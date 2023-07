By

Why Back Pain Starts In Men After 30s : पाठदुखीची समस्या आता खूप सामान्य झाली आहे. पाठदुखीची समस्या महिला आणि पुरुष दोघांमध्येही आढळते. पण महिलांमध्ये होणाऱ्या पाठदुखीची कारणे वेगळी असतात. पुरुषांमध्ये विशेषतः तिशी ओलांडल्यावर पाठदुखी होत असते. त्याची कारणं काय जाणून घ्या.

Back Pain In Men

वाढलेलं पोट

तिशीनंतर अनेक पुरुषांचं पोट सुटतं. हे पाठदुखीच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्वाचं कारण आहे. पोट वाढलेलं असल्याने शरीराचं वजन असंतुलीत होतं. यामुळे पाठीवर जोर पडतो. लिगामेंट्स खेचल्या जातात. त्यामुळे पाठदुखीचा त्रास सुरू होतो.

चुकीच्या हालचाली

कार्यालयात बऱ्याच वेळ बसून काम करावे लागते. अशावेळी चुकीच्या पद्धतीने बसणे, उठणे, चुकीच्या हालचाली यामुळेही पाठदुखीचा त्रास सुरू होतो.

Back Pain In Men

कमी लवचिकपणा

आपलं वय वाढले की, शरीराच्या हालचालींकडे लक्ष दिले नाही तर शरीराची लवचिकता कमी होते. पण पुरुष याकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. कमी वयात शारीराची लवचिकता चांगली असल्याने हालचाली कशाही झाल्या तरी फार अडचण येत नाही. पण वय वाढल्यानंतर मात्र त्रास होऊ शकतो. चुकीचे परिणाम दिसून येतात.

व्यायाम न करणे

धावपळीच्या आयुष्यात पुरुषांना व्यायामासाठी वेळ मिळत नाही. जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली त्यांना योग किंवा व्यायाम करण्यासाठी वेळ काढणे कठीण होते. त्यामुळे शरीरातील हाडे, स्नायू कमकुवत होतात.

Back Pain In Men

कमकुवत हाडं

चुकीचा डाएट, कॅल्शियम, व्हिटॅमिनची कमतरता आणि मद्यपान यामुळेही पाठदुखी होते.

धुम्रपान

धुम्रपानामुळे हाडांवर कॅल्शियमची झीज होते आणि ती कमकुवत होते. यामुळे हाडं आणि स्नायू कमकुवत होतात.

Back Pain In Men

हर्नियेटेड डिस्क

हर्नियेडे डिस्कला मणक्याचा खालचा भाग म्हणतात. काही कारणास्तव ते सामान्य पातळीच्या बाहेर गेले तर पाठदुखी होऊ शकते.

सांधेदुखी

सांधेदुखीमुळे पाठदुखी होऊ शकते. झोपेशी संबंधित समस्यांमुळे एखाद्या व्यक्तीला पाठदुखी होऊ शकते.