जाणून घ्या

आपल्या शरीरातील हाडे मजबूत असणे फार गरजेचं असतं. हाडे मजबूत नसल्यास त्याचा त्रास आपल्याला म्हातारपणी जास्त जाणवतो. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच आपण हाडांच्या मजबुतीची काळजी घेणे आवश्यक आहे. हाडे मजबूत करण्यासाठी कॅल्शियमची सर्वात अधित गरज असते. कॅल्शियम आपल्याला फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थातून मिळते. अशा पदार्थामुळे दातही मजबूत राहतात. हिरव्या भाज्यांमध्ये कॅल्शियम आणि जीवनसत्व 'क' मुबलक प्रमाणात असते. लहानपणापासून संतुलित आहार घेतल्यास आपल्याला हाडे मजबूत होण्यास मदत होते. शरीरात कॅल्शियम शोषण्यास मदत करण्यासाठी 'ड' जीवनसत्त्वाची गरज असते. हाडे मजबूत करण्यासाठी पुढील पदार्थांचे सेवन करा -पालेभाज्यांमधून आपल्याला कॅल्शियम मिळत असते. त्यामुळे पालक, मेथी, कोबींचे सेवन करणे फायद्याचे ठरते. -चांगल्या हाडांसाठी जीवनसत्व ड चे मोठ्या प्रमाणात सेवन करायला हवे. पण, आपण खात असलेल्या पदार्थांमध्ये ड जीवनसत्व क्वचितच असतं. सुर्य प्रकाशातून आपल्याला जीवनसत्व ड मिळते. मासे आणि अंड्यांमध्येही जीवनसत्व ड असते. माशांमधील ओमेगा ३ फॅटी अॅसिडमुळे हाडांची झीज होत नाही. -हाडांच्या मजबुतीसाठी वजन नियंत्रणात असणे आवश्यक आहे. जास्त वजन असल्यास म्हातारपणी हाडे दुखू लागतात. -हाडांच्या मजबुतीसाठी कॅल्शियम शरिरात घेणे गरजेचं असतं. त्यासाठी दूध, दुधापासून बनवलेल्या पदार्थांचे अधिक सेवन करा. - संतुलित आहार हाडांच्या मजबुतीसाठी अत्यावश्यक आहे. - बदामात पोटॅशियम, ओमेगा ३, फॅटी अॅसिड, कॅल्शियम यांसारखे घटक असतात. त्यामुळे याचे सेवन फायद्याचे ठरते. भारत

