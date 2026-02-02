Adolescent Health : नाजूक वय आणि आवश्यक संवाद

देवयानी एम.- लाइफस्टाइल कोचमागच्या महिन्यात मला एका वैद्यकीय परिषदेत ‘लैंगिक आरोग्यासाठी योग’ या विषयावर भाषणासाठी बोलावलं होतं. त्या दोन दिवसांच्या परिषदेत सर्व वयोगटांवर बोलणं झालं तसंच किशोरावस्थेतील लैंगिक आरोग्य हा ही एक विषय होता. या विषयावर इतर डॉक्टर्स त्यांचे मत मांडत असताना माझे मन वेगळ्या दिशेने जात होते..आजच्या काळात आपण ‘किशोरावस्था’ (Adolescence) या संकल्पनेला जीवनाचा स्वतंत्र टप्पा मानतो. पण ही संकल्पना फार जुनी नाही. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून किशोरावस्था हा शब्द आणि त्याभोवतीची मानसशास्त्रीय चर्चा विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झाली. पूर्वीच्या समाजात मुलं शिक्षणानंतर थेट प्रौढ जबाबदाऱ्यांमध्ये प्रवेश करत असत. आता शाळा, आधुनिक मानसशास्त्र आणि सार्वजनिक आरोग्य यामुळे किशोरावस्थेला सामाजिक बदलांमधून वेगळी ओळख मिळाली आहे आणि लैंगिक परिपक्वतेबद्दल चर्चा सुरू झाली...Premium|Brain Focus: मेंदूची एकाग्रता: बँक बॅलन्ससारखी मौल्यवान संपत्ती.हिंदू तत्त्वज्ञानातील चार आश्रम या संदर्भात विशेष दिशादर्शक ठरतात. पहिला आश्रम ब्रह्मचर्य, बालपणानंतर (आठव्या वर्षी) सुरू होऊन पंचविसाव्या वर्षापर्यंत शिस्त, अध्ययन, गुरुसेवा आणि संयम यावर भर दिला जातो. किशोरावस्थेत निर्माण होणारी लैंगिक ऊर्जा दडपली जात नाही, तर ती शिक्षण, साधना आणि सेवेकडे वळवली जाते. यामुळे तरुण मनाला दिशा मिळते आणि त्यांची शक्ती वाया न जाता व्यक्तिमत्व विकासासाठी उपयोगी पडते. पुढचा टप्पा गृहस्थ आश्रम, जिथे विवाह, कुटुंब आणि समाजधर्म यामध्ये लैंगिक परिपक्वतेला योग्य स्थान मिळते. वानप्रस्थ आणि संन्यास आश्रम या पुढील टप्प्यात हळूहळू सांसारिक जबाबदाऱ्यांपासून स्टेप बॅक करून आत्मिक साधनेला प्राधान्य दिले जाते. या संपूर्ण चौकटीत किशोरावस्था स्वतंत्रपणे वेगळी केली नाही, तर ती ब्रह्मचर्य आश्रमात सामावली गेली.आज काळ बदलला आहे; पण मानवी स्वभाव आणि किशोरवयीन ऊर्जा आजही तीच आहे. आजच्या ‘डिजिटल’ युगात या ऊर्जेला योग्य दिशा देण्यासाठी आपल्याला आधुनिक मार्गांचा अवलंब करावा लागेल..१. ऊर्जेचे मार्गक्रमण (Channeling)किशोरवयीन मुलांमधील प्रचंड शारीरिक आणि मानसिक ऊर्जा जर मैदानी खेळ, व्यायाम, स्पर्धा, शास्त्रीय संगीत, कोडिंग किंवा चित्रकलेसारख्या छंदात गुंतवली, तर ती आपोआप विधायक मार्गाकडे वळते. मैदानी खेळ केवळ शरीरच घडवत नाहीत, तर मुलांमध्ये संयम (Self-control) आणि शिस्त निर्माण करतात. ऊर्जेचा असा वापर केल्याने अकाली निर्माण होणारी लैंगिक ओढ नैसर्गिकरीत्या नियंत्रित होते..२. ध्येयनिष्ठा आणि भविष्यवेधमुलांसमोर एखादे मोठे स्वप्न किंवा भविष्यातील ध्येय असते, तेव्हा ते क्षणिक आकर्षणांना बळी न पडता आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करतात. मुलींना आर्थिक स्वावलंबनाचे महत्त्व पटवून दिल्यास आणि मुलांमध्ये स्त्रियांबद्दल आदराची भावना निर्माण केल्यास एक सुसंस्कृत समाज घडेल. प्रेमळ घरगुती वातावरण आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक (Mentors) आजच्या काळात ‘आधुनिक गुरू’ची भूमिका चोख बजावू शकतात.लहान वयापासूनच समाजसेवा किंवा राष्ट्रकार्यासारख्या निःस्वार्थी विचारांची सुद्धा बीजं मनात पेरली गेली पाहिजेत. किशोरावस्था ही आधुनिक समाजाने वेगळी केलेली संकल्पना असली तरीही लैंगिक परिपक्वता ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. लैंगिक ऊर्जेचे दमन न करता तिचे योग्य मार्गक्रमण (Channelization) कसे केले जाईल याचा सर्व पालकांनी आणि शिक्षकांनी विचार करण्याची प्रचंड गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.