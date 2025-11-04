Winter Body Detox: औषधांची गरज नाही; हिवाळ्यात शरीर डिटॉक्स करण्याचे ५ सोपे उपाय

Winter Wellness Tips: हिवाळ्यात थंडीमुळे शरीर जड आणि थकलेले वाटू लागते. थंड हवेमुळे शरीरातील हालचाल कमी होते, रक्ताभिसरण मंद होते आणि पचनशक्ती हळूहळू कमी होते. यामुळे शरीरात टॉक्सिन (अवशिष्ट पदार्थ) जमा होण्याची शक्यता वाढते. त्याचबरोबर हिवाळ्यात लोक जास्त गोड, तळलेले, मसालेदार अन्न खातात, जे पचायला वेळ घेतात आणि पोटावर ताण आणते. .शरीरात टॉक्सिन जमा होणे अनेक समस्या निर्माण करू शकते. पॉट फुगणे, गॅस, थकवा, त्वचेची कोरडेपणा आणि रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे यांचा समावेश आहे. पण हिवाळ्यात औषधांवर अवलंबून न राहता शरीर डिटॉक्स करणे शक्य आहे, तेही अगदी सोप्या पद्धतीने. चला तर जाणून घेऊयात..Maharashtra Board Exam 2026: विद्यार्थ्यांनो सज्ज व्हा! महाराष्ट्र बोर्ड 10वी-12वी परीक्षा 2026 चं वेळापत्रक जाहीर, पाहा पहिला पेपर कधी?.सकाळी गरम पाणी प्यावेझोपेतून उठल्यानंतर हळूहळू कोमट पाणी पिल्याने पचनसंस्था सक्रिय होते आणि शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत होते. शरीर हलके ठेवण्याचा हा एक सोपा पण प्रभावी मार्ग आहे.हलके व गरम अन्न खाहिवाळ्यात, घरी बनवलेले अन्न हलके आणि पौष्टिक असले पाहिजे. उदाहरणार्थ - मसूर, दलिया, उकडलेल्या भाज्या, सूप, खिचडी. हे पचन सुलभ करतात, शरीराला आराम देतात आणि विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करतात..योग आणि हलके व्यायाम करादररोज १०-१५ मिनिटे स्ट्रेचिंग, योगा किंवा हलका व्यायाम केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते. शरीरातील स्नायूंचा कडकपणा कमी होतो, शरीर हलके आणि ताजेतवाने राहते आणि मानसिक ताण देखील कमी होतो.गोड पदार्थ व पॅकेज्ड स्नॅक्स कमी खाजास्त गोड, तळलेले किंवा प्रक्रिया केलेले पदार्थ शरीरात सूज वाढवतात आणि जास्त विषारी पदार्थ तयार करतात. किंवा त्याऐवजी फळे, बदाम, ओट्स, घरगुती स्नॅक्सचा समावेश करा.पुरेशी झोप घ्यारात्री वेळेवर झोपणे आणि पुरेशी झोप घेणे महत्वाचे आहे. यामुळे शरीराच्या नैसर्गिक शुद्धीकरण प्रक्रिया अधिक सक्रिय होतात, ज्यामुळे शरीर हलके आणि ताजेतवाने राहते..Kedarnath Tourism: मुंबईहून केदारनाथपर्यंत ट्रिप प्लॅन करताय? मग सर्व मार्ग आणि टिप्स जाणून घ्या एका क्लिकवर .टिप्स- मद्य आणि थंड पेये माफक प्रमाणात प्या.- संध्याकाळी गरम लिंबूपाणी किंवा हर्बल चहा प्या.- व्हिटॅमिन डी मिळविण्यासाठी थोडा वेळ सूर्यप्रकाशात रहा.- हिवाळ्यात संत्री, आवळा, पपई यासारख्या हंगामी फळांचा समावेश करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.