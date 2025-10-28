कॅलरी साक्षरता आणि मिताहार

मिताहारं व्रजेत् नित्यं, शीलं चोन्नतमन्वहम् ।संयमाद् दीर्घमायुः स्यात्, रोगाणां च क्षयो भवेत् ॥”(योगशास्त्र सांगते, जो माणूस मिताहारी, संयमी आणि शीलवान राहतो, त्याचे आयुष्य दीर्घ होते आणि त्याचे रोग नाहीसे होतात.)भारतीय जीवनपद्धती नेहमीच संयम, साधेपणा आणि संतुलित आहारावर आधारित राहिली आहे. ऋषी-मुनी, तपस्वी आणि योगी या सर्वांनी हजारो वर्षांपूर्वीच आरोग्याचं रहस्य शोधलं होतं : ‘मिताहार’ म्हणजे आवश्यक तेवढंच; पण शुद्ध, पौष्टिक आणि सात्त्विक अन्न. त्यांच्या थाळीत होतं - ताजं धान्य, मूग-डाळ, भाज्या, ताक, दूध, फळं आणि स्वच्छ पाणी..ते नेहमी सूर्योदयासोबत उठत, उपवास आणि ध्यान करत, आणि अति खाणं टाळत. आजच्या भाषेत सांगायचं, तर त्यांचा आहार हा हायपोकॅलरिक (कमी कॅलरी; पण जास्त पोषण) असा होता. आज आपण या मूळ तत्त्वापासून दूर गेलो आहोत.पाश्चात्य अन्नसंस्कृतीनं आपल्या ताटात फास्ट-फूड, साखर, जास्त तेल, मैदा आणि बेकरी पदार्थ आणले; आणि त्याचबरोबर स्थूलता, मधुमेह, हृदयरोग आणि फॅटी लिव्हरसारखे आजारही. आता गरज आहे पुन्हा आपल्या मुळांकडे परतण्याची - कारण खरा हायपोकॅलरिक आहार म्हणजेच भारतीय मिताहार..आपण जे काही खातो-पितो त्यातून शरीराला ऊर्जा मिळते. हीच ऊर्जा श्वासोच्छ्वास, हालचाल, हृदयाचे ठोके आणि मेंदूचे कार्य यासाठी लागते. पण आपण गरजेपेक्षा जास्त कॅलरी घेतल्या, तर ती अतिरिक्त ऊर्जा चरबी म्हणून साठते. याचाच परिणाम म्हणजे वाढलेलं वजन आणि जीवनशैलीजन्य आजार. ‘कॅलरी लिटरसी’ म्हणजे कॅलरींचा शत्रू म्हणून विचार न करता, अन्नातील ऊर्जा समजून घेणं आणि ती शहाणपणाने वापरणं.सर्वसाधारणपणे १५०० कॅलरी प्रतिदिन हे एक सुरक्षित, टिकाऊ आणि परिणामकारक हायपोकॅलरिक लक्ष्य आहे..मोजमापांचा अंदाज : मोफत मोबाईल ॲप्स (HealthifyMe, Fittr, MyFitnessPal) वापरल्यास भारतीय पदार्थांची कॅलरी सहज कळते. आठवड्यातून ३ दिवस फक्त नोंद ठेवा- त्यामुळे ‘लपलेले कॅलरी स्रोत’ उघड होतात.वजन कमी करण्याचं वैज्ञानिक सूत्र : वजन बदल = घेतलेल्या कॅलरी – खर्च झालेल्या कॅलरी. १ किलो चरबी जाळायला सुमारे ७७०० कॅलरींचा तुटवडा आवश्यक असतो. दररोज ५०० कॅलरी कमी घेतल्यास आठवड्याला अर्धा किलो वजन घटवता येते..महिन्याभरात अशा छोट्या बदलांनी दहा हजार कॅलरी वाचू शकतात - म्हणजेच जवळपास एक किलो चरबी.पोट भरतं : पण कॅलरी कमी (‘सॅटायटी’ त्रिकूट) : फायबर्स : भूक कमी ठेवतात, पचन सुधारते.प्रोटिन : स्नायू टिकवतात, तृप्ती वाढवतात.व्हॉल्युम : सूप, सॅलड, भाज्या आधी खा; पोट भरतं; पण कॅलरी कमी मिळतात.पेयांमधील लपलेल्या कॅलरी : चहा (दूध + साखर × ३ वेळा) : २७० कॅलरी, कोल्ड ड्रिंक : १५० कॅलरी, फळ ज्यूस : १२० कॅलरी, लस्सी / मिल्कशेक : २५०-३०० कॅलरी. याऐवजी ताक, ग्रीन टी, लिंबूपाणी, साखररहित कोकम हे उत्तम पर्याय..