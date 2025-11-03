Control Evening Hunger Cravings: ‘शामवाली लालच’वर नियंत्रण हवंय? मग हे उपाय एकदा करून बघाच!

सायंकाळची अतिभूक किंवा 'शामवाली लालच' ही अनेकांची समस्या आहे. ही 'अतिभूक' केवळ जिभेचे चोचले पुरवणे इतपतच नसून, खाण्याच्या अयोग्य सवयी आणि दिनक्रमामुळे निर्माण झालेली स्थिती असू शकते. यामुळे वजन वाढणे, पचनाच्या समस्या आणि झोपेचा त्रास होऊ शकतो. चला त्याबाबत जाणून घेऊ..संध्याकाळी अतिभूक लागण्याची कारणेदिवसभर अपुरे पोषण : नाश्ता किंवा दुपारचे जेवण आवडणारे नसेल किंवा आदल्या दिवशी खूप रात्री उशिरा खाणे झाले असेल, तर दिवसभरात पुरेसे खाल्ले जात नाही. शरीराला पुरेशी ऊर्जा आणि पोषक घटक मिळत नाहीत, ज्यामुळे संध्याकाळी ते त्याची भरपाई करण्यासाठी जास्त खाण्यास प्रवृत्त होते.पुरेशी झोप न होणे : झोप कमी झाल्यास शरीरात 'ग्रेलिन'ची (भूक वाढवणारे हार्मोन) पातळी वाढते आणि 'लेप्टिन'ची (भूक कमी करणारे हार्मोन) पातळी कमी होते. यामुळे तुम्हाला खरंच लागलेल्या भुकेपेक्षा जास्त खावेसे वाटू लागते..तणाव आणि नीरसता :सायंकाळी एकटेपणा, तणाव किंवा कंटाळलेपण यावर उपाय म्हणून अनेक जण 'इमोशनल इटिंग' करतात. ते खरंतर भुकेलेले नसतात, फक्त काहीतरी करायचे असते.दिवसभर पाणी कमी पिणे :भूक आणि तहान याचे संकेत शरीराला कधीकधी गोंधळात टाकणारे असतात. पुरेसे पाणी न प्याल्यास, शरीर तहानेला चुकीच्या प्रकारे भूक समजू शकते..दुपारचे जेवणसंध्याकाळची भूक कमी करण्यासाठी दुपारच्या जेवणात प्रथिने (प्रोटिन) आणि तंतुमय (फायबर) पदार्थ घ्या :प्रोटिन : डाळ, पनीर, चिकन, फिश, अंडी, दही.फायबर्स : भाज्या, सॅलड, तृणधान्ये (ओट्स, गहू), फळे.कारण : हे पदार्थ हळूहळू पचतात आणि पोट दीर्घकाळ भरलेले असल्याचा सिग्नल मेंदूकडे पाठवतात..सायंकाळी हलके पदार्थ खासायंकाळी पाच-सहा वाजता एक हलका नाश्ता घेणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे रात्रीच्या जेवणापर्यंत भूक अतिशय वाढत नाही.रात्रीच्या जेवणात संतुलित आहार थाळीचा अर्धा भाग भाज्या/सॅलड, एकचतुर्थांश प्रोटिन आणि एकचतुर्थांश कर्बोदके (तृणधान्ये, ब्राउन राइस) अशी विभागणी करा. जेवण सुरू करण्यापूर्वी एक मोठा बाउल सॅलड किंवा एक कप सूप घ्या. यामुळे पोट भरल्याचा संदेश जलद जाईल..या गोष्टी करासायंकाळची अतिभूक कमी करण्यासाठी काही गोष्टी करा.पुरेसे पाणी प्या : दिवसभरात आठ-दहा ग्लास पाणी प्या. भूक वाटल्यावर एक ग्लास पाणी प्या आणि दहा मिनिटे थांबा.झोपेचा नियम करा : दररोज सात-आठ तास झोप नक्की घ्या.व्यग्र राहा: काही छंद जोपासा, कुटुंबासोबत वेळ घालवा. वाचन, हलके स्ट्रेचिंग व्यायाम करा.मनापासून जेवा: टीव्ही किंवा मोबाईल सुरू असताना जेवू नका.घरात पॅकबंद स्नॅक्स ठेवू नका : घरात चिप्स, बिस्किटे, चॉकलेट नसतील, तर तुम्ही ते खाणार नाही. त्यामुळे त्याऐवजी निरोगी पर्याय हाताशी ठेवा..सायंकाळच्या खाण्यासाठीफळांचे सॅलड किंवा नुसती फळे, लहान केळीवेगवेगळ्या प्रकारची सूपताकफुटाणेथोडी फोडणी असलेल्या लाह्याभिजवलेले बदामओट्सचा दलिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.