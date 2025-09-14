आरोग्य

Paralysis Warning Signs : पॅरालिसिसचा झटका येण्याआधी शरीरात दिसतात 'हे' 2 बदल; चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, नाहीतर जीव गमवाल

Paralysis Stroke Attack Signs and symptoms : पॅरालिसिसचा झटका येण्यापूर्वी काही लक्षणे दिसतात.
Beware of these two warning signs before a paralysis stroke

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. विशेषतः पॅरालिसिसचा झटका जो मेंदूतील रक्तपुरवठा अडकल्याने येतो तो लाखो लोकांना दरवर्षी प्रभावित करतो. हा झटका अचानक येतो आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा जीवघेणा ठरू शकतो. मात्र चांगली बातमी ही आहे की यापूर्वी शरीरात दोन प्रमुख बदल दिसू लागतात. हे बदल ओळखून वेळीच उपचार घेतले तर जीव वाचवता येऊ शकतो. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, हे बदल दुर्लक्ष केले तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. चला, जाणून घेऊया या धोक्याबद्दल आणि कसे सावध राहावे.

