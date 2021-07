नागपूर : कर्करोग आणि एड्‌सपेक्षाही हिपॅटायटिसच्या (World Hepatitis Day 2021) रुग्णांच्या प्रमाणात जगभरात वाढ होत आहे. प्रत्येक बारावी व्यक्ती ‘व्हायरल हिपॅटायटिस’ च्या विळख्यात सापडते. ‘सायलेंट किलर’ म्हणून हिपॅटायटिसची ओळख आहे. यकृतावर छुप्या पद्धतीने वार करणारा हा आजार असून दर ३० सेकंदात हिपॅटायटिसने (Hepatitis death toll) जगात एकाचा मृत्यू होतो. वर्षभरात ११ लक्ष नागरिक या आजाराचे बळी ठरतात. ‘हिपॅटायटिस-बी’ विकारावर लस उपलब्ध आहे तर ‘हिपॅटायटिस-सी’ वर वेळेत औषधोपचार केला तर आजार पूर्णतः बरा होतो. (World Hepatitis Day 2021 one patient died at every 30 seconds due to Hepatitis in world)

हिपॅटायटिस अर्थात काविळ विषाणूंच्या प्रकारानुसार ए, बी, सी, डी, ई आणि जी असे सहा प्रकार आहेत. उघड्यावरील अन्न, दूषित पाण्यामुळे ए आणि ई प्रकारचा काविळ होण्याची शक्‍यता असते. काविळ म्हणजे लिव्हर (यकृत) ला येणारी सूज. या आजाराची अनेक कारणे आहेत. पण वेळेवर उपचार घेतल्यास रुग्ण बरा होतो अशी माहिती डॉ. प्रतीक पडोळे यांनी दिली. बोलीभाषेत काविळला हळद्या, पंडू रोग असेही म्हणतात.

भारतात एकूण लोकसंख्येच्या तीन टक्के नागरिक या आजाराने ग्रस्त आहेत. रक्तचाचणीनंतर काविळचे त्वरित निदान होते. संसर्ग झालेल्या व्यक्तीशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास, लैगिंक आजार झालेली व्यक्ती, समलैंगिक संबंध असणाऱ्यांना, सुया, सिरींज किंवा इतर औषधातून इंजेक्‍शन साधने यांचा एकमेकांमध्ये वापर केल्यास, संसर्ग झालेल्या मातेकडून जन्माला आलेले नवजात बाळ, रक्ताच्या सान्निध्यात काम करणाऱ्या व्यक्तींना होण्याची दाट शक्‍यता असते.

काविळची लक्षणे -

भूक न लागणे

ताप, थकवा

मळमळ, उलट्या होणे

पोटात दुखणे, गडद रंगाची लघवी

मातीच्या रंगासारखे शौच होणे

सांधे दुखणे, त्वचेच्या, डोळ्याचा रंग पिवळा पडणे