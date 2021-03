स्वयंपाक घरात असलेले हे छोटे दाणे बनवतील फीट

अहमदनगर ः मसाल्याचे पदार्थ ही भारत देशाची ओळख आणि बाजारपेठ आहे. इंग्रजांनी अगोदर मसाल्याच्या व्यापारातूनच देशावर कब्जा केला. प्रत्येक भारतीय घरात मसाल्याचे पदार्थ सापडतील. स्वयंपाकघरात पराठे, कुल्चा आणि पुरीमध्ये जिऱ्याचा वापर केला जातो. सर्दी आणि सर्दी व्यतिरिक्त हे इतर अनेक रोग दूर करण्याचे कार्य हे छोटे दाणे करतात. भारतात भाजीपाल्याचे उत्पादन बरेच जास्त आहे. हलक्या तपकिरी रंगाच्या या कडू औषधी वनस्पतीला संस्कृतमध्ये उग्रगंध असेही म्हणतात. भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशा वनस्पतीमध्ये फायबर, खनिजे, जीवनसत्त्वे आणि अँटी-ऑक्सिडेंट असतात. पोटाच्या समस्येपासून मुक्तता

भारतीय खाणींमध्ये भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पतीच्या व्यापक वापरामागे अनेक कारणे आहेत. त्यातील सर्वात पहिले आणि मुख्य म्हणजे पाचन तंदुरुस्त ठेवणे. त्याचे सेवन अपचनामुळे होणारे त्रास टाळण्यास मदत करते. भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती भूक वाढवण्यासाठी कार्य करते. आपण भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती बियाणे थेट भाजून खाऊ शकता. परंतु ते पाणी किंवा ब्लॅक टीच्या रूपात घेतल्यास अधिक फायदेशीर ठरते. पोटाचा त्रास कमी करण्यासाठी जिरे, भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती, काळे मीठ आणि कोरडे आले एकत्र करून रोज ते कोमट पाण्याने घ्या. सर्दीपासून मुक्तता

थंड हंगामात, बर्‍याचदा थंड-कोल्ड आणि कफला सामोरे जावे लागते. यातून आराम मिळवण्यासाठी, भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती, आले आणि गूळ एकत्र करून गरम करून दिवसातून दोनदा खा. हे मिश्रण कफदेखील बाहेर आणते. आणि दमा आणि सतत खोकल्यापासून मुक्त करते. कान आणि दातदुखीसाठी

कानदुखीपासून त्वरित मुक्ती मिळवण्यासाठी भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती दोन थेंब घाला. तुम्हाला दातदुखीचा त्रास होत असेल तर कोमट पाण्यात चमचाभर भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी मीठ घालून गार्गल करा. भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती भाजून घ्या आणि दळणे आणि टूथपेस्ट म्हणून वापरा. तसेच हिरड्या जळजळ होण्यापासून आराम मिळते. डास सुटण्यासाठी

बाजारपेठेतील उत्पादने डास काढून टाकण्यास सक्षम नसल्यास घाबरू नका. भाजी किंवा कोशिंबीर आणि मोहरीचे तेल एकत्र करून गत्ताच्या छोट्या छोट्या तुकडे करा आणि त्यास घराच्या कोपऱ्यात लटकवा. गर्भवती महिलांसाठी

गर्भधारणेदरम्यान, सिडिटी आणि अपचन यासारख्या समस्या कमी करण्यासाठी भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती खूप उपयुक्त आहे. प्रसुतिनंतर भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती आणि पाणी एकत्र उकळलेले आणि ते पिण्यासह, पोट शुद्धीकरणदेखील शरीराला उबदारपणा देते. लहान मुलांनाही भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती पाणी दिले जाते. जरी पीरियड्स दरम्यान वेदना होत असतानाही भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती कोमट पाणी फायदेशीर आहे. (डिस्क्लेमर ः ही सामान्य स्वरूपाची माहिती आहे. कोणताही उपाय करताना तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

