Paralysis Warning Signs : पॅरालिसिसचा झटका येण्याआधी शरीरात दिसतात 'हे' 2 बदल; चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, नाहीतर जीव गमवाल

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. विशेषतः पॅरालिसिसचा झटका जो मेंदूतील रक्तपुरवठा अडकल्याने येतो तो लाखो लोकांना दरवर्षी प्रभावित करतो. हा झटका अचानक येतो आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा जीवघेणा ठरू शकतो. मात्र चांगली बातमी ही आहे की यापूर्वी शरीरात दोन प्रमुख बदल दिसू लागतात. हे बदल ओळखून वेळीच उपचार घेतले तर जीव वाचवता येऊ शकतो. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, हे बदल दुर्लक्ष केले तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. चला, जाणून घेऊया या धोक्याबद्दल आणि कसे सावध राहावे..पॅरालिसिसचा झटका हा मेंदूच्या एका भागात रक्त किंवा ऑक्सिजन पोहोचणे थांबल्याने होतो. याला स्ट्रोक म्हणतात आणि त्याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत - इस्केमिक (रक्ताची गाठ) आणि हेमोरेजिक (रक्तस्राव). भारतात दरवर्षी लाखो लोकांना हा त्रास होतो ज्यातील बहुसंख्य केसेसमध्ये लक्षणे आधीच दिसत असतात पण दुर्लक्ष केले जाते. अभ्यासानुसार स्ट्रोकपूर्वी एक आठवडा आधीच लक्षणे सुरू होऊ शकतात. यापैकी सर्वात महत्त्वाचे दोन बदल आहेत. अचानक तीव्र डोकेदुखी आणि चेहऱ्यावरील कमकुवतपणा किंवा बोलण्यात अडचण..शुगर-फ्री खाल्ल्याने स्मरणशक्तीवर होतो हा गंभीर परिणाम!.अचानक तीव्र डोकेदुखीहे सर्वात सामान्य आणि धोक्याचे संकेत आहे. अनेकदा ही डोकेदुखी इतकी तीव्र असते की, डोळे फिरणे, उलट्या होणे किंवा बेशुद्धी येऊ शकते. हे मेंदूत रक्तवाहिन्यांमध्ये गाठ तयार होत असल्याचे लक्षण आहे. विशेषज्ञ सांगतात की ही डोकेदुखी सामान्य मायग्रेनसारखी नसते; ती एका बाजूला जास्त असते आणि सहसा विश्रांतीने कमी होत नाही. जर तुम्हाला अशी डोकेदुखी जाणवली आणि त्यासोबत चक्कर येत असतील तर ताबडतोब डॉक्टरांना भेटा. दुर्लक्ष केले तर मेंदूला ऑक्सिजन मिळणे थांबते आणि पॅरालिसिस होऊ शकतो..Video : शुभांशु शुक्लांनी सांगितलं, अंतराळात व्यायाम कसा करतात? तशीच आसने पृथ्वीवर केल्यास शरीराला कोणते फायदे होतात, जाणून घ्या.चेहऱ्यावरील कमकुवतपणा किंवा बोलण्यात अडचणहे लक्षण ट्रान्झिएंट इस्केमिक अटॅक (टीआयए) म्हणजे मिनी स्ट्रोकचे संकेत आहे. यात चेहरा एका बाजूला लटकतो, हसताना तोंड वाकडे होते किंवा बोलताना जीभ जड होते. शब्द सुचत नाहीत. हातपायांमध्ये मुंग्या येणे किंवा एका बाजूला कमजोरी जाणवणे हेही याचेच भाग आहे. हे लक्षण काही मिनिटे टिकते आणि निघून जाते पण हे एक मोठे इशारे आहे की काही तासांत किंवा दिवसांत पूर्ण स्ट्रोक येऊ शकतो. काही संशोधन अभ्यास दाखवतात की, टीआयए झालेल्या २०% लोकांना एका वर्षात स्ट्रोक होतो..Red object in galaxy : अवकाशात दिसले रहस्यमयी लाल ठिपके, पृथ्वीवर होणार गंभीर परिणाम? नेमका विषय काय, जाणून घ्या...हे बदल ओळखण्यासाठी बी-फास्ट सूत्र आठवून ठेवा. ते म्हणजे बॅलन्स (संतुलन बिघडणे), आइज (डोळ्यांमध्ये समस्या), फेस (चेहरा वाकडा), आर्म्स (हात कमकुवत), स्पीच (बोलण्यात अडचण), टाइम (वेळ काढू नका, लगेच मदत मागा). हे लक्षणे दिसल्यास १०८ वर कॉल करा किंवा रुग्णालयात जा. वेळीच उपचाराने मेंदूचे नुकसान थांबवता येते. स्ट्रोक टाळण्यासाठी धूम्रपान सोडा, रक्तदाब आणि मधुमेह नियंत्रणात ठेवा, व्यायाम करा आणि निरोगी आहार घ्या. महिलांमध्ये हार्मोनल बदलांमुळे धोका जास्त असतो, तर पुरुषांमध्ये तणाव हा प्रमुख कारण आहे..FAQs What are the early warning signs of a stroke?स्ट्रोकची सुरुवातीची चेतावणी चिन्हे कोणती?तीव्र डोकेदुखी, चेहरा एका बाजूला लटकणे, बोलण्यात अडचण, हात-पाय कमकुवत होणे आणि चक्कर येणे ही प्रमुख लक्षणे आहेत.Can a stroke be prevented?स्ट्रोक टाळता येऊ शकतो का?होय, निरोगी आहार, नियमित व्यायाम, रक्तदाब-मधुमेह नियंत्रण आणि धूम्रपान सोडल्याने स्ट्रोकचा धोका कमी होतो.What should I do if I notice stroke symptoms?स्ट्रोकची लक्षणे दिसल्यास काय करावे?ताबडतोब १०८ वर कॉल करा किंवा जवळच्या रुग्णालयात जा, कारण वेळीच उपचाराने जीव वाचू शकतो.Who is at higher risk of a stroke?स्ट्रोकचा धोका कोणाला जास्त असतो?उच्च रक्तदाब, मधुमेह, धूम्रपान करणारे, जास्त तणाव असलेले आणि हार्मोनल बदल असलेल्या महिलांना जास्त धोका असतो.How can I recognize a mini-stroke?मिनी-स्ट्रोक कसे ओळखावे?चेहरा वाकडा होणे, बोलताना अडखळणे आणि हात-पायात मुंग्या येणे ही मिनी-स्ट्रोकची लक्षणे आहेत, जी काही मिनिटे टिकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.