आरोग्य

Important Medical Test : वयाच्या 30 वर्षानंतर नियमितपणे करा 'या' 5 मेडिकल टेस्ट; डॉक्टरांनीच दिला मोलाचा सल्ला

Important Medical Tests in 30s : वयाच्या तिशीनंतर कोणकोणत्या मेडिकल टेस्ट करून घेणे महत्वाचे असते? जाणून घ्या
Important Medical Test : वयाच्या 30 वर्षानंतर नियमितपणे करा 'या' 5 मेडिकल टेस्ट; डॉक्टरांनीच दिला मोलाचा सल्ला

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Health Tips : तिशीच्या वयात धावतं आयुष्य, करिअर, कुटुंब, जबाबदाऱ्या...पण या धावपळीत शरीराकडे दुर्लक्ष होतं. बऱ्याच आजारांची सुरुवात हळूहळू होते, पण लक्षणे दिसत नाहीत. म्हणूनच वेळीच तपासणी करून घ्या. डॉक्टर सांगतात की या ५ सोप्या चाचण्या नियमित केल्यास मोठ्या समस्या टाळता येतात आणि दीर्घकाळ निरोगी राहता येतं.

Loading content, please wait...
Diabetes News
Cancer
test
Diabetes
blood pressure
Medical Facility
Medical Service
cholesterol
Cancer Patients
Thyroid
Thyroid Health
High Blood Pressure Risks
High Blood Pressure

Related Stories

No stories found.