Cancer Treatment at District Level: कर्करोग रुग्णांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; उपचार आता जिल्हा पातळीवर उपलब्ध

Oncology Centres in District Hospitals: कर्करोग उपचारांची सेवा आता आपल्या जिल्ह्यात उपलब्ध होऊन रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Rural Cancer Treatment Improvement: कर्करोगाचे वाढते प्रमाण व उपचाराचे गांभीर्य विचारात घेता, राज्यातील जनतेस सर्वसमावेशक सेवा देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हास्तरावर उपचार सुविधा मिळणार असल्याने राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

