Weight Loss Naturally: तुम्हालाही वजन कमी करायचयं? मग जीम, डाएट नाही तर 'हे' 7 पदार्थ खा अन् पाहा रिझल्ट

वजन कमी करण्यासाठी जीमला जाण्याऐवजी काही पदार्थ खाऊन कमी करू शकता.हे पदार्थ प्रथिने आणि पोषक घटकांनी समृद्ध आहेत.ज्यामुळे नैसर्गिकरित्या वजन कमी होण्यास मदत होते. .Best foods for weight loss without gym workouts 2025: धावपळीच्या जीवनात अनेकांना वजन वाढीची समस्या वाढत आहे. वजन कमी करण्यासाठी जीमला जाणे, डाएट करणे अशा अनेक गोष्टी करतात. पण तरीही रिझल्ट मिळत नाही. वजन कमी करण्यासाठी व्यायामच केला पाहिजे असे नाही तर तुम्ही योग्य आहार घेऊन देखील वजन नियंत्रणात ठेऊ शकता. योग्य आहार असेल तर वजन कमी करण्यास मदत मिळू शकते. यासाठी आहारात कोणत्या पदार्थांचा समावेश करावा हे जाणून घेऊया..पुढील 7 पदार्थांचे करा सेवनअंडीहेल्थलाइनच्या मते, जर तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल तर दररोज एक ते दोन अंड्यांचा आहारात समावेश करावा. अंड्यांमध्ये प्रथिने भरपूर असतात आणि बराच वेळ पोट भरलेले राहते. म्हणजेच तुम्ही कमी खाल आणि कमी कॅलरीज वापराल. यामुळे नैसर्गिकरित्या वजन कमी होते.हिरव्या भाज्याजास्त न शिजवलेल्या पालेभाज्या खाल्यास वजन कमी करण्यास मदत होते. तसेच शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास मदत होईल. तुम्ही ब्रोकोली, पालक यासारख्या भाज्या खाऊ शकता. तुम्ही जितक्या जास्त हिरव्या भाज्या खाल तितक्या जास्त वजन कमी करण्यास मदत होईल..मासेवजन कमी करण्यासाठी आहार गरजेचा आहे. पण अशक्तपणा येऊ नये म्हणून आहारात माशांचा समावेश करावा. चिकन वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम आवश्यक आहे आणि व्यायामासाठी ताकद आवश्यक आहे. वजन न वाढवता ताकद मिळवण्यासाठी चिकन खाणे उत्तम पर्याया आहे. .Ragi Roti For Weight Loss: वजन कमी करण्यासाठी नाचणी भाकर खाणे योग्य पर्याय मानला जातो का?.बटाटाबटाटा खाल्याने वजन वाढते असा अनेकांचा समज आहे. पण वजन कमी करण्यासाठी बटाटे मदत करू शकतात. तुम्ही उकडलेले बटाटे खाऊ शकता. बटाटे तळलेले खाऊ नका. बीन्सवजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर आहारात डाळींचा समावेश करावा. हरभरा, राजमा यासारख्या प्रथिने आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश करावा. यामुळे वजन कमी होऊ शकते. .अॅव्होकॅडोअॅव्होकॅडो महाग असले तरी वजन कमी करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. यामध्ये पोषक असे घटक असतात. जे आरोग्य निरोगी ठेवतात. .वजन कमी करण्यासाठी कोणते पदार्थ सर्वोत्तम आहेत, जिमशिवाय? अंडी, ओट्स, पालक, एवोकॅडो, नट्स, ग्रीन टी आणि सफरचंद यासारखे प्रथिनेयुक्त आणि फायबरयुक्त पदार्थ चयापचय वाढवतात आणि भूक नियंत्रित करतात..हळद आणि दालचिनी वजन कमी करण्यास कशी मदत करतात?हळद सूज कमी करते आणि चरबी जाळण्यास मदत करते, तर दालचिनी रक्तातील साखर नियंत्रित करून भूक आणि लालसा कमी करते. .ग्रीन टी खरोखरच वजन कमी करण्यास मदत करते का?होय, ग्रीन टीमधील कॅटेचिन्स आणि कॅफिन चयापचय वाढवतात आणि चरबीचे ऑक्सिडेशन वाढवतात, जे नियमित सेवनाने वजन कमी करण्यास मदत करते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.