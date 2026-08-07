प्रश्न ः आयुर्वेदात दूध आणि तुपाचे अनन्यसाधारण महत्त्व सांगितले आहे. मात्र, आमच्याकडे सध्या जे गाईचे दूध मिळते, त्यावर अजिबात साय येत नाही. त्यामुळे घरी तूप कसे बनवावे, हा प्रश्न पडतो आणि विकतच्या तुपाची चव घरात कोणालाही आवडत नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही गाईच्या ऐवजी म्हशीचे दूध आणण्यास सुरुवात केली तर चालेल का? – श्री. अविनाश घोरपडे.उत्तर ः आयुर्वेदानुसार घरात पारंपरिक पद्धतीने, दह्याला विरजण लावून घुसळून काढलेल्या लोण्यापासून बनवलेले तूप हेच खऱ्या अर्थाने शुद्ध, संस्कारित आणि आरोग्यासाठी अमृततुल्य असते. ज्या दुधावर साय येत नाही, ते दूध आयुर्वेदिकदृष्ट्या ‘निःसत्त्व’ मानले जाते. श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या सांगण्याप्रमाणे, असे सत्त्वहीन दूध पिण्याने शरीराचे योग्य पोषण होत नाही किंवा आरोग्याच्या दृष्टीने त्याचा काहीही लाभ मिळत नाही. गाईचे तूप हे श्रेष्ठ असले तरी, निकृष्ट गाईच्या दुधापेक्षा दर्जेदार म्हशीचे दूध वापरणे हा नक्कीच एक योग्य पर्याय आहे. तुम्हाला देशी गाईचे शुद्ध आणि घट्ट दूध (जे सध्या A२ दूध म्हणून उपलब्ध असते) मिळत नसेल, तर तुम्ही नक्कीच म्हशीचे दूध आणू शकता. म्हशीचे दूध हे अधिक स्निग्ध आणि बलवर्धक असते. या दुधापासून तुम्हाला उत्तम दर्जाची साय मिळेल, ज्याचे विरजण लावून तुम्ही घरीच शुद्ध आणि चविष्ट तूप बनवू शकाल. म्हशीचे तूप गायीच्या तुपापेक्षा कमी प्रमाणात खावे..प्रश्न ः दरवर्षी उन्हाळ्याच्या (ग्रीष्मऋतूच्या) सुरुवातीला माझ्या तळहाताच्या आतल्या बाजूची त्वचा सोलवटते (सालपटे निघतात). तसेच, बोटांच्या टोकांवर छोटे छोटे फोड येतात. माझी त्वचा एरवीही अत्यंत संवेदनशील आहे. कृपया यावर योग्य ते आयुर्वेदिक उपाय सुचवावेत.– कु. स्नेहा पाटील.उत्तर ः स्नेहा, उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला वातावरणातील उष्णता वाढल्याने शरीरातील पित्त दोष प्रकुपित होतो. तुम्ही वर्णन केलेली लक्षणे ही शरीरातील अतिरिक्त उष्णता आणि रक्तातील वाढलेल्या पित्ताचे स्पष्ट निर्देशक आहेत. संवेदनशील त्वचा असलेल्या व्यक्तींमध्ये हा त्रास अधिक प्रकर्षाने जाणवतो. यावर रक्तशुद्धी आणि पित्तशमन करणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे. खालील उपचारांचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल ःऔषधोपचार ः शरीरातील वाढलेले पित्त शांत करण्यासाठी सकाळ-सायंकाळ ‘संतुलन पित्तशांती’ या गोळ्या घ्याव्यात. तसेच, रात्री झोपताना दुधात ‘शतावरी कल्प’ मिसळून घेतल्यास शरीराला थंडावा आणि बळ मिळते.वनस्पतीजन्य शीतल उपाय ः ‘अनंतमूळ’ (सारिवा) ही वनस्पती उत्तम रक्तशोधक आणि शीतवीर्यात्मक आहे. अनंतमुळाचा साधारण एक इंच तुकडा ठेचून किंवा त्याची भरड रात्री कपभर पाण्यात भिजत घालावी. सकाळी हे पाणी गाळून प्यायल्यास उन्हाळ्यातील उष्णतेचे विकार दूर राहतात.बाह्योपचार ः तळहातांचा दाह आणि त्वचा सोलवटणे कमी करण्यासाठी शतधौत घृत (शंभर वेळा पाण्याने धुतलेले तूप) तळहातांवर लावून काशाच्या वाटीने ५-५ मिनिटे हलक्या हाताने चोळावे. यासोबतच रोज रात्री झोपण्यापूर्वी पादाभ्यंग (तळपायांना तेल किंवा तूप लावणे) करावे, ज्यामुळे शरीरातील उष्णता त्वरित कमी होते.पथ्य-अपथ्य (आहार) ः आहारावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. आहारात मसालेदार, तिखट, आणि उष्ण गुणांचे पदार्थ टाळावेत. वांगी, गवार, ढोबळी मिरची आणि अंडी यांसारखे पित्तवर्धक पदार्थ खाणे कटाक्षाने वर्ज्य करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.