Burn Visceral Fat: पोटावरची चरबी मेणासारखी वितळेल, कॉर्डिओलॉजिस्टने व्हिडिओ शेअर करत दिल्या खास टिप्स

Burn Visceral Fat: आजकाल प्रत्येक व्यक्ती लठ्ठपणा या समस्येला सामोरे जात आहे. लठ्ठपणा हा शरीराचा आकारच बिघडवत नाही तर आरोग्यासंबंधित समस्या देखील निर्माण करतात. चरबीला व्हिसरल फॅट देखील म्हणतात. तज्ज्ञांच्या मते व्हिसरल फॅट म्हणजेच आतडे आणि अवयवांभोवती जमा होणारी चरबी ही सर्वात धोकादायक असते. प्रसिद्ध अमेरिकन हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रदीप जमनदास यांनी व्हिसरल फॅट कमी करण्यासाठी खास व्हिडिओ शेअर करत माहिती दिली आहे. .डॉ. प्रदीप यांच्या मते, व्हिसेरल फॅट कमी करण्यासाठी सर्वात जलद आणि प्रभावी मार्ग म्हणजे उपवास. ते म्हणतात की जास्त वेळ न खाल्ल्याने शरीरातील इन्सुलिनची पातळी कमी होते आणि असे होते जेव्हा शरीर साठवलेल्या चरबीचे उर्जेमध्ये रूपांतर करण्यास सुरुवात करते. उपवासाच्या पहिल्या १२ तासांत, शरीर त्याची साखर ऊर्जा (ग्लायकोजेन) वापरते. १२ तासांनंतर, जेव्हा ग्लायकोजेन कमी होते, तेव्हा शरीर साठवलेल्या पोटातील चरबी जाळण्यास सुरुवात करते, जी व्हिसेरल फॅटमध्ये बदलते. उपवास हा शरीरातील चरबी कमी करण्याचा सर्वात वेगवान आणि नैसर्गिक मार्ग आहे..डॉक्टर म्हणतात की फक्त उपवास करणे प्रभावी ठरणार नाही. तुमच्या आहारातून प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि साखर खाणे कमी करावे. याव्यतिरिक्त, जर तुम्ही मध्यम व्यायाम केला, पुरेशी झोप घेतली आणि तणाव टाळला तर तुम्हाला चांगले परिणाम दिसतील. जर तुम्ही तुमच्या इन्सुलिनची पातळी नियंत्रित करू शकलात तर तुमचे शरीर चरबी जाळण्यास गती देईल. .शरीरातील चरबी कशी जमा होते?तुम्ही जेवता तेव्हा प्रत्येक वेळी इन्सुलिन वाढते आणि प्रत्येक वेळी इन्सुलिन वाढते तेव्हा शरीर चरबी साठवते. यामुळेच जेवणाच्या दरम्यान तुमच्या शरीराला थोडी विश्रांती देणे अत्यंत महत्वाचे आहे, जेणेकरून ते साठवलेल्या चरबीचा वापर करू शकेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, उपवास हा तुमच्या शरीराला डिटॉक्स करण्याचा एक नैसर्गिक मार्ग आहे. यामुळे केवळ पोटाची चरबी कमी होत नाही तर तुमच्या हृदय, यकृत आणि रक्तदाबावरही सकारात्मक परिणाम होतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.