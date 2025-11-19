French Biochemist Tip: रक्तातील साखरेवर नियंत्रण हवे? हा फ्रेंच बायोकॅमिस्टचा सोपा 'मील हॅक' वापरा!

French Biochemist’s Simple Meal Hack: रक्तातील साखर स्थिर ठेवणे शरीराच्या ऊर्जा पातळी, मेटाबॉलिझम आणि दीर्घकालीन अयोग्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. आहार आणि व्यायाम महत्वाचे असेल तरी, जेवताना अन्नाचा क्रम पाळणे देखील खूप फरक करू शकते. .फ्रेंच बायोकोमिस्ट जेस्सी इन्चॉस्पे, जी न्यू यॉर्क टाइम्सचे बेस्टसेलिंग लेखक त्यांनी ६ ऑक्टोबर ला तिच्या इंस्टग्राम पोस्टमध्ये सांगते की, जेवणाचा योग्य क्रम पाळल्यास रक्तातील साखरेवर नियंत्रण अधिक प्रभावी होते..Pisces Love Horoscope 2026: 2026 मध्ये मीन राशीचं प्रेम कोणतं वळण घेणार? शनी सांगतो तुमचं वार्षिक राशीभविष्य.साखरेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य जेवणजेस्सी सांगते, “केवळ काय खातो हे महत्त्वाचे नाही, तर कसा खातो हेही महत्त्वाचे आहे. योग्य क्रम पाळल्यास ग्लुकोज स्पाइक 70% पर्यंत कमी होऊ शकतो.”.फायदा- cravings कमी होतात- शरीरातील जळजळ कमी होते- दिवसभर ऊर्जा टिकतेयोग्य क्रम- सुरुवातीला भाजीपाला: फायबर आणि पोषक तत्वांनी समृद्ध- मग प्रोटीन आणि फॅट: शरीराला ऊर्जा पुरवतात- शेवटी स्टार्चेस आणि साखर: रक्तातील साखरेची अचानक वाढ टाळते.Indian Railways Recruitment 2025: भारतीय रेल्वेत ज्युनियर इंजिनिअरच्या पदांसाठी भरती सुरू; येथे वाचा संपूर्ण माहिती .हे टिप्स लक्षात ठेवा?- प्रत्येक जेवणात हा क्रम पाळणे आवश्यक नाही, पण शक्य असल्यास प्रयत्न करा.- अन्नाच्या प्रकारांमध्ये वाट पाहण्याची गरज नाही; फक्त भाजी आधी, कार्ब शेवटी हे लक्षात ठेवा.- या छोट्या बदलामुळे रक्तातील साखरेवर मोठा फरक पडतो, मेटाबॉलिक आरोग्य सुधारते आणि दिवसभर ऊर्जा टिकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.