World Breast Cancer Research Day: ‘या’ ५ कारणांमुळे तरुण महिलांमध्ये वाढू शकतो स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका!

BREAST CANCER RISK FACTORS FOR YOUNG WOMEN: स्तनाचा कर्करोग हा प्रामुख्याने वाढत्या वयातील महिलांमध्ये आढळणारा आजार मानला जातो. मात्र, वयाव्यतिरिक्त आता आणखी एक महत्त्वाची बाब वैद्यकीय क्षेत्रासमोर येत आहे ती म्हणजे तरुण महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचे वाढते प्रमाण. भारतातील विविध अभ्यासांमधून ४५ वर्षांखालील महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. या महिलांमध्ये निदान होण्यास होणारा विलंब आणि योग्य वेळी तपासणी न होणे हीदेखील महत्त्वाची आव्हाने आहेत..स्तनाच्या कर्करोगाचा वाढता धोकातरुण महिलांमध्ये स्तनाचा कर्करोग होण्यामागे एकच कारण नसते. अनुवंशिकता हा त्यातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. विशेषतः कुटुंबात स्तनाच्या कर्करोगाचा इतिहास असल्यास किंवा BRCA1 आणि BRCA2 यांसारख्या जनुकांमध्ये बदल (म्युटेशन) असल्यास धोका वाढू शकतो. लहान वयात छातीच्या भागावर रेडिएशन थेरपी झालेली असणे किंवा स्तनाशी संबंधित काही उच्च-जोखमीच्या विकारांची पार्श्वभूमी असणे हेही संभाव्य जोखमीचे घटक आहेत.मात्र, स्तनाच्या कर्करोगातील सर्वच प्रकरणांचे कारण अनुवंशिकता नसते. त्यामुळे संशोधक आता जीवनशैली, प्रजननाशी संबंधित घटक आणि चयापचयाशी संबंधित जोखीम घटक स्तनाच्या कर्करोगाच्या एकूण धोक्यात कशा प्रकारे भर घालतात, याचा अभ्यास करत आहेत..जीवनशैली आणि प्रजननाचा इतिहास महत्त्वाचाशारीरिक हालचालींचे प्रमाण, बॉडी मास इंडेक्स (BMI) आणि आहार यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित घटकांकडे अलीकडच्या काळात विशेष लक्ष दिले जात आहे. शारीरिक हालचालींचा अभाव, लठ्ठपणा आणि अधिक प्रमाणात मद्यपान यांचा स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका वाढण्याशी संबंध आढळतो. इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (IARC) च्या संशोधनानुसार, जीवनशैली आणि आहारातील बदल तसेच शारीरिक हालचालींचे कमी प्रमाण हे विशेषतः तरुण महिलांच्या संदर्भात महत्त्वाचे घटक ठरू शकतात.यासोबतच प्रजननाशी संबंधित इतिहासाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मासिक पाळी लवकर सुरू होणे, पहिली पूर्णकालीन गर्भधारणा उशिरा होणे किंवा अपत्य नसणे यामुळे शरीरावर अंडाशयातून निर्माण होणाऱ्या हार्मोन्सचा दीर्घकाळ प्रभाव राहू शकतो आणि त्यामुळे स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका वाढण्याची शक्यता असते. मात्र, हे घटक कर्करोगाला थेट कारणीभूत ठरतात असे नसून, ते कर्करोगाच्या विकासातील जोखीम वाढवणारे घटक आहेत, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे..स्तनाच्या आरोग्याबाबत जागरूकता लहान वयापासून आवश्यकतरुण महिलांमध्ये स्तनाचा कर्करोग कमी प्रमाणात आढळतो, त्यामुळे तो केवळ वाढत्या वयाशी संबंधित आजार आहे, असा गैरसमज अजूनही आहे. त्यामुळे काही तरुण महिला स्तनात जाणवणारी गाठ, स्तनाच्या आकारात होणारा बदल, स्तनाग्रातून होणारा स्त्राव किंवा त्वचेतील बदल यांकडे दुर्लक्ष करू शकतात. परिणामी, वैद्यकीय तपासणीसाठी जाण्यास विलंब होऊ शकतो.तरुण महिलांच्या स्तनातील ऊती तुलनेने अधिक दाट असू शकतात. त्यामुळे मॅमोग्राफीमध्ये काही असामान्यता ओळखणे तुलनेने कठीण होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक तरुण महिलेला नियमित मॅमोग्राफीची आवश्यकता असतेच असे नाही. तपासणीचे स्वरूप आणि वेळ हे वय तसेच वैयक्तिक जोखीम घटकांनुसार डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ठरवले पाहिजे..जोखीम असणे म्हणजे कर्करोग होणारच असे नाहीतरुण महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे; मात्र यामुळे अनावश्यक भीती निर्माण होऊ नये. एखादा जोखीम घटक असणे म्हणजे कर्करोग होणारच असे नाही आणि तरुण वय असणे म्हणजे कर्करोग होणार नाही, असेही नाही.कुटुंबातील कर्करोगाचा इतिहास, अनुवंशिक जोखीम, जीवनशैली, प्रजननाशी संबंधित इतिहास आणि पूर्वीच्या वैद्यकीय उपचारांचा इतिहास हे सर्व घटक एखाद्या महिलेच्या एकूण जोखमीवर परिणाम करू शकतात..नियमित शारीरिक हालचाल करणे, वजन निरोगी पातळीवर ठेवणे, मद्यपानाचे प्रमाण मर्यादित ठेवणे आणि स्तनांमध्ये सातत्याने जाणवणाऱ्या कोणत्याही बदलांसाठी वेळेवर वैद्यकीय तपासणी करून घेणे ही काही महत्त्वाची प्रतिबंधात्मक पावले आहेत. कुटुंबात स्तनाच्या कर्करोगाचा ठळक इतिहास असल्यास किंवा इतर उच्च-जोखीम घटक असल्यास, डॉक्टरांशी चर्चा करून वैयक्तिक जोखमीचे मूल्यांकन आणि आवश्यक असल्यास लवकर तपासणीचे नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरू शकते..स्तनाच्या आरोग्याकडे पाहताना वयाची ठरावीक चौकट ठेवू नये. शरीरातील बदल वेळीच ओळखणे, स्वतःच्या जोखमीची माहिती समजून घेणे आणि आवश्यकतेनुसार वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घेणे यामुळे उपचारांच्या परिणामांमध्ये सकारात्मक फरक पडू शकतो. - डॉ. अरविंद बडिगर, टेक्निकल डायरेक्टर, BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.