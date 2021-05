गुडघा अन् पाठीच्या दुखण्यासाठी 'हे' तीन व्यायाम करा अन् तंदुरुस्त राहा

नागपूर : मानवी शरीराला व्यायामाचे बरेच फायदे आहेत. आपल्या शरीराला लवचिकता, चपळता आणि रोग प्रतिकारशक्तीव्यतिरिक्त काही व्यायामामुळे शरीरातील वेदना कमी होण्यास मदत होते. अनेकांना पाठ (back pain) आणि गुडघेदुखीचा (knee pain) त्रास होत असतो. नियमित व्यायामाने मोठा फायदा होऊ शकतो. रोजच्या तीन व्यायामामुळे (exercise for pain relief) अशा वेदना कमी होण्यास मदत होते. आज आम्ही तुम्हाला असे तीन व्यायाम सांगणार आहोत, ज्यामुळे पाठ आणि गुडघा दुखण्यापासून मुक्तता मिळू शकते. (three exercise for knee and back pain)

हेही वाचा: भाग्यश्रीचं वारली पेंटिंगमधून रामायण दर्शन पोहोचलं मुख्यमंत्र्यांपर्यंत; दिली कौतुकाची थाप

व्यायाम १

चटई वर पडून व्यायामाची सुरुवात करा. आपले वजन आपल्या कोपऱ्यावर ठेवा आणि खालचा पाय वाकवा. आता, आपले गुडघे वाकवा, दुसरा पाय आपल्या छातीकडे खेचा आणि नंतर पुन्हा पूर्वस्थितीत घ्या. त्यानंतर त्यास मागे घ्या. जेव्हा पाय मागील बाजूस घेतला जातो तेव्हा आपल्याला हॅमस्ट्रिंग्ज आणि कूल्ह्यांमध्ये ताण जाणवायला हवा.

व्यायाम 2

आपल्या पोटावर पडा. आपले कपाळ आपल्या तळहातावर ठेवा. आता एकावेळी एक पाय पुढे करा. गुडघेदुखीच्या दुखण्यावर उपचार करणार्‍या लोकांसाठी हे योग्य आहे. दोन्ही पायांवर तीन वेळा व्यायाम पुन्हा करा. पूर्ण लाभ मिळविण्यासाठी, आपले कूल्ह्यांवर ताण वाढविण्याचा प्रयत्न करा.

व्यायाम 3

या व्यायामासाठी, आपल्या पोटावर पडा. आता, आपला डावा गुडघा वाकवा. आपला डावा हात पुढे करा आणि आपला डावा घोट्याला धरा. आता, मांडी वर उचलण्याचा प्रयत्न करा. आपले खांदे कमाल मर्यादेच्या दिशेने वरच्या बाजूस उंचावलेले असल्याची खात्री करा. जर आपण आपल्या घोट्यासाठी हात उचलण्यास असमर्थ असाल तर आपण पट्टा किंवा दुप्पट्याची मदत घेऊ शकता.

(ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)