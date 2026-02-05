Important Medical Test : वयाच्या 30 वर्षानंतर नियमितपणे करा 'या' 5 मेडिकल टेस्ट; डॉक्टरांनीच दिला मोलाचा सल्ला

Health Tips : तिशीच्या वयात धावतं आयुष्य, करिअर, कुटुंब, जबाबदाऱ्या...पण या धावपळीत शरीराकडे दुर्लक्ष होतं. बऱ्याच आजारांची सुरुवात हळूहळू होते, पण लक्षणे दिसत नाहीत. म्हणूनच वेळीच तपासणी करून घ्या. डॉक्टर सांगतात की या ५ सोप्या चाचण्या नियमित केल्यास मोठ्या समस्या टाळता येतात आणि दीर्घकाळ निरोगी राहता येतं..पहिली म्हणजे रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल तपासणीहे दोन्ही हृदयविकार किंवा स्ट्रोक येण्याआधीच धोका दाखवतात. दरवर्षी ही चाचणी केल्यास आहारात बदल, व्यायाम किंवा गरज पडली तर औषधं घेऊन हृदय मजबूत ठेवता येतं.दुसरी थायरॉइड फंक्शन टेस्टथकवा येणं, केस गळणं, वजन अचानक वाढणं किंवा कमी होणं... हे थायरॉइडच्या असंतुलनाचे संकेत असू शकतात. ही सोपी रक्तचाचणी लवकर केल्यास हार्मोन्स नियंत्रित करून ऊर्जा आणि मनातली शंका कमी करता येते..Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.हृदयाशी संबंधित तपासण्याईसीजी किंवा हार्ट रिलेटेड इतर तपासण्या करून घ्या. हृदयाची लय, रक्तवाहिन्यांची स्थिती समजते. लपलेले विकार वेळीच सापडले तर उपचार सोपे होतात आणि मोठा धोका टळतो.मधुमेह स्क्रीनिंगशरीरात साखर नियंत्रणात आहे की नाही हे रक्तातील ग्लुकोज तपासून समजतं. लवकर ओळखल्यास डोळे, किडनी, नसा यांचं नुकसान थांबवता येतं. HbA1c किंवा फास्टिंग शुगर चाचणी फार सोपी आहे..Viral : महिलेवर अत्याचार केल्याचा खोटा आरोप, 20 वर्षांपासून तुरुंगात, 43 व्या वर्षी निर्दोष सुटका; बाहेर येताच त्याने...पाहा VIDEO.कॅन्सर स्क्रीनिंगकुटुंबात कोणाला कॅन्सर झाला असेल, धूम्रपान-आहार यांचा प्रभाव असेल तर वयानुसार ब्रेस्ट, गर्भाशय ग्रीवा किंवा इतर चाचण्या करा. सुरुवातीच्या टप्प्यात सापडला तर उपचार यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असतेया तपासण्या महाग नाहीत आणि वेळ पण कमी लागतो. पण फायदे खूप मोठे आहेत. तीस वयानंतर सवय लावून घ्या म्हणजे ४०-५० पर्यंत निरोगी आणि उत्साही राहाल. आजच डॉक्टरांना भेटा, आरोग्याची काळजी घ्याडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.