French Fries Health Risk: सिगारेटपेक्षाही घातक फ्रेंच फ्राईज? डॉक्टरांचं नक्की म्हणणं काय?

कोणत्याही लहान मुलाला किंवा तरूणांना विचारलं, त्यांच आवडीचं स्नॅक्स कोणतं? तर प्रत्येकाचं उत्तर एकच असतं- फ्रेंच फ्राईज. पण नेहमीच हे चमचमीत आणि चवीला चांगले वाटणारे पदार्थ आरोग्यासाठी धोकादायक असू शकतात. मात्र, मात्र, फ्रेंच फ्राईजबद्दलचा एका कर्करोगतज्ज्ञांनी केलेला दावा अनेकांना धक्का देणारा ठरत आहे. त्यांनी तर त्यांच्या मुलालासुद्धा आजपर्यंत बाहेरचे फ्रेंच फ्राईज खाऊ दिलेले नाहीत. इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी फ्रेंच फ्राईजमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या धोक्यांविषयी माहिती दिली..काय म्हणतात डॉक्टर?डॉ. विश्वानी यांच्या मते, धोका बटाट्यामुळे नसून ते तळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेलामुळे आहे. अनेक फास्ट फूड दुकानांमध्ये एकाच तेलाचा वारंवार वापर केला जातो. तेच तेल पुन्हा पुन्हा गरम केल्याने त्यात शरीरासाठी हानिकारक घटक तयार होतात.त्यामुळे शरीरात सूज वाढू शकते आणि पेशींवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. दीर्घकाळ असे पदार्थ खाल्ल्यास आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवण्याचा धोका वाढू शकतो..Bloating Hidden Health Conditions: दूध-ग्लूटेन बंद करूनही पोट फुगतंय? डॉ. सेठी सांगतात, 'हे' ४ आजार असू शकतात कारणीभूत.जास्त मीठ आणि रिकाम्या कॅलरीजडॉ. विश्वानी यांनी सांगितले की, फास्ट फूडमधील फ्रेंच फ्राईजमध्ये मीठाचे प्रमाण खूप जास्त असते. वारंवार असे पदार्थ खाल्ल्यास भविष्यात उच्च रक्तदाबाचा (High Blood Pressure) धोका वाढू शकतो.याशिवाय, फ्रेंच फ्राईजमध्ये कॅलरीज भरपूर असतात; पण शरीराला आवश्यक पोषक घटक फारच कमी मिळतात. त्यामुळे मुलं हे पदार्थ जास्त प्रमाणात खातात, पण त्यातून योग्य पोषण मिळत नाही..लठ्ठपणाचा धोका वाढू शकतोडॉ. विश्वानी यांच्या मते, मुलांमध्ये वाढणाऱ्या लठ्ठपणामागे फ्रेंच फ्राईजसारख्या जंक फूडचाही मोठा वाटा आहे. असे पदार्थ वारंवार खाल्ल्याने वजन वाढू शकते. त्याचबरोबर पुढे मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि इतर अनेक आरोग्याच्या समस्या होण्याचा धोकाही वाढू शकतो..Post-Meal Watermelon and Bloating: आरोग्यासाठी चांगलं असलेलं कलिंगड जेवणानंतर खाल्ल्याने पोट का फुगतं? डॉक्टरांनी सांगितलं खरं कारण.घरचे फ्रेंच फ्राईज आणि बाहेरचे फ्रेंच फ्राईज यात फरकडॉ. विश्वानी यांनी स्पष्ट केले की, घरी ताज्या तेलात आणि मर्यादित प्रमाणात बनवलेले फ्रेंच फ्राईज कधीतरी खाणे वेगळे आहे. मात्र, रेस्टॉरंट किंवा फास्ट फूड सेंटरमधील फ्रेंच फ्राईज नियमित खाणे टाळावे..पालकांसाठी डॉक्टरांचा सल्लाडॉ. विश्वानी यांनी पालकांना एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. बाहेर जेवायला गेल्यावर मुलांसाठी सर्वात आधी फ्रेंच फ्राईज मागवण्याऐवजी आरोग्यदायी पदार्थ निवडा. मुलांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी ताजे, पौष्टिक आणि शक्यतो घरचे अन्न खाण्याची सवय लावणे अधिक योग्य ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.