या गोष्टी करादिवसातील जास्त कॅलरी सकाळी आणि दुपारी घ्या, रात्री हलकं जेवा. उशिरा खाल्ल्याने इन्शुलिन नियंत्रण बिघडतं. दररोज ठराविक वेळा खा आणि १२ तासांची ‘इटिंग विंडो’ ठेवा.हालचाल : रोज तीस-चाळीस मिनिटे चालल्याने दीडशे-दोनशे कॅलरी जळतात. घरकाम, जिने चढणे, थोडं व्यायाम - या छोट्या हालचाली मोठा फरक घडवतात.दीर्घकाळ टिकणारी कमी-कॅलरी सवय : उपाशी राहू नका; पण अतिखाऊपणा टाळा. कमी तेलात स्वयंपाक करा. लहान प्लेट वापरा. झोप पुरेशी घ्या (सात-आठ तास). स्क्रीनसमोर न खाता सावकाश खा. आठवड्यातून एकदा आवडतं काही खा, अपराधी न वाटता. स्वतःचं वजन, आहार, प्रगती लिहून ठेवा.फूड लेबल वाचण्याची सवय : ‘१०० कॅलरी प्रति सर्व्हिंग’ असलं तरी पूर्ण पॅक ३ सर्व्हिंग असू शकतो. ‘मल्टिग्रेन’, ‘नो ॲडेड शुगर’ हे शब्द भ्रम निर्माण करतात. प्रोटिन ५ ग्रॅमपेक्षा आणि फायबर ३ ग्रॅमपेक्षा जास्त असलेले पदार्थ निवडा..‘१५०० कॅलरी’ आहाराचे परिणाम -दोन आठवड्यांत पोट कमी, झोप सुधारते. चार आठवड्यांत वजन आणि इंच दोन्ही घटतात. तीन महिन्यांत रक्तातील साखर, कोलेस्टेरॉल, आणि रक्तदाब नियंत्रणात येतो.शंभर कॅलरींचे हलके पण पौष्टिक स्नॅक्स पदार्थ (कंसात कॅलरी) -केळं (९०), उकडलेलं अंडं (९०), ताक (७०), बदाम- दहा : (९०), खाखरे - दोन : (१००), पॉपकॉर्न - एअर पॉप (८०), मोड आलेले कडधान्य (१००).‘कॅलरी लिटरसी’ म्हणजे स्वतःच्या शरीराचं ज्ञान आणि आदर. आपल्याला पाश्चात्य ‘कॅलरी काउंटिंग’ नव्हे, तर भारतीय ‘मिताहार’ शिकायचा आहे. ‘१५०० कॅलरी प्रतिदिन’ हा आरोग्याचा सुवर्णमध्य आहे. मिताहार = कमी पण पोषक आहार. सातत्य, संयम, आणि शांत मन हाच दीर्घायुष्याचा मंत्र.यः पिबत्यनवद्यं तोयं, यः खादति हितं मितम्। यः प्रसीदति चित्तेन, तस्य दीर्घमायु: भवेत्॥(जो शुद्ध पाणी पितो, मिताहार करतो आणि मन शांत ठेवतो, त्याचं आयुष्य दीर्घ होतं.)आपण मुलांना गणित, विज्ञान, तंत्रज्ञान शिकवतो, पण ‘किती, काय आणि का खायचं’ हे शिकवत नाही. याच अज्ञानातून लहान वयात लठ्ठपणा, मधुमेह आणि असंतुलित जीवनशैली वाढते. कॅलरी साक्षरता म्हणजे फक्त कॅलरी मोजणं नाही, तर अन्नाचं मूल्य, त्याची ऊर्जा, त्याचा परिणाम आणि मर्यादा जाणून घेणं..आपण आजपासूनच मिताहाराचा संस्कार आपल्या घरी रुजवला, तर पुढील पिढी ‘फास्ट-फूड’ नव्हे, तर ‘फास्ट-विचार’ करणारी बनेल - जी अन्नाचं आदराने सेवन करेल, व्यायामाला वेळ देईल, आणि स्वतःचं आरोग्य स्वतः सांभाळेल. अन्नातील ऊर्जेची किंमत जाणून खाणं, हा माणसाचा मूलभूत हक्क आणि जबाबदारी दोन्ही आहे.यात सरकारची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पॅकबंद पदार्थावर, प्रत्येक घटकावर आणि हॉटेलमधील जेवणावरसुद्धा सोप्या आणि स्पष्ट पद्धतीने कॅलरी मूल्य लिहिणं कायद्याने बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.आपण आपल्या पुढच्या पिढीला अन्नाचं विज्ञान शिकवलं, तर तिला औषधांची गरज कमी आणि जागरूकतेची सवय जास्त राहील. ‘कॅलरी जाणून खा, आरोग्याने जगा’ हा नवा राष्ट्रीय संस्कार व्हावा, हीच या मिताहाराच्या प्रवासाची खरी पूर्ती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 