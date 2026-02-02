health-fitness-wellness

Adolescent Health : नाजूक वय आणि आवश्यक संवाद

adolescent sexual health yoga benefits : किशोरावस्थेतील लैंगिक ऊर्जा योग्य मार्गदर्शनाने शिस्त, शिक्षण, छंद आणि समाजसेवेच्या माध्यमातून channel केली जाऊ शकते. पालक, शिक्षक आणि आधुनिक मार्गदर्शक यांचे योगदान किशोरावस्थेतील लैंगिक आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
देवयानी एम.- लाइफस्टाइल कोच

मागच्या महिन्यात मला एका वैद्यकीय परिषदेत ‘लैंगिक आरोग्यासाठी योग’ या विषयावर भाषणासाठी बोलावलं होतं. त्या दोन दिवसांच्या परिषदेत सर्व वयोगटांवर बोलणं झालं तसंच किशोरावस्थेतील लैंगिक आरोग्य हा ही एक विषय होता. या विषयावर इतर डॉक्टर्स त्यांचे मत मांडत असताना माझे मन वेगळ्या दिशेने जात होते.

