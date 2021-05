लांब आणि चमकदार केसांसाठी ओमेगा -3 रिच फूड्सचा घ्या आहार

आपल्यातील बरेच लोक आपले केस (Hair) निरोगी ठेवण्यासाठी तेलाने मालिश करतात आणि महागड्या सलून उपचारांमधून जातात. फॅन्सी, काउंटर-काउंटर हेअर प्रॉडक्ट्स आमचे केस जादूने (Magic) बदलतात असा दावा करतात, पण या जगात जादूसारखे काही नाही, हे आम्ही नंतर एका दुखद सत्यतेसमोर उघड केले. विचारपूर्वक विचार करणे आणि शहाणपणाने वागणे ही मुख्य गोष्ट आहे. केसांना लांब आणि चमकदार बनविण्यासाठी आपण सर्वात सोपी गोष्ट म्हणजे आपला आहार सुधारणे (Diet) आणि केसांच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरलेले ओमेगा -3 पोषक घटक असलेले आहार घेणे (onega 3 rich foods). योग्य पोषक आहार घेणे त्याच्या शरीराची काळजी घेण्याइतकेच महत्वाचे आहे. स्वयंपाकघरात असे बरेच पदार्थ आहेत जे ओमेगा -3 फॅटी Acidने भरलेले आहेत, आपण त्यास आपल्या आहारात समाविष्ट केले पाहिजे. (what to eat for long hair growth these 5 omega 3 rich foods should be included in the diet for long and shiny hair)

ओमेगा -3 फॅटी acids हे असंतृप्त चरबी असतात जे शारीरिक कार्यांच्या संपूर्ण कामकाजासाठी आवश्यक असतात. हे चांगले चरबी आहेत जे प्रक्षोभक असतात आणि केसांच्या रोमांना बळकट करतात आणि वाढण्यास मदत करतात.

नट

आम्हाला माहित आहे की सर्व नट महत्त्वपूर्ण पोषक द्रव्यांनी भरलेले आहेत, अक्रोडमध्ये विशेषत: ओमेगा -3 फॅटी अॅसिड असतात ज्या केसांच्या कडकपणाची ओलावा टिकवून ठेवतात आणि सूर्यप्रकाशापासून बचाव करतात.

मासे

फॅटी आणि तेलकट मासे हे ओमेगा -3 acids उत्कृष्ट स्रोत आहेत. सॉल्मन, मॅकेरल, ट्राउट आणि सार्डिनमध्ये ओमेगा -3 फॅटी acidsचे दोन प्रकार असतात - डीएचए आणि ईपीए, जे केसांसाठी सुपरफूड मानले जातात.

कॅनोला तेल

स्वयंपाक करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या तेलंमध्ये कॅनोला तेल केसांच्या आरोग्यासाठी उत्कृष्ट मानले जाते. त्यात संतृप्त चरबीची सामग्री कमी आहे आणि त्याची आण्विक रचना अशी आहे की ते तेल उच्च तापमान सहन करण्यास परवानगी देते. ओमेगा -3 फॅटी acidsमध्ये कॅनोला तेल मुबलक आहे

सोयाबीन

सोयाबीनमध्ये एएलए ओमेगा -3 फॅट्स आणि भरपूर व्हिटॅमिन ई असतात जे केसांना पुरेसे पोषण पुरवण्यासाठी एकत्र काम करतात.

बी

पौष्टिकतेसाठी बरीच प्रकारचे बियाणे घ्यावी लागतात, परंतु फ्लेक्स बियाणे, सूर्यफूल बियाणे आणि चिया बियाणे विशेषत: केसांची जलद वाढ आणि केसांची जाडी वाढविण्यासाठी अधिक आशादायक असतात. आपल्या केसांवर फायदेशीर प्रभाव येण्यासाठी हे बियाणे थेट घ्या किंवा ते गुळगुळीत, ओटचे जाडे भरडे पीठ आणि न्याहारीच्या दाण्यांमध्ये मिसळा.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

