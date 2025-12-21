Black Coffee Benefits: ब्लॅक कॉफी हृदयासाठी फायदेशीर की धोकादायक? वाचा याचे योग्य उत्तर

Benefits of Drinking Black Coffee for the Heart: ब्लॅक कॉफी ही अनेकांच्या दिवसाची सुरुवात करणारी सवय बनली आहे. दूध, साखर किंवा क्रिम न घालता बनवली जाणारी ही ब्लॅक कॉफी कमी कॅलरीची असते, म्हणून आरोग्याबाबत जागरूक असलेले लोक ती पिणे अधिक पसंत करतात. मात्र प्रश्न असा आहे की रोज ब्लॅक कॉफी पिणे हृदयासाठी चांगले आहे की त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात? .आहारतज्ज्ञांच्या मते, ब्लॅक कॉफी हृदयासाठी पूर्णपणे वाईट किंवा पूर्णपणे चांगली नाही. तुम्ही ती किती, किती वेळा आणि किती वेळा प्याल हे परिणामांवर अवलंबून असते..Uttarakhand Tourism: उत्तराखंडला फिरायला जाताय? लपलेली मंदिरे आणि निसर्गरम्य ठिकाणं अनुभवायला विसरू नका!.ब्लॅक कॉफी पिल्यानंतर कोणते परिणाम लवकर होतात?ब्लॅक कॉफीमधील कॅफिन शरीराला त्वरित ऊर्जा देते. म्हणून काही काळासाठी हृदयाचे ठोके वाढू शकतात.रक्तदाबात थोडीशी वाढ होऊ शकतेविशेषतः जे लोक क्वचितच कॉफी पितात, त्यांना त्याचे परिणाम जास्त जाणवतात. फक्त नियमित कॉफी पिणाऱ्यांच्या शरीरात कॅफिन कमी असते आणि त्याचे परिणाम कमी असतात.जर तुम्ही बराच काळ ब्लॅक कॉफी घेतली तर काय होते?ब्लॅक कॉफीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि इतर फायदेशीर घटक असतात जसे की:शरीरातील चयापचय सुधारतेचरबी जाळण्यास मदत करतेभूक नियंत्रित करण्यास मदत करतेयोग्य प्रमाणात घेतल्याने वजन नियंत्रणात आणि एकूण आरोग्यात मदत होते. काही अभ्यासांनुसार, दीर्घकाळ मध्यम प्रमाणात कॉफी सेवन करणाऱ्या लोकांमध्ये हृदयरोगाचा धोका तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले आहे..Year Ender 2025: 2025 मध्ये विद्यार्थ्यांची पसंती कोणत्या विद्यापीठांना मिळाली? वाचा NIRF 2025 टॉप युनिव्हर्सिटी यादी.हृदयाच्या आरोग्यासाठी सकारात्मक परिणामब्लॅक कॉफीचे सेवन कमी प्रमाणात करारक्तवाहिन्यांच्या कार्यात सुधारणा होऊ शकतेशरीरातील जळजळ कमी करण्यास मदत करतेइंसुलिन संवेदनशीलता सुधारते, ज्याचे हृदयाला फायदे आहेत.यामुळे हृदय अपयश, काही प्रकारचे अनियमित हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाबाशी संबंधित समस्या टाळता येतात.ब्लॅक कॉफी कोणासाठी हानिकारक असू शकते?ब्लॅक कॉफीसारखा कोणताही एकच उपाय नाही. खालील लोकांनी विशेष काळजी घ्यावी:ज्यांना उच्च रक्तदाब नियंत्रित करता येत नाहीदीर्घकालीन हृदयरोगाचे रुग्णज्यांना कॅफिनमुळे अस्वस्थता, धडधडणे किंवा झोपेचा त्रास होतो.याव्यतिरिक्त, काही प्रकारच्या ब्रू केलेल्या कॉफीमध्ये असे घटक असू शकतात जे पांढरे कोलेस्ट्रॉल वाढवू शकतात..किती ब्लॅक कॉफी सुरक्षित आहे?बहुतेक प्रौढांसाठी दररोज २ ते ३ कप काळी कॉफी सुरक्षित मानली जाते.एकूण कॅफिन मर्यादा राखणे महत्वाचे आहे.गर्भवती महिला किंवा दीर्घकालीन आजार असलेल्या लोकांनी कॉफीची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.