Explained: सकाळच्या नाश्त्यात 'हे' 5 पदार्थ खाऊ नका, आरोग्याच्या वाढू शकतात समस्या

सकाळच्या नाश्त्यात योग्य पदार्थांचा समावेश करावा.चुकीचे पदार्थ खाल्यास कोलेस्टेरॉल वाढते आणि रक्तातील साखरेची पातळी वाढवतात. त्यामुळे दिवसभर थकवा आणि कमी ऊर्जा वाटू शकते..Unhealthy breakfast foods causing health problems: सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्वाचा असतो. कारण तो आपल्याला दिवसभराच्या कामासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा प्रदान करतो. रात्रभर उपाशी राहिल्यानंतर, जेव्हा आपण संतुलित आणि पौष्टिक नाश्ता करतो तेव्हा केवळ पचनसंस्था सक्रिय होत नाही तर मेंदू देखील जलद काम करतो. निरोगी नाश्ता शारीरिक आरोग्य तसेच मानसिक लक्ष केंद्रित करणे आणि मूड सुधारतो. परंतु अनेकदा लोक घाई किंवा चवीमुळे नाश्त्यात अशा गोष्टी खातात, जे आरोग्यासाठी हानिकारक असतात. याबाबत डॉ. सलीम झेदी यांनी सोशलमिडियावर एक पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. .तेलकट पदार्थसकाळी नाश्त्यात पुरी, पराठा, समोसा किंवा पकोडे असे पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. पण हे तळलेले पदार्थ जीभेचे चोचले पुरवतात आणि नंतर पोटाच्या समस्या निर्माण करतात. त्यात असलेले ट्रान्स फॅट आणि जास्त तेल कोलेस्टेरॉल वाढवते, ज्यामुळे हृदयरोग होऊ शकतो. सकाळी आपले शरीर हलके आणि पौष्टिक अन्न चांगले पचवते, म्हणून अशा गोष्टींचे सेवन करा..फळांचा रसबरेच लोक सकाळी नाश्त्यात फळांचा रस घेतात. अनेकांना वाटते की फळांचा रस आरोग्यदायी असतो, म्हणून ते घेण्यास काहीच हरकत नाही. ताज्या फळांपासून बनवलेला रस जर फायबर असेल तर तो ठीक आहे, परंतु पॅकेज्ड किंवा नॉन-फायबर ज्यूसमध्ये फक्त साखर असते. सकाळी रिकाम्या पोटी इतकी साखर अचानक रक्तातील साखरेची पातळी वाढवू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला दिवसभर थकवा आणि कमी ऊर्जा वाटू शकते..ब्रेड पांढऱ्या ब्रेडमध्ये फायबर नसते आणि जाममध्ये भरपूर साखर असते. हे मिश्रण फक्त कॅलरीज वाढवतात. यामुळे तुम्हाला लवकर भूक लागते आणि वजन लवकर वाढू शकते. ब्राउन ब्रेड किंवा मल्टीग्रेन ब्रेड वापरणे आणि त्यावर नट बटरसारखे नैसर्गिक स्प्रेड लावणे चांगले..पॅक केलेले पदार्थवेळ वाचवण्यासाठी आणि आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी, बरेच लोक इन्स्टंट ओट्स किंवा पॅकेजमधील पदार्थ खातात. परंतु बहुतेकदा हे साखर आणि प्रिझर्वेटिव्ह्जने भरलेले असतात. त्यांचे सेवन केल्याने तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचू शकते..जिलेबीअनेक भागात सकाळी नाश्त्यात जिलेबी खाल्ली जाते. तिथल्या परंपरेचा हा एक भाग आहे, पण आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. जिलेबीसारख्या गोड पदार्थांमध्ये फक्त पीठ आणि साखर असते, ज्यामुळे सकाळी रक्तातील साखर वाढते. यामुळे काही तासांनंतर थकवा, चिडचिड आणि आळस येतो. नाश्त्याचा भाग कधीही बनवू नका..सकाळी नाश्त्यात काय खाणे टाळावे? साखरयुक्त पदार्थ, तळलेले पदार्थ, प्रक्रिया केलेले अन्न, जास्त मीठ असलेले पदार्थ आणि कॅफिनयुक्त पेये टाळावीत..सकाळी साखरयुक्त पदार्थ खाणे का हानिकारक आहे? साखरयुक्त पदार्थ रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढवतात, ज्यामुळे थकवा आणि एकाग्रतेची कमतरता जाणवते..तळलेले पदार्थ सकाळी का टाळावेत?तळलेले पदार्थ पचनास जड असतात आणि हृदयरोग तसेच कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका निर्माण करतात..प्रक्रिया केलेले अन्न सकाळी खाल्ल्याने काय दुष्परिणाम होतात?प्रक्रिया केलेले अन्न पौष्टिकतेच्या दृष्टीने कमी असते आणि दीर्घकाळ खाल्ल्याने वजन वाढणे आणि पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात.