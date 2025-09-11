Cancer Prevention Tips: कॅन्सरपासून वाचण्यासाठी रोजच्या दिनचर्येत समाविष्ट करा हे ८ सोपे उपाय!

Cancer Prevention Tips: सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात, बदलत्या जीवनशैलीत आणि असंतुलित आहाराच्या सवयींमुळे अनेक आजार आणि विकार होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर अशा आजारांच्या प्रमाणात वाढही झाली आहे. जगभरातील असंख्य मृत्यूंच्यामागील कारण बहुतेकवेळा कॅन्सर हा आजार असल्याचे मानले जाते. WHO च्या माहितीनुसार २०२२ मध्ये जवळपास ९७ लाख लोकांना कॅन्सरमुळे जीव गमवावा लागला. तसेच त्यानंतरही या संख्येत वाढ कोणत्याची शक्यता WHO ने वर्तवली आहे. त्यामुळे लहानपणापसूच योग्य जीवनशैली ठेवून आहाराची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे एम्स प्रशिक्षित डॉ. सेठी यांनी सांगितले आहे. .डॉ. सेठी यांच्यानुसार आपल्या जीवनशैलीत पुढीलप्रमाणे बदल केल्यास कॅन्सर सारखे आजार टाळता येऊ शकतातवजन नियंत्रणात ठेवाप्रमाणापेकसह जास्त वजन असल्यास १३ पेक्षा जास्त कॅन्सरचा धोका वाढतो. अमेरिकेतील कॅन्सरच्या जवळपास ४०% घटनांचा संबंध जास्त वजनाशी असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे योग्य वजन ठेवणे महत्त्वाचे आहे.नियमित व्यायाम करानियमित व्यायाम केल्यास ब्रेस्ट, कोलन आणि एन्डोमेट्रियल कॅन्सरचा धोका २०-४०% पर्यंत कमी होतो. याव्यतिरिक्त व्यायामामुळे शरीर निरोगी राहते आणि रोगप्रतिकारशक्ती अधिक मजबूत होते..Tribal Healthcare Access for Cancer Patients: कॅन्सरला हरवण्यासाठी आदिवासी भागात आधुनिक उपचारांची सुरुवात!.पुरेशी झोप महत्त्वाचीदररोज 6 तासांपेक्षा कमी झोप घेतल्यास कॅन्सरमुळे मृत्यू होण्याचा धोका २४% पर्यंत वाढतो. तणाव आणि खराब झोप यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. त्यामुळे नीट झोप घेणे आणि मानसिक आरोग्य सांभाळणे आवश्यक आहे.मद्यपान टाळामद्यपान केल्यामुळे ७ प्रकारचे कॅन्सर होण्याचा धोका वाढतो. दिवसातून फक्त एक पेग जरी घेतला, तरी ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका ७-१०%ने वाढू शकतो. त्यामुळे मद्यपानापासून जास्तीत जास्त दूर राहणे महत्त्वाचे आहे..प्रोसेस्ड पदार्थ टाळाजास्त प्रमाणात अल्ट्रा प्रोसेस्ड पदार्थ खाल्ल्यास कॅन्सर होण्याचा धोका 20–30% वाढतो. त्यामुळे शक्यतो घरगुती आणि नैसर्गिक अन्नावर भर द्या.आरोग्यदायी तेल वापरानेहमीच्या तेलाऐवजी ऑलिव्ह ऑइल चा आहारात वापर केल्यास कॅन्सरचा धोका 30% पर्यंत कमी होऊ शकतो. त्यामुळे शक्यतो यासारखे चांगले तेल वापरा..फायबरयुक्त आहाराचा समावेश करादररोज 10 ग्रॅम फायबर खाल्ल्यास कोलोरेक्टल कॅन्सरचा धोका 10% पर्यंत कमी होतो. फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य यांचा आहारात समावेश करा.प्रोसेस्ड मांस टाळादररोज 50 ग्रॅम प्रोसेस्ड मांस खाल्ल्यास कोलोरेक्टल कॅन्सरचा धोका 18% वाढतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या मांसापासून दूर राहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.