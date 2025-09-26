Baby Care: 0 ते 2 वर्षांच्या मुलांना बालामृत व बाळगुटी देणे योग्य आहे का? जाणून घ्या काय सांगतो आयुर्वेद!

थोडक्यात:0 ते 2 वर्षांच्या बाळांसाठी बालामृत व बाळगुटी उपयोगी ठरू शकतात, परंतु डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.बालामृत आणि बाळगुटी प्रतिकारशक्ती, पचनक्रिया आणि बाळाच्या शांत झोपेसाठी फायदेशीर मानली जातात.हे आयुर्वेदिक उपचार प्रमाणित, योग्य डोस आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानेच वापरणे सुरक्षित आहे..Benefits of Balamrut and Balguti For Babies: बाळ जन्मल्यापासून ते काही वर्षी म्हणजे किमान ५ वर्ष त्याची योग्य काळजी घेणे खूप गरजेच असते. याकाळात त्याची वाढ, विकास प्रतिकारशक्तीकडे लक्ष देणे अत्यंत महत्वाच मानलं जाते..याकाळात अनेक वेळा पालक बाळाच्या आरोग्यसाठी पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचारांचा आधार घेतात. यामध्ये बालामृत व बाळगुटी हे शब्द ऐकायला मिळतात. पण खरंच ही दोन्ही उत्पादने बाळांसाठी योग्य आहेत का? यामागे काही वैज्ञानिक विचार आहे? चला तर जाणून घेऊयात.Low Hemoglobin Women: पन्नाशीनंतर महिलांमध्ये हिमोग्लोबिन सतत कमी होते? मग हे घरगुती उपाय नक्की करून पाहा!.बालामृत म्हणजे काय?बालामृत हे एक आयुर्वेदिक रसायन आहे. ज्यामध्ये सुवर्ण, गोमूत्र, मध, तूप आणि काही औषध वनस्पतींची समावेश असतो. हे मिश्रण बाळाच्या एकूण विकासासाठी उपयुक्त मानले जाते.बालामृतचे फायदेप्रतिकारशक्ती वाढवते.मेंदूचा विकास आणि स्मरणशक्ती सुधारते.वारंवार सर्दी, खोकला यापासून संरक्षण होते.पचनक्रिया सुधारते..बाळगुटी म्हणजे काय?बाळगुटी ही विविध आयुर्वेदिक वनस्पतींचे मिश्रण असते, ज्यामध्ये जिरे, विधारीकंद, वावडिंग, पिंपळी, आणि इतर पौष्टिक घटकांचा समावेश अस्तो.बाळगुटी फायदेपचन सुधारते.पोटदुखी, गॅसेसची समस्या कमी होते.बाळाला शांत झोप लागते..Success Story: दिवसा २०० ते ४०० विटा वाहिल्या, रात्री यूट्यूबवरून केला अभ्यास... वाचा, मजुर ते डॉक्टर होण्याची प्रेरणादायी कहाणी!.कोणती काळजी घ्यावी?बालामृत आणि बाळगुटी देताना डोस, वेळ आणि प्रमाण अत्यंत महत्वाचे आहे.स्वतःहून औषध देऊ नयेत, बालरोगतज्ज्ञ किंवा आयुर्वेदिक डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक आहे.बाजारात मिळणारी तयार बाळगुटी व बालामृत कुठल्याही प्रमाणपत्राशिवाय वापरू नका.बाळाची प्रकृती आणि वजनानुसारच उपचार सुरु करावेत..याबाबत अधिक माहिती कुठे मिळेलडॉ. मालविका तांबे यांचे यूट्यूब चॅनेल हे बालामृत, बाळगुटी, सुवर्णप्राशन याविषयी सविस्तर आणि समजण्यास सोपी माहिती पुरवते. पालकांनी वेळ काढून ही माहिती जरूर घ्यावी..FAQs1. बालामृत म्हणजे काय आणि ते बाळासाठी कशासाठी दिलं जातं? (What is Balamrut and why is it given to babies?)बालामृत हे सुवर्ण, मध, तूप आणि औषधी वनस्पतींचे आयुर्वेदिक मिश्रण आहे जे बाळाच्या प्रतिकारशक्ती आणि मेंदूविकासासाठी दिलं जातं.2. बाळगुटी म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे काय आहेत? (What is Balguti and what are its benefits?)बाळगुटी ही जिरे, पिंपळी, वावडिंगसारख्या वनस्पतींचे मिश्रण असून, ती पचन सुधारते, गॅसेस कमी करते आणि बाळाला शांत झोप मिळवून देते.3. बालामृत व बाळगुटी दिल्यास कोणती काळजी घ्यावी? (What precautions should be taken when giving Balamrut or Balguti?)योग्य डोस, वेळ आणि बाळाची प्रकृती लक्षात घेऊनच हे द्यावे आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.4. बाजारात मिळणारी बालगुटी किंवा बालामृत वापरणे सुरक्षित आहे का? (Is it safe to use store-bought Balguti or Balamrut?)प्रमाणपत्र नसलेली उत्पादने वापरू नयेत; नेहमी विश्वासार्ह ब्रँड्स वापरावेत आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.