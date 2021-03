उन्हाळ्यात Dehydration पासून वाचण्यासाठी दरराेज या पेयांचा घ्या आस्वाद

सातारा : उन्हाळा वाढू लागला आहे. या हंगामात सर्वांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक असते. विशेषत: शरीराला हायड्रेटेड ठेवणे फार महत्वाचे आहे. बरेच रोग निष्काळजीपणाने वागतात. डॉक्टर नेहमीच शरीर हायड्रेटेड ठेवण्याची शिफारस करतात. यासाठी दररोज किमान २- 2-3 लिटर पाणी प्या. तज्ञांच्या मते, उन्हाळ्यात डिहायड्रेशनचा धोका वाढतो. या हंगामात बरीच फळे आढळतात, ज्यात पाणी मुबलक प्रमाणात आढळते. या फळांच्या सेवनाने शरीरातील पाण्याची कमतरता दूर होते. या व्यतिरिक्त, आपण निर्जलीकरण रोखण्यासाठी या पेयांचे सेवन करू शकता- सत्तू प्या बिहारसह उत्तर भारतातील अनेक राज्यात सत्तूचे सेवन केले जाते. विशेषतः उन्हाळ्यात सत्तूचे सेवन केले जाते. जर आपल्याला उन्हाळ्यात हायड्रेटेड रहायचे असेल तर दररोज सत्तू खा. त्याच्या सेवनाने शरीर हायड्रेटेड राहते. त्याच वेळी, पाचक प्रणाली देखील मजबूत असते. टोमॅटोचा रस प्या टोमॅटोमध्ये लाइकोपीन नावाचा घटक असतो जो त्वचेसाठी खूप फायदेशीर ठरतो. त्याचे सेवन केल्याने शरीर हायड्रेटेड राहते, कारण त्यात मुबलक पाणी आढळते. त्याच्या वापरामुळे त्वचेच्या समस्येवर मात केली जाते. म्हणून दररोज सकाळी एक ग्लास टोमॅटोचा रस प्या. याव्यतिरिक्त टोमॅटोच्या रसाचे सेवन केल्यास उच्च रक्तदाबातही आराम मिळतो. बीटचा रस प्या त्यात लोह आणि पोटॅशियम मुबलक प्रमाणात आढळतात. त्याच्या वापरामुळे रक्त साफ होते, जे त्वचेमध्ये होणारे सर्व त्रास दूर करते. यासाठी दररोज सकाळी रिकाम्या पोटावर बीटचा रस प्या. दररोज यापैकी एक रस वापरा. आपल्याला लवकरच त्याचा परिणाम दिसेल. यामुळे शरीरात रक्ताची निर्मिती होते. तसेच, शरीर हायड्रेटेड राहते.

Egg Hakka Noodles Recipe : जाणून घ्या अंडा हक्का नूडल्स बनवायच्या टिप्स डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Web Title: take these drinks daily to prevent dehydration during summer