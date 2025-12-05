प्रश्न ः माझा मुलगा अडीच वर्षाचा आहे. तो रात्री अजूनही शांत झोपत नाही. अनेकदा रडत उठतो. तसेच कधीतरी रात्री दातसुद्धा खातो. एरवीही तो खूप चिडचिड करत असतो. कृपया उपाय सुचवावा. - सौ. नीलाद्री साठे.उत्तर ः या वयातल्या बऱ्याचशा मुलांना पोटामध्ये कृमी असतात. त्यामुळे रात्रीची शांत झोप न येणं, चिडचिड होणं अशा प्रकारचे त्रास आपल्याला दिसू शकतात. त्याला रोज संतुलनचे बाल हर्बल सिरप एक ते दोन चमचे सकाळ संध्याकाळ द्यावे. त्याच बरोबरीने संतुलनच्या विडंगारिष्ठ सुद्धा एक-एक चमचा कोमट पाण्याबरोबर मिसळून जेवणानंतर द्यावे. रात्री झोपण्याआधी त्याला मऊ भात करून त्याच्यामध्ये साजूक तूप व दूध घालून मिठाशिवाय खायला द्यावे. त्यामुळे रात्री शांत झोप लागायला मदत मिळेल. रात्री झोपण्यापूर्वी त्याला एक चमचा संतुलन रिलॅक्स सिरप देण्याचाही फायदा होऊ शकेल. मुलांच्या विकासामध्ये पुरेशी झोप असणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. त्यामुळे झोप शांत व्हायला मदत नसेल मिळत तर तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा..प्रश्न ः आम्ही गेले सात-आठ वर्षे बाळासाठी प्रयत्न करत आहोत. तज्ज्ञांकडे जाऊन उपचारही घेतले परंतु यश मिळालेले नाही. आयुर्वेदाद्वारे याच्यात काही मदत होऊ शकेल का? कृपया मार्गदर्शन करावे.- श्री. अभिजित जठारउत्तर ः आयुर्वेदिक उपचारांचा संतती प्राप्तीसाठी चांगला फायदा होऊ शकतो. संतुलन आयुर्वेद फर्टिलिटी एक्सपीरियन्स अर्थात ‘SAFE’ याच्यातून स्त्री पुरुष दोघांचेही व्यवस्थित निदान करून आहार, औषधे, उपचार इत्यादी संबंधित व्यवस्थित मार्गदर्शन घेता येऊ शकेल. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकृती परीक्षण करून या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित ठरवाव्यात. शरीराची शुद्धी व संतुलनाचे शास्त्रोक्त पंचकर्म हे अनेक जोडप्यांना आतापर्यंत फायदेशीर ठरलेला आहे. सध्या तरी तुम्ही दोघांनी संतुलन प्रशांत चूर्ण व दुधातून तुम्ही चैतन्य कल्प व तुमच्या बायको साठी, स्त्री संतुलन कल्प हे घ्यायला सुरू करावे. तसेच फेमिसेन तेलाचा योनिभागी पिचू वापरणंसुद्धा मदत करू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.