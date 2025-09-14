Besan Cheela Vs Oats Cheela: वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात बेसन चीला की ओट्स चीला फायदेशीर? वाचा एका क्लिकवर

वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात बेसन चिल्ला आणि ओट्स चिल्ला हे दोन्ही चविष्ट पर्याय आहेत. बेसन चिल्ला प्रथिनांनी समृद्ध आहे, तर ओट्स चिल्ला फायबरने भरलेला आहे. वजन कमी करण्याच्या प्रवासात कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर आहे हे तुमच्या आहाराच्या गरजांवर अवलंबून आहे..Besan Cheela vs Oats Cheela for Weight Loss Breakfast: सकाळचा नाश्ता केल्यास दिवसभर शरीराला ऊर्जा मिळते. वजन कमी करायचा विचार करत असाल तर सकाळी नाश्ता करणे गरजेचे आहे. ते तुमच्या पचनसंस्थेला सुरळित ठेवण्यास मदत करते. अनेक लोक सकाळी नाश्त्याला बेसन चिल्ला आणि ओट्स चिल्ला हे दोन पदार्थ खातात. हे बनवायला सोपे आणि चवदार असतात. पण वजन कमी करण्यासाठी दोनपैकी कोणता पदार्थ योग्य आहे हे आज जाणून घेऊया. .ओट्स चीला म्हणजे काय?ओट्स चिल्ला हे ओट्स, दही आणि विविध भाज्यांचा समावेश करून बनवला जातो. ओट्समध्ये फायबर भरपूर असते, जे पचन सुधारण्यास मदत करते आणि पोट भरलेले राहते. ते कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास देखील मदत करतात, ज्यामुळे जीवनशैलीशी संबंधित आरोग्य समस्या असलेल्या लोकांसाठी ओट्स चिल्ला एक उत्तम पर्याय बनतो..Explained: दूध प्यायल्याने लठ्ठपणा वाढतो का? जाणून घ्या डॉक्टर काय सांगतात .बेसन चीला म्हणजे काय?बेसन चिल्ला हा बेसनाच्या पीठामध्ये मसाले, कांदे, टोमॅटो आणि हिरव्या मिरच्या मिसळून बनवला जातो. त्यात प्रथिने आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते. ज्यामुळे ते पोट भरल्यासारखे वाटते आणि लवकर भूक लागत नाही. बेसन नैसर्गिकरित्या ग्लूटेन-मुक्त आहे आणि ते रिफाइंड मैद्याच्या पर्यायांपेक्षा हलके मानले जाते..कोणता चीला वजन कमी करण्यास फायदेशीरबेसन चिलामध्ये प्रथिने असतात. तसेच स्नायूंच्या आरोग्यास आधार देतो आणि स्थिर ऊर्जा देतो.ओट्स चीलामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते, ते जास्त काळ पोट भरलेले ठेवते आणि आतड्यांच्या आरोग्यास मदत करते.वजन कमी करण्यासाठी ओट्स चिला सहसा थोडासा फायदा होतो, कारण ते जास्त खाण्याची इच्छा कमी करण्यास मदत करते आणि जास्त भूक लागत नाही. तथापि, जर तुम्ही जास्त प्रथिने आणि हलका, लवकर पचणारा नाश्ता शोधत असाल तर बेसन चिल्ला देखील तितकाच चांगला आहे..पोषक घटककॅलरीज: वापरलेल्या तेलावर अवलंबून, दोन्हीमध्ये कमी ते मध्यम कॅलरीज असतात.प्रथिने: बेसन चीला ओट्स चीला पेक्षा जास्त प्रथिने असतात.फायबर: ओट चीलामध्ये जास्त फायबर असते, जे पचन आणि तृप्ततेला समर्थन देते.सूक्ष्म पोषक घटक: दोन्ही भाज्यांमधून जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स मिळतात.जर तुमचे ध्येय वजन कमी करून दीर्घकाळ निरोगी राहू शकता. दुसरीकडे, जर तुम्ही स्नायू वाढवणे, प्रथिने घेणे आणि जलद नाश्ता करणे यावर लक्ष केंद्रित करत असाल, तर बेसन चिला हा एक उत्तम पर्याय आहे. तसे तर दोनही प्रकारचे चिला खाणे आरोग्यदायी आहे. .बेसन चिल्ला आणि ओट्स चिल्ला हे दोन्ही निरोगी भारतीय नाश्त्याचे पर्याय आहेत. जे कमीत कमी तेलात शिजवून आणि भाज्या किंवा चटणीसोबत दिल्यास वजन कमी करण्यास मदत करू शकतात. .वजन कमी करण्यासाठी बेसन चीला की ओट्स चीला चांगले?ओट्स चीला जास्त फायबर आणि कमी कॅलरीमुळे थोडे सरस आहे, पण बेसन चीला प्रोटीनसाठी उत्तम आहे; निवड डाएटवर अवलंबून आहे. .बेसन चीला वजन कमी करण्यात कशी मदत करते?बेसन चीला प्रोटीन आणि फायबरने युक्त आहे, जे भूक कमी करते आणि मेटाबॉलिझम वाढवते, पण कमी तेलात बनवावे. .ओट्स चीला वजन नियंत्रणासाठी का चांगले आहे? ओट्स चीलामधील बीटा-ग्लूकन फायबर पचन सुधारते, भूक शमवते आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करते, ज्यामुळे वजन नियंत्रण सुलभ होते..बेसन आणि ओट्स चीला कसे बनवावे कमी कॅलरीसाठी?दोन्ही चीला कमी तेलात, जास्त भाज्या वापरून आणि सॉस टाळून बनवल्यास कॅलरी कमी राहतात आणि वजन नियंत्रणात मदत होते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.