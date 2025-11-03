आरोग्य

Control Evening Hunger Cravings: ‘शामवाली लालच’वर नियंत्रण हवंय? मग हे उपाय एकदा करून बघाच!

Beat ‘Evening Hunger’ with These Smart and Healthy Habits: सायंकाळची अतिभूक किंवा ‘शामवाली लालच’ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जाणून घ्या सोपे आणि प्रभावी उपाय!
Control Evening Hunger Cravings: ‘शामवाली लालच’वर नियंत्रण हवंय? मग हे उपाय एकदा करून बघाच!
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सायंकाळची अतिभूक किंवा 'शामवाली लालच' ही अनेकांची समस्या आहे. ही 'अतिभूक' केवळ जिभेचे चोचले पुरवणे इतपतच नसून, खाण्याच्या अयोग्य सवयी आणि दिनक्रमामुळे निर्माण झालेली स्थिती असू शकते. यामुळे वजन वाढणे, पचनाच्या समस्या आणि झोपेचा त्रास होऊ शकतो. चला त्याबाबत जाणून घेऊ.

Loading content, please wait...
lifestyle
Life
health
Hunger
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com