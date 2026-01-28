आरोग्य

Healthy Evening Snacks: ऑफिसमध्ये फिट राहायचंय? मग 4 PM साठी ‘हे’ 6 सुपर स्नॅक्स जवळ ठेवा

Benefits of Switching to Healthy Office Snacks: ऑफिसच्या धावपळीत फिट राहणं खूप महत्वाचं आहे. अनेकांना दुपारचे जेवण करूनही सायंकाळी चारच्या सुमारास छोटी भूक लागते. अशा वेळी अनेकजण चहा बिस्कीट खाण्याचा विचार करतात, या व्यतिरिक्त जर तुम्ही हे सहा स्नॅक आपल्याजवळ ठेवल्यास, तुमचे आरोग्य चांगले राहील
Healthy Evening Snacks

Healthy Evening Snacks

esakal

Monika Shinde
Updated on

Healthy Office Snacks: ऑफिसच्या धावपळीत फिट राहणं खूप महत्वाचं आहे. अनेकांना दुपारचे जेवण करूनही सायंकाळी चारच्या सुमारास थोडी भूक लागते. अशा वेळी अनेकजण चहा-बिस्टीक खाण्याचा विचार करतात, पण हे आरोग्यासाठी चांगले नसते.

Loading content, please wait...
office
Health Department
Weight Loss
weight loss news
lose weight
weight loss recipe
weight loss tips
health
Healthcare
Healthy Lifestyle
Healthy Eating Tips
Weight Loss Solutions
Health benefits of fruits

Related Stories

No stories found.