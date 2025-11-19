आरोग्य

French Biochemist Tip: रक्तातील साखरेवर नियंत्रण हवे? हा फ्रेंच बायोकॅमिस्टचा सोपा 'मील हॅक' वापरा!

French Biochemist Tip For Blood Sugar Control: तुमच्या रक्तातील साखर अचानक वाढते का? काळजी करू नका, फ्रेंच बायोकॅमिस्टने सांगितला हा सोपा जेवणच हॅकचा वापर करा. याने जवळपास ७० % पर्यंत साखर नियंत्रित ठेवतो
French Biochemist Tip For Blood Sugar Control

French Biochemist Tip For Blood Sugar Control

Esakal

Monika Shinde
Updated on

French Biochemist’s Simple Meal Hack: रक्तातील साखर स्थिर ठेवणे शरीराच्या ऊर्जा पातळी, मेटाबॉलिझम आणि दीर्घकालीन अयोग्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. आहार आणि व्यायाम महत्वाचे असेल तरी, जेवताना अन्नाचा क्रम पाळणे देखील खूप फरक करू शकते.

Loading content, please wait...
blood
meal
French Open
Meals
dough meal
Blood Sugar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com