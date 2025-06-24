आरोग्य

Intermittent Fasting for Diabetes: इंटरमिटंट फास्टिंगने टाइप 2 मधुमेह आटोक्यात येतो का? वाचा संशोधन काय सांगतंय

How does 16:8 fasting help in managing blood sugar levels: इंटरमिटंट फास्टिंगमुळे टाइप 2 मधुमेह नियंत्रणात येऊ शकतो, असं संशोधनातून दिसून आलं आहे.
Intermittent Fasting for Type 2 Diabetes
Intermittent Fasting for Type 2 Diabetessakal
Anushka Tapshalkar
Updated on

थोडक्यात:

  1. इंटरमिटंट फास्टिंग ही ठराविक वेळेत खाण्याची आणि उर्वरित वेळ उपवास करण्याची सोपी आणि लवचिक पद्धत आहे.

  2. ही पद्धत वजन कमी करण्यास मदत करते, इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवते आणि रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवते.

  3. मधुमेह रुग्णांनी ही पद्धत अवलंबण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

Can intermittent fasting reverse type 2 diabetes naturally: अलीकडच्या काळात इंटरमिटंट फास्टिंग म्हणजेच ठराविक वेळेच्या कालावधीतच जेवण्याची आणि उर्वरित वेळेत उपवास ठेवण्याची पद्धत प्रसिद्ध झाली आहे. वजन कमी करण्यासाठी अनेकजण ही पद्धत अवलंबत आहेत, कारण ती सोपी, लवचिक आणि औषधांपेक्षा नैसर्गिक उपाय मानली जाते.

संशोधनांनुसार ही पद्धत इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवते, रक्तातील साखर कमी करते आणि काही रुग्णांमध्ये औषधांशिवायही साखर नियंत्रणात राहते. त्यामुळे मधुमेह रुग्णांसाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हा एक प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. चला तर मग त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Diabetes News
lifestyle
Life
Health Department
Diabetes
Weight Loss
Fasting
Diabetic patients
weight loss tips
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com