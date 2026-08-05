Viral Video: पायाला कांदा बांधून झोपल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात? व्हायरल दाव्यावर डॉक्टरांनी सांगितलं खरं सत्य

Fact Check: सोशल मीडियावर आरोग्याशी संबंधित अनेक घरगुती उपाय दररोज व्हायरल होत असतात. त्यापैकी काही उपयोगी असले, तरी अनेक दावे कोणत्याही वैज्ञानिक पुराव्याशिवाय केले जातात. सध्या असाच एक व्हिडिओ चर्चेत आहे. या व्हिडिओमध्ये रात्री झोपताना पायाच्या तळव्यावर कांद्याच्या चकत्या ठेवून झोपल्यास शरीर 'डिटॉक्स' होते, सूज कमी होते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, असा दावा करण्यात आला आहे. पण या दाव्यामध्ये खरंच किती तथ्य आहे? यावर एका तज्ज्ञ डॉक्टरांनी स्पष्टपणे उत्तर दिलं आहे..डॉक्टरांनी काय सांगितलं?अंतर्गत औषधतज्ज्ञ (Internal Medicine Physician) डॉ. टिम टियुटन यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांनी सांगितलं की, पायाला कांदा बांधल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.डॉ. टियुटन यांनी लोकांना सोशल मीडियावरील प्रत्येक व्हिडिओवर विश्वास ठेवू नका, असा सल्लाही दिला. त्यांच्या मते, चुकीची आरोग्यविषयक माहिती लोकांसाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे कोणताही घरगुती उपाय करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा..कांदा पायाला बांधल्याने काय होतं?सध्या उपलब्ध वैज्ञानिक संशोधनानुसार, पायाला कांदा बांधल्याने खालील फायदे होतात, असा कोणताही पुरावा नाही.शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात.शरीरातील सूज कमी होते.शरीरदुखी कमी होते.आतड्यांचे आरोग्य सुधारते.रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते..मग शरीरातील विषारी घटक बाहेर कसे पडतात?डॉक्टरांच्या मते, शरीर स्वतःच नैसर्गिकरित्या विषारी घटक बाहेर टाकत असते. यामध्ये यकृत (लिव्हर), मूत्रपिंड (किडनी), फुफ्फुसे आणि पचनसंस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे शरीर 'डिटॉक्स' करण्यासाठी पायाला कांदा बांधण्याची गरज नसते..असे दावे व्हायरल का होतात?तज्ज्ञांच्या मते, घरगुती उपाय स्वस्त, सोपे आणि सहज करून पाहता येतात. त्यामुळे अशा गोष्टी सोशल मीडियावर पटकन व्हायरल होतात. मात्र, एखादा उपाय व्हायरल झाला म्हणजे तो वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्यच असेल, असं नाही.आरोग्याशी संबंधित कोणतीही माहिती स्विकारण्यापूर्वी ती विश्वासार्ह डॉक्टर किंवा वैज्ञानिक संशोधनावर आधारित आहे का, याची खात्री करून घेणं आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.