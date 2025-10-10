Meditation for Mind & Body: मन आणि शरीर ताजेतवाने ठेवण्यासाठी ध्यान आहे अनिवार्य; जाणून घ्या करण्याचे ६ प्रकार

6 Effective Meditation Techniques to Boost Mental and Physical Wellness: आजच्या धावपळीच्या आणि थकवणाऱ्या जीवनात तणाव, चिंता आणि नैराश्य खूप सामान्य झाले आहेत, पण त्याचबरोबर मानसिक स्वास्थ्याची काळजी घेणेही खूप गरजेचे आहे. आपल्याला आपल्या शरीराच्या आरोग्यासोबत मानसिक स्वास्थ्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्याला स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी मानसिक सुदृढता कशी टिकवायची यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यायाम, योगा, स्वतःला वेळ देणे, ताणतणाव नियंत्रण करणे याच सोबत ध्यान(Meditation) करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आम्ही पुढे एकही ध्यान करण्याच्या पद्धती दिल्या आहेत, त्यांच्या तुम्ही तुमच्या दैनंदिन जीवनात नक्की समावेश करू शकता. .ध्यान किंवा Meditation म्हणजे काय?ध्यान ही प्राचीन भारतातील मन आणि शरीर शांत करण्याचे, तणाव कमी करण्याचे, आणि मानसिक स्पष्टता वाढवण्याचे एक साधन आहे. आजच्या धावपळीच्या जीवनात चिंता, तणाव आणि अडथळे नेहमी असतात. अशावेळी ध्यान आपल्याला अंतर्गत शांती मिळवण्यासाठी आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी खूप फायदेशीर ठरते. ही सोपी पद्धत फार कमी वेळेत पण मोठे फायदे देते..निराशेला कवटाळून बसण्याऐवजी संयम आणि समजूतदारपणाने जीवनात साधता येते प्रगती.ध्यान करण्याचे ६ प्रकारश्वासावर लक्ष केंद्रित करणे (Mindful Breathing)श्वासावर लक्ष केंद्रित करणे हे ध्यानाचे सर्वात सोपे आणि मूलभूत तंत्र आहे. श्वासावर लक्ष देऊन, तुम्ही वर्तमान काळात राहता, मन शांत होते आणि तणाव कमी होतो. सुरुवातीला दिवसातून फक्त ५ मिनिटे या पद्धतीने ध्यान सुरू करा आणि हळूहळू वेळ वाढवा. यामुळे तुम्हाला मानसिक स्थैर्य लाभेल आणि तणाव नाहीसा झाल्याचा अनुभव येईल..शरीरावर लक्ष केंद्रित करणे (Body Scan Meditation)या ध्यानात आपल्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर हळूहळू लक्ष केंद्रित करतो. ज्यामुळे पायांपासून डोक्यापर्यंत, तुम्ही तणाव, वेदना किंवा संवेदना ओळखू शकता. यामुळे शरीराशी संबंध सुधारतो, तणाव कमी होतो आणि आराम मिळतो. हे विशेषतः शारीरिक तणाव असलेल्या किंवा झोपेच्या समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींसाठी उपयुक्त आहे.चक्र ध्यान (Chakra Meditation)चक्र ध्यानामध्ये शरीरातील ऊर्जा केंद्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. शरीरात सात प्रमुख चक्र आहेत, जे विविध जीवनाच्या क्षेत्रांशी संबंधित आहेत, जसे की प्रेम, सर्जनशीलता, संवाद आणि शहाणपण. चक्र ध्यानामुळे ऊर्जा संतुलित होते आणि मानसिक तसेच शारीरिक आरोग्य सुधारते..Overthinking Side Effects : कोणत्याही गोष्टीचा अतिविचार करणं आरोग्यासाठी हानिकारक, या गंभीर आजारांना द्याल आमंत्रण.कल्पना करणे (Visualization Meditation)या ध्यानात तुम्ही एखादे सकारात्मक परिणाम किंवा लक्ष्य मनात कल्पना करता. यामुळे तुमच्या मनाची शक्ती वापरून तुमच्या इच्छांना साकार करता येते. नवीन नोकरी, चांगले आरोग्य किंवा आर्थिक समृद्धी—कुठल्याही गोष्टीसाठी कल्पनाध्यान उपयुक्त ठरते.मंत्र ध्यानमंत्र ध्यानात एखादा शब्द, आवाज किंवा वाक्य मनात पुन्हा पुन्हा सांगून मन शांत केले जाते. मंत्राची पुनरावृत्ती मनाला स्थिर करते, एकाग्रता वाढवते आणि मानसिक स्पष्टता देते. हे ध्यान विशेषतः वेगाने विचार करणाऱ्या लोकांसाठी उपयुक्त आहे..मार्गदर्शकपर ध्यानजर तुम्ही नवख्या असाल किंवा स्वतः लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येत असेल, तर मार्गदर्शन ध्यान खूप उपयुक्त आहे. यात एखाद्या प्रशिक्षकाच्या आवाजावर लक्ष केंद्रित करून तुम्हाला विश्रांती किंवा कल्पनाशक्तीचा अनुभव दिला जातो. मार्गदर्शन ध्यान वेगवेगळ्या प्रकारचे असते—तणाव कमी करणे, उपचार, आत्म-साक्षात्कार किंवा सकारात्मक ऊर्जेची निर्मिती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.