Asha Bhosle Passes Away: छातीतील इन्फेक्शनमुळे खरंच कार्डियॅक अरेस्ट येतो का? डॉक्टरांनी सांगितलं काय आहे कनेक्शन

दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं आज मुंबईतील ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान निधन झालं. त्या ९२ वर्षांच्या होत्या.११ एप्रिल २०२६ रोजी संध्याकाळी त्यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. हृदयविकाराचा झटका, छातीतील संसर्ग आणि अतिशय थकवा या कारणांमुळे त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आले होते. उपचार सुरू असतानाच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला..मात्र याचवेळी छातीमध्ये झालेल्या इन्फेक्शनमुळे हार्ट अटॅक येऊ शकतो का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा दोन परिस्थिती असतात, ज्या एकमेकांशी जोडलेल्या असू शकतात, ज्यामुळे कार्डियक अरेस्ट येऊ शकतो.मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांना प्रचंड थकवा आणि चेस्ट इन्फेक्शन झाले असल्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते आणि नंतर कार्डियक अरेस्टमुळे त्यांचे निधन झाले. तज्ज्ञांच्या मते, विशेषतः वृद्ध व्यक्तींमध्ये ही दोन्ही स्थिती एकमेकांशी जोडलेली असू शकते..Blocked Arteries & Heart : 70% रक्तवाहिन्या ब्लॉक तरीही वेदना नाहीत? थकवा आणि छातीत दाब हे ठरू शकतात हृदयविकाराचे सायलेंट संकेत.चेस्ट इन्फेक्शन आणि हृदयाचा संबंध कसा?डॉक्टरांच्या मते, छातीत खूपच काळजी करण्यासारखे इन्फेक्शन झाले असेल तर शरीरावर आणि खासकरून हृदयावर ताण वाढतो. इन्फेक्शनमुळे शरीरात ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण होऊ शकते, तसेच शरीरतील सूज वाढते. या परिस्थितीत हृदयाला जास्त मेहनत घ्यावी लागते, ज्यामुळे हृदयाच्या ठोक्यांमध्ये अनियमितता निर्माण होऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये हा ताण इतका वाढतो की अचानक कार्डियक अरेस्ट होण्याचा धोका निर्माण होतो.अशी परिस्थिती विशेष करून वयस्कर लोकांमध्ये जास्त आढळते. वयोमान वाढल्यावर रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. त्यामुळे ९० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींमध्ये साधे दिसणारे इन्फेक्शनही गंभीर रूप धारण करू शकते. काही वेळा यामुळे सेप्सिससारखी गंभीर अवस्था निर्माण होते, जी थेट हृदयाच्या कार्यावर परिणाम करते..कार्डियक अरेस्ट म्हणजे नेमकं काय?कार्डियक अरेस्ट म्हणजे अशी स्थिती ज्यामध्ये हृदय अचानकपणे काम करणे थांबवते. नेहमी हृदयाची धडधड ठराविक लयीत चालू असते, परंतु या अवस्थेत ती पूर्णपणे बिघडते. हे जणू एखाद्या विद्युत शॉर्टसर्किटसारखे घडते, ज्यामुळे हृदयाचा "पंप" क्षणात बंद पडतो.अशा प्रसंगी रुग्णाला लगेच सीपीआर (Cardiopulmonary Resuscitation) देणं अत्यंत आवश्यक असतं. उपचार १० मिनिटांच्या आत सुरू झाले नाहीत, तर त्याचा जीव वाचवणं फारच अवघड होतं..Silent Heart Attacks in Women: छातीत दुखत नाही, तरी हार्ट अटॅक? डॉक्टरांनी सांगितला महिलांमधील लपलेला धोका.कार्डियक अरेस्टची इतर कारणंतज्ज्ञांच्या मते, खालील कारणांमुळेही कार्डियक अरेस्ट होऊ शकतो:हृदयाच्या ठोक्यांमधील अनियमितता (विशेषतः वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन)कोरोनरी आर्टरी डिजीज किंवा हार्ट अटॅकहृदयाच्या स्नायूंची कमजोरीजन्मजात हृदयदोष किंवा वाल्वशी संबंधित समस्याशरीरातील इलेक्ट्रोलाइट असंतुलनऑक्सिजनची कमतरता किंवा मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्रावगंभीर संसर्ग किंवा सेप्सिसकाही औषधांचे दुष्परिणाम, मद्यपान किंवा तीव्र मानसिक-शारीरिक ताणयाशिवाय, ज्यांना आधीपासून उच्च रक्तदाब, मधुमेह, स्थूलता किंवा हृदयाचे आजार आहेत, अशा व्यक्तींमध्ये कार्डियक अरेस्ट होण्याची शक्यता अधिक वाढलेली असते..हे लक्षात ठेवाचेस्ट इन्फेक्शन हा एक सामान्य आजार वाटू शकतो, पण विशेषतः वृद्धांमध्ये तो दुर्लक्षित करणं धोकादायक ठरू शकतं. वेळेवर उपचार, योग्य काळजी आणि लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करणं हेच अशा गंभीर परिस्थिती टाळण्याचं प्रमुख साधन आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.