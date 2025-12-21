आरोग्य

Black Coffee Benefits: ब्लॅक कॉफी हृदयासाठी फायदेशीर की धोकादायक? वाचा याचे योग्य उत्तर

Benefits of Drinking Black Coffee for the Heart: अनेक जण दिवसाची सुरुवात कॉफी प्यायल्याने करतात. काही लोक दुधामधील कॉफी घेतात, तर काही ब्लॅक कॉफी पितात. पण ब्लॅक कॉफीमध्ये कॅलरीची संख्या कमी असते म्हणून अनेक लोकांची आवडीची आहे. पण हृदयासाठी फायदेशीर आहे की धोकादायक? चला तर जाणून घेऊया
Benefits of Drinking Black Coffee for the Heart: ब्लॅक कॉफी ही अनेकांच्या दिवसाची सुरुवात करणारी सवय बनली आहे. दूध, साखर किंवा क्रिम न घालता बनवली जाणारी ही ब्लॅक कॉफी कमी कॅलरीची असते, म्हणून आरोग्याबाबत जागरूक असलेले लोक ती पिणे अधिक पसंत करतात. मात्र प्रश्न असा आहे की रोज ब्लॅक कॉफी पिणे हृदयासाठी चांगले आहे की त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात?

