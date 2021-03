जास्त घाम येणे रोगांचे लक्षण असू शकते, कारणे आणि उपचार जाणून घ्या

सातारा : घाम येणे हे आरोग्यासाठी चांगले मानले जाते. उन्हाळ्यात आपण काम करतो किंवा वर्कआउट करतो तेव्हा घाम येणे हे स्वाभाविक आहे, परंतु काही लोकांना काम न करता जास्त घाम येताे. आपल्याला माहित आहे की जास्त घाम येणे आरोग्यासाठी देखील हानिकारक आहे. अधिक घाम येणे हायपरहाइड्रोसिस असे म्हणतात. ही अशी स्थिती आहे ज्यात आपण अत्यधिक घाम गाळता. अधिक घाम येणे अनेक कारणांमुळे होऊ शकते, जसे की विशिष्ट प्रकारच्या जीवाणूंच्या संसर्गामुळे अति प्रमाणात घाम देखील येऊ शकतो. हृदयाच्या झडपामध्ये जळजळ, हाडांशी संबंधित संक्रमण तसेच एचआयव्ही संसर्ग देखील असू शकतो. कोणतेही काम आणि व्यायामाशिवाय जास्त घाम येणे हृदयविकाराची चिन्हे असू शकते. तणाव, चिंता आणि भीतीमुळे अत्यधिक घाम येणे देखील होऊ शकते. जास्त घामाचे कारण आणि त्यापासून बचाव करण्यासाठी घरगुती उपाय जाणून घ्या. जास्त घाम येणे कारणे: हायपरहाइड्रोसिस ग्रस्त लोकांमध्ये घाम ग्रंथी अधिक सक्रिय होतात. यामुळे जास्त प्रमाणात घाम येणे शरीरात बॅक्टेरियाचा संसर्ग आहे. यात हृदयाच्या झडपाची सूज, हाडांशी संसर्ग किंवा इतर कोणत्याही रोगाचा समावेश असू शकतो जास्त वजनामुळे घामही जास्त येतो धूम्रपान गर्भधारणेमुळे कॅफिन समृद्ध वस्तूंचा जास्त प्रमाणात सेवन तेलकट अन्नाचे जास्त सेवन केल्याने जास्त घाम फुटतो घाम येणे थांबवण्यासाठी घरगुती उपचार जर आपणास जास्त घाम घेत असाल तर आपल्या आहारात मीठ आणि अल्कोहोलचे प्रमाण कमी करा जर आपल्याला हार्मोनल बदल आणि गर्भधारणेदरम्यान जास्त घाम येत असेल तर ताबडतोब आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा टोमॅटोचा रस, ग्रीन टी आणि गव्हाचा ज्वारी खा, यामुळे जास्त घाम येणे कमी होते.

उन्हाळ्यात भरपूर पाणी प्या. यामुळे, श्वास घेण्यास त्रास होणार नाही आपल्या आहारातून तेलकट पदार्थाचा वापर नकाे उन्हाळ्यात सूती कपडे घाला जेणेकरून घाम सहज शोषू शकेल लिंबूपाणी नियमितपणे प्या. ज्यामुळे शरीरात मिठाचा अभाव नाही शरीराचा ज्या भागात जास्त घाम येतो. त्या ठिकाणी बटाट्याचे तुकडे घासून घ्या.

दररोज एक कप ग्रीन टी प्या अधिक स्निग्ध असलेल्या अधिक गोष्टी खा

.

आपल्या आहारात द्राक्षे, बदाम आणि स्ट्रॉबेरीचा समावेश करा

