आरोग्य‘चेतना’ : मणक्याच्या खालच्या भागातील दाब

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनडॉक्टर कंबरेच्या मणक्याच्या शस्त्रक्रियेमुळे लैंगिक कार्य व कामजीवनावर परिणाम होऊ शकतो का,’’ हा प्रश्न गेल्या वीस वर्षांत स्पाइन सर्जरीसाठी आलेल्या अनेकांनी मला अनेकदा विचारलेला आहे. मानवी लैंगिक कार्यात शरीरातील इतर अवयवांबरोबरच मज्जासंस्थेच्या जवळजवळ सर्व भागांचा सहभाग लागतो. मानवी भावना आणि स्पर्श, रस, गंध, दृश्य, ध्वनी, या पंचेंद्रियांद्वारे मेंदूपर्यंत पोहोचणारी माहिती ही तर यात महत्त्वाची आहेच; पण प्रत्यक्ष लैंगिक कार्य घडून येण्यासाठी लैंगिक अवयवांतील संवेदना आणि तिथल्या रक्तवाहिन्यांना पुरवठा करणाऱ्या नसांचा कार्यं व्यवस्थित असणे हेसुद्धा अनिवार्य असते..हे कार्य करणाऱ्या नसा मणक्याच्या खालच्या म्हणजेच कंबरेच्या भागात एकवटलेल्या असतात.मणक्याची शस्त्रक्रिया केल्यामुळे लैंगिक कार्यावर परिणाम होण्याची शक्यता खूप म्हणजे खूपच दुर्मीळ आहे. खरी गोष्ट अशी आहे, की काही विशिष्ट आजारांमध्ये योग्य वेळात केलेली मणक्याची शस्त्रक्रिया लैंगिक अकार्यक्षमता टाळू शकते किंवा बरे करू शकते.दुर्दैवाने हे आजार झालेल्या व्यक्तींना आपली लैंगिक अकार्यक्षमता किंवा समस्या ही कंबरेच्या मणक्यातील नसांवरच्या दाबामुळे आहे हेच माहीत नसते. म्हणूनच हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे, की मणक्याच्या काही आजारांमुळे लैंगिक कार्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा असे होते, तिथे अगदी उलटी परिस्थिती असते. म्हणजे, योग्य वेळात शस्त्रक्रिया केली, तर लैंगिक कार्यावर कायमचा परिणाम होण्याची शक्यता या शस्त्रक्रियेमुळे टळते..या आजारावरच्या एका शोधनिबंधामध्ये दिलेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे, या आजारात इतर लक्षणांबरोबर लैंगिक कार्य गडबडण्याचे प्रमाण पन्नास ते साठ टक्के असते; पण हे लक्षण एकतर रुग्ण स्पष्टपणे सांगत नाहीत किंवा डॉक्टरांकडून तसा स्पष्ट प्रश्न विचारला जात नाही.प्रौढ व्यक्तींमध्ये मज्जारज्जू कंबरेच्या मणक्याच्या वरच्या भागातच संपतो. (साधारण कंबरेच्या पहिल्या मणक्याच्या भागात). त्या खालच्या कॅनॉलमध्ये मजारज्जू नसला, तरी त्यापासून निघण्याऱ्या नसा खचाखच भरलेल्या असतात. दोन्ही नितंबांकडे, जननेंद्रियांकडे, मांड्या, पोटऱ्या, पावलं यांकडे जाणाऱ्या नसा इथल्या कॅनालमध्ये दाटीवाटीने भरलेल्या असतात.ज्याप्रमाणे घोड्याची शेपटी त्याच्या पाठीच्या मागच्या टोकापासून सुरू होऊन अनेक जाडसर केसांमध्ये विभागते, त्याप्रमाणेच मज्जारज्जू संपून त्यापासून जाड नसांचा पुंजका बाहेर आलेला दिसतो. विच्छेदनात कंबरेच्या मणक्याचा कॅनॉल उघडल्यावर ही रचना अगदी तंतोतंत ‘घोड्याच्या शेपटी’सारखी दिसते..म्हणून या नसांच्या पुंजक्याला ‘कॉडा इक्वायना’ म्हणजेच ‘घोड्याची शेपटी’ असे नामकरण आहे. कॉडा म्हणजे शेपटी आणि इक्वायना म्हणजे घोड्याची.या ‘मणक्यातल्या घोड्याच्या शेपटीला’ काही गंभीर आजार झाला किंवा तीव्र दाब आला, तर दिसणाऱ्या लक्षणांच्या गटसमूहाला ‘कॉडा इक्वायना सिंड्रोम’ असे नाव आहे. ही लक्षणे झपाट्याने (काही तासांच्या कालावधीत!) सुरू होऊन वाढू शकतात किंवा काही दिवसांमध्ये हळूहळू वाढत जाऊ शकतात. यामध्ये, उभे राहिल्यावर, चालल्यावर किंवा अगदी बसल्याजागीसुद्धा दोन्ही नितंब, मांड्या व पाय जड पडणे, बधिर होणे, त्यातील जीव गेल्यासारखा वाटणे हे प्रमुख लक्षण असते. (कॉडा इक्वायनामध्ये मांड्या, घोटे आणि पावले यांना शक्ती आणि संवेदना पुरणाऱ्या नसा असतात)कंबरेपासून दोन्ही बाजूंना मांड्यांचा मागचा भाग, पोटऱ्यांमध्ये कळा येणे हे दुसरे लक्षण. लघवी करण्यासाठी खूप जोर द्यावा लागणे, लघवी तुंबून ओटीपोट फुगणे व थोडी थोडी थेंबथेंब लघवी होणे हे तिसरे लक्षण..मलविसर्जनाची भावना न होणे, नियंत्रण न राहणे हे चौथे लक्षण. जननेंद्रियांमधील आणि गुदद्वाराभोवतालची जागा बधिर होणे, त्या भागात मुंग्या आल्याची भावना होणे, तिथल्या संवेदना नाहीशा होणे हे पाचवे लक्षण. सहावे लक्षण म्हणजे कामजीवनासाठी लागणारी लैंगिक कार्ये व्यवस्थित न होणे. जननेंद्रियांमधील संवेदना नाहीशा होऊन ती बधिर होण्याचा यात सहभाग असतो; तसेच लैंगिक उद्दीपनानंतर जननेंद्रियात होणारे बदल घडून येण्यासाठी लागणाऱ्या नसासुद्धा बधिर झाल्याने ते कार्यसुद्धा थंड होते.यापैकी सर्वच लक्षणे प्रत्येकवेळी असतील असे नाही; पण यांपैकी तीन किंवा चार लक्षणे असली तरी हे निदान करता येते. कॉडा इक्वायना सिंड्रोमची लक्षणे दिसू लागल्यापासून पुढच्या काही काळातच त्यावर उपचार झाले, तर ही कार्ये पूर्वस्थितीला येण्याची शक्यता असते.कॉडा इक्वायना सिंड्रोम होण्याचे कारण, उपचार आणि इतर गोष्टींविषयी माहिती पुढील भागात पाहू या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.