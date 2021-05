धावून आल्यानंतर काेणत्या 5 गोष्टी टाळल्या पाहिजेत जाणून घ्या

धावण्यासारखा (Running) दुसरा उत्तम व्यायाम नाही. आपला दैनंदिन कार्य पूर्ण केल्या नंतर आपल्याला प्राप्त होणारी उर्जा अक्षय आहे आणि आम्हाला असे वाटते की आपण आपल्या दिवसाचा पुरेपूर वापर करतो, परंतु धावल्यानंतर आपण काय करता? घरी जाता, आंघोळ करता आणि आपल्या कामात व्यस्त रहाता, बरोबर?

जरी आपण सर्व आपल्या आयुष्यात व्यस्त आणि आपल्या दिवसानुसार नियोजन करीत असला तरी, सरावानंतर काही विशेष क्रिया केल्याने आपले कसरत प्रयत्न खराब होऊ शकतात. म्हणजेच, धावल्यानंतर काही चुकीच्या सवयी (Bad Habits) तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात. चालण्यापूर्वीच्या दिनचर्या आहेत ज्या आपण आपल्या चालण्याच्या सत्रामधून घ्याव्यात. (what not to do after running these 5 tasks should never be done after running there can be serious disadvantage in place of profit)

हेही वाचा: Benefits Of Tulsi Leaves: तुळशीचे पाने खाण्याचे हे आहेत फायदे

स्वत: ला हायड्रेट करू नका

कोणत्याही प्रकारचे शारीरिक क्रिया करण्याचा मूलभूत नियम म्हणजे वर्कआउट सत्राच्या आधी आणि नंतर इंधन भरणे आणि हायड्रिटिंग. हे महत्त्वपूर्ण चरण गमावल्यास आपले वर्कआउट सत्र कमी प्रभावी होते. वर्कआउटनंतर, आपली ऊर्जा कमी होते आणि घाममुळे द्रवपदार्थ कमी होतो. पौष्टिक अन्न आणि पिण्याचे पाणी सेवन केल्याने आपण आपल्या धावण्यावरील आणि रीफ्यूलवर मोडलेल्या स्नायू पुन्हा तयार करण्यास मदत करू शकता. आपल्या सत्राच्या 20 ते 30 मिनिटांत आपण भोजन केले पाहिजे. जास्त खाणे टाळा.

पलंगावर आरामशीर बसा

धावणे हे एक कंटाळवाणे कार्य आहे, जे आपल्या हृदयाचे गती वाढवते आणि आपल्याला हवेच्या बडबड्यापासून सोडते. ब rest्याच विश्रांतीनंतर आपल्या हृदयाचे गती आणि श्वासोच्छ्वास पुन्हा सामान्य होणे महत्वाचे आहे, परंतु ते योग्यरित्या केले जाणे आवश्यक आहे. फक्त बसून बसण्याऐवजी किंवा पूर्णपणे निष्क्रीय होण्याऐवजी हलका क्रियाकलाप करण्यावर लक्ष द्या. काही क्रियाकलाप करून, आपल्या शरीरात रक्त सतत वाढत राहते, जे आपल्याला जलद पुनर्प्राप्त करण्यास मदत करते.

धावण्याच्या कपड्यांमध्ये रहा

चालू सत्रानंतर आपल्याला थोडा सुस्तपणा वाटतो, परंतु त्याच घामाच्या कपड्यांमध्ये राहणे ही चांगली कल्पना असू शकत नाही. आपल्या कसरतीनंतर आपल्या कपड्यांमध्ये बॅक्टेरिया असतात. बराच वेळ ओलसर कपडे घालण्यामुळे आपल्याला सर्दीही होऊ शकते. म्हणूनच, घरी पोहोचताच कपडे धुण्यासाठी ठेवा.

वजनदार काम टाळा

एका दिवसात आपल्याकडे करण्याचे अनेक कार्य असू शकतात आणि त्यानुसार आपण आपल्या दिवसाची योजना आखली असावी, परंतु त्यात जर काही जड उचल असेल तर त्यास काही काळ बाजूला ठेवा. कोणत्याही प्रकारच्या भारी कामात गुंतून रहाणे, ज्यासाठी आपल्याला बर्‍यापैकी उर्जा आवश्यक आहे. चालू सत्रानंतर, आपले स्नायू खचतील आणि विश्रांती घेण्यासाठी काही काळ आवश्यक असेल. भारी काम केल्याने आपले स्नायू ताणले जाऊ शकतात आणि आपण अधिक थकवा जाणवू शकता.

गरम पाण्याने आंघोळ करु नका

लांब सत्रानंतर गरम पाण्याने आंघोळ करणे देखील चांगली कल्पना असू शकत नाही. हे कदाचित आपल्या स्नायूंना आराम देण्यासाठी एक आदर्श पर्याय वाटेल, परंतु यामुळे आपल्याला जास्त मदत होणार नाही. एक उबदार उपचार केवळ वेदना थांबविल्यानंतर आपल्या शरीरास आराम करण्यास मदत करू शकते. सर्वप्रथम, दुखणे आणि सूज कमी करण्यासाठी आईस पॅक वापरा, थोड्या वेळासाठी विश्रांती घ्या आणि नंतर इच्छित असल्यास गरम बाथ घ्या.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

सातारा जिल्ह्यातील बातम्या वाचा