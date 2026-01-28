Healthy Evening Snacks: ऑफिसमध्ये फिट राहायचंय? मग 4 PM साठी ‘हे’ 6 सुपर स्नॅक्स जवळ ठेवा

Healthy Office Snacks: ऑफिसच्या धावपळीत फिट राहणं खूप महत्वाचं आहे. अनेकांना दुपारचे जेवण करूनही सायंकाळी चारच्या सुमारास थोडी भूक लागते. अशा वेळी अनेकजण चहा-बिस्टीक खाण्याचा विचार करतात, पण हे आरोग्यासाठी चांगले नसते. .तज्ज्ञांच्या मते, संध्याकाळच्या भुकेसाठी उच्च- प्रथिने स्नॅक्स हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. प्रथिने हळूहळू पचतात, त्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि ऊर्जा टिकते. जर तुम्ही या वेळेसाठी काही आरोग्यदायी स्नॅक्स आपल्याजवळ ठेवल्यास, तुम्ही फक्त भूक भागवत नाही, तर शरीराला आवश्यक पोषणही देतो..UGC Explainer: UGC म्हणजे काय? कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणारी संस्था नेमकं काय करते? जाणून घ्या नवा नियम.उच्च-प्रथिने स्नॅक्सभाजलेले चणेभाजलेले चणे हे स्वस्त, टिकाऊ आणि पोषण आहेत. थोड्या प्रमाणात खाल्ल्यास प्रथिनांसोबत फायबरही मिळते, जे पोट भरलेले ठेवते. जास्त तेलकट किंवा मसालेदार चणे टाळावीत, हवाबंद डब्यात ठेवले तर ते अनेक दिवस टिकतात.सुका मेवा आणि बियांचे मिश्रणबदाम, अक्रोड, भोपळ्याच्या बिया आणि सूर्यफुलाच्या बिया यांचे मिश्रण प्रथिनांनी समृद्ध असते. यात चांगले समृद्ध असतात, जे दीर्घकाळ ऊर्जा देतात. मात्र प्रमाणावर लक्ष ठेवणे महत्वाचे आहे. थोडे मूठभर पुरेशी असते..उकडलेली अंडीउकडलेली अंडी हे पटकन खाण्यासाठी उत्तम स्नॅक आहे. एक किंवा दोन अंडी संध्याकाळी अनेक तास पोट भरलेले ठेवतात. घरून उकडून घेऊन डब्यात ठेवल्यास ऑफिसमध्ये ४ वाजता खाणे सोपे जाते.कमी साखर असलेले प्रोटीन बारमीटिंग्सने भरलेल्या दिवसात प्रोटीनबार खूप सोयीस्कर ठरतात. मात्र सर्व बार आरोग्यदायी नसतात. किमान १०-१५ ग्रॅम प्रथिने असलेले आणि कमी साखर असलेले बार निवडावेत. लेबल नीट वाचणे गरजेचे आहे.ग्रीक योगर्टसाखर न घातलेले ग्रीक योगर्ट किंवा घरचे सायलेले दही हलके, पचायला सोपे आणि प्रथिनांची समृद्ध असते. चिया सीड्स किंवा थोडी जिरपूड घालून चव वाढवता येते. फ्लेवर असलेले दही टाळावेत, कारण त्यात साखर जास्त असते..Hyderabad Tourism: हैदराबादला फिरायला जाताय? हृदयाच्या आकाराचा तलाव पाहायला विसरू नका!.पनीर क्यूब्स किंवा झटपट पनीर सलाडपनीर हा शाकाहारी लोकांसाठी उत्कृष्ट प्रथिनांचा स्रोत आहे. थोडे मीठ आणि काळी मिरी घालून पनीर क्यूब्स किंवा काकडी-टोमॅटो घालून सलाड बनवता येतो. हे पोट भरलेले ठेवते आणि उशिरा होणाऱ्या जेवणापूर्वी जंक फूड खाण्याची सवय कमी करते.संध्याकाळच्या भुकेसाठी प्रथिनांचे महत्वप्रथिने भूक नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोन्सवर परिणाम करतात आणि पचन संथ करतात. त्यामुळे भूक कमी लागते, लक्ष केंद्रित राहते आणि संध्याकाळी ऊर्जा टिकते. चार वाजताच्या वेळेसाठी हे सोपे उच्च प्रथिने स्नॅक्स ठेवल्यास आरोग्य सुधारते, वजन नियंत्रणात राहते आणि रात्री अनावश्यक खाण्यापासून टाळता येते. थोडीशी तयारी केल्यास, संपूर्ण कामाचा दिवस तुम्ही तृप्त, उर्जावान आणि लक्ष केंद्रित राहून संपवू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.