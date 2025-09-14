आरोग्य

Besan Cheela Vs Oats Cheela: वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात बेसन चीला की ओट्स चीला फायदेशीर? वाचा एका क्लिकवर

वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात बेसन चिल्ला की ओट्स चिल्ला: कोणता आहे अधिक प्रभावी?
Besan Cheela Vs Oats Cheela:

Besan Cheela Vs Oats Cheela:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात बेसन चिल्ला आणि ओट्स चिल्ला हे दोन्ही चविष्ट पर्याय आहेत.

बेसन चिल्ला प्रथिनांनी समृद्ध आहे, तर ओट्स चिल्ला फायबरने भरलेला आहे.

वजन कमी करण्याच्या प्रवासात कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर आहे हे तुमच्या आहाराच्या गरजांवर अवलंबून आहे.

Besan Cheela vs Oats Cheela for Weight Loss Breakfast: सकाळचा नाश्ता केल्यास दिवसभर शरीराला ऊर्जा मिळते. वजन कमी करायचा विचार करत असाल तर सकाळी नाश्ता करणे गरजेचे आहे. ते तुमच्या पचनसंस्थेला सुरळित ठेवण्यास मदत करते. अनेक लोक सकाळी नाश्त्याला बेसन चिल्ला आणि ओट्स चिल्ला हे दोन पदार्थ खातात. हे बनवायला सोपे आणि चवदार असतात. पण वजन कमी करण्यासाठी दोनपैकी कोणता पदार्थ योग्य आहे हे आज जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
Weight Loss
weight loss news
breakfast
Oats
weight loss recipe
weight loss tips
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com