आरोग्य

तर काय ?

आयुर्वेदानुसार साय न येणारे गाईचे दूध ‘निःसत्त्व’, दर्जेदार म्हशीच्या दुधापासून घरचे तूप अधिक हितकारक
This Ayurveda Q&A explains whether buffalo milk can be used when cow's milk lacks cream for making ghee, and offers Ayurvedic guidance for managing peeling skin and blisters on the palms during summer.

This Ayurveda Q&A explains whether buffalo milk can be used when cow's milk lacks cream for making ghee, and offers Ayurvedic guidance for managing peeling skin and blisters on the palms during summer.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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प्रश्न ः आयुर्वेदात दूध आणि तुपाचे अनन्यसाधारण महत्त्व सांगितले आहे. मात्र, आमच्याकडे सध्या जे गाईचे दूध मिळते, त्यावर अजिबात साय येत नाही. त्यामुळे घरी तूप कसे बनवावे, हा प्रश्न पडतो आणि विकतच्या तुपाची चव घरात कोणालाही आवडत नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही गाईच्या ऐवजी म्हशीचे दूध आणण्यास सुरुवात केली तर चालेल का?

– श्री. अविनाश घोरपडे

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