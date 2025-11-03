Belly Fat Loss: नैसर्गिक पद्धतीने फक्त 7 दिवसांत करा पोटाची चरबी कमी– जाणून घ्या संपूर्ण दिनक्रम

Weight Loss Tips: पोटाची चरबी कमी करणे हा सर्वात कठीण समस्यांपैकी एक आहे. वजन कमी करण्यासाठी गोळ्या किंवा डाएट न करता काही गोष्टी नियमित केल्यास पोटावरची चरबी कमी करता येईल. तुम्ही पुढील दिनक्रम ७ दिवस केल्यास नैसर्गिक पद्धतीने वजन कमी करू शकता. .सकाळी हायड्रेट राहादिवसाची सुरुवात कोमट पाणी आणि लिंबूचे सेवन करावे. यामुळे तुमचे शरीर हायड्रेट राहते. तसेच शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात. पचन सुलभ झाल्याने वजन कमी होण्यास मदत मिळते. .स्ट्रेचिंगयानंतर १५ ते २० मिनिटे हलके स्ट्रेचिंग किंवा योगा करावा. दिवसाची सुरुवात करण्यापूर्वी तुमच्या शरीराला स्ट्रेचिंग करणे गरजेचे आहे. काही सोपे योगा केल्यास पचन आणि रक्ताभिसरण सुलभ होते. तसेच पोटाची चरबी कमी होण्यास मदत मिळते. .Methi Water Warning: आरोग्यदायी मेथी दाण्याचे पाणी 'या' 3 लोकांसाठी ठरू ठकते धोकादायक.पॉवर वॉक आणि प्रोटीन बूस्ट ३० मिनिट वेगाने चालावे. यामुळे शरीराची चरबी कमी होण्यास मदत मिळते. नैसर्गिकरित्या वजन कमी करण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. बाहेर चालल्याने वजन कमी होते तसेच व्हिटॅमिन डी ची कमतरता कमी होते. .कोअर-फोकस्ड वर्कआउट२०-२५ मिनिटे कोअर-स्ट्रेंथनिंग करावे. प्लँक्स, सायकल क्रंच आणि रशियन ट्विस्ट सारखे व्यायाम केवळ तुमच्या पोटाच्या स्नायूंना टोन करत नाहीत तर ते अनेक स्नायू गटांना देखील निरोगी ठेवतात, याचा अर्थ तुम्ही एकूणच जास्त कॅलरीज बर्न करता. ३ ते ५ मिनिटांचा वॉर्म-अप करून सुरुवात करावी. .योग्य आहारवजन कमी करायचे असेल तर योग्य आहार असणे गरजेचा आहे. २० मिनिटांचा नियम वापरून पहा - जेवण पूर्ण करण्यासाठी कमीत कमी तेवढा वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करा. आहारात भाज्या, कडधान्य, फळे यासारख्या गोष्टींचा समावेश योग्य प्रमाणात करावा. .ताण आणि झोप ताणामुळे कॉर्टिसॉल वाढते - एक हार्मोन जो तुमच्या शरीराला चरबी धरून ठेवण्यास सांगतो, विशेषतः पोटाभोवती. वाढलेले कॉर्टिसॉल साखर आणि खारट पदार्थांची इच्छा देखील वाढवते, ज्यामुळे समस्या आणखी वाढते. म्हणूनच तुमचा ताण नियंत्रणात ठेवणे तुमच्या व्यायामाइतकेच महत्त्वाचे आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.