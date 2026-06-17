सोनू निगमला नेमकं झालंय तरी काय? आवाजावरही परिणाम झाल्याचा केलाय खुलासा; VIDEO VIRAL

"सूरज हुआ मद्धम, कल हो ना हो, तुमसे मिलके दिल का है हाल" सारख्या गाण्यांनी लाखो लोकांची मनं जिंकणारा बॉलिवूडमधला लोकप्रिय सिंगर सोनू निगम आजच्या पिढीच्या मनावरही तेवढंच राज्य करतो. मात्र नुकतंच त्यांनं चाहत्यांना धक्का देणारी माहिती दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तो तीव्र वेदना देणाऱ्या नसांच्या समस्येशी झुंज देत असून त्यासाठी त्याला MRI, CT Scan आणि अनेक औषधांचा आधार घ्यावा लागत आहे. इतकंच नाही तर या उपचारांचा परिणाम त्यांच्या घशावरही झाला असल्याचं त्याने सांगितलं. प्रकृती ठीक नसतानाही त्याने चाहत्यांसाठी परफॉर्म करण्याचा अट्टहास सोडलेला नाही..सोनू निगमला काय झालंय?इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत सोनू निगमने सांगितलं की, त्याच्या काही नसांवर दबाव (Pinched Nerve) आला आहे. या समस्येमुळे गेल्या आठवडाभरात त्याला MRI आणि CT Scan करावे लागले. एवढंच नाही, तर उपचारासाठी बरीच औषधंही घ्यावी लागत आहेत.."महागडे स्किनकेअर नाही..." तर तुपासोबत खाते हा पदार्थ; आलिया भट्टने स्वतःच सांगितलं चमकदार त्वचेचं रहस्य.सोनू याने खांद्यावर लावलेला पॅच दाखवत सांगितलं की, फिजिओथेरपीदरम्यान त्याला खूप दुखत होतं. आणि म्हणून हे दुखणं कमी करण्यासाठी तो पेनकिलर्स घेत आहे. या औषधांचा परिणाम त्याच्या घशावरही झाला असून आवाज थोडा जड झाल्याचं त्याने सांगितलं..गायक असल्यामुळे घशावर झालेला परिणाम त्याच्यासाठी टेन्शनची बाब आहे. पण तब्येतीचा त्रास असूनही त्याने मुंबईत ठरलेला लाइव्ह शो करण्याचा निर्णय घेतला आहे..या व्हिडिओसोबत त्याने "13th June, Mumbai ❤️🩹" असं कॅप्शनही दिलंय. बराच काळानंतर मुंबईत परफॉर्म करत असल्यानं कोणत्याही परिस्थितीत चाहत्यांसमोर परफॉर्म करण्याचा त्यांचा निर्धार असल्याचं त्याने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.