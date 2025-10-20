Diabetes Causes India: भारतातील मधुमेहाची कारणे अन् उपाय, संशोधनात माहिती समोर

Diabetes Causes India: पाश्चिमात्य देशांमधील तज्ज्ञांनी तेथील मधुमेहींवर केलेल्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आशियातील विशेषत: भारतातील मधुमेह रुग्णांसाठी लागू केले होते. पण, बरेचदा हे निष्कर्ष चुकीचे ठरत गेले. याच पार्श्वभूमीवर भारतातील मधुमेहींसाठी चेन्नईत असलेले जागतिक आरोग्य संघटन केंद्राच्या वतीने प्रख्यात मधुमेह वैज्ञानिक डॉ. ए. रामचंद्रन यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतातील मधुमेहाची कारणे आणि उपाय यावर सखोल संशोधन करण्यात आले. यात असे दिसून आले आहे की, आपल्या देशात मधुमेहाचे सुमारे 3.50 कोटी रुग्ण आहेत. यातही भीषण वास्तव असे आहे की, किमान 13.3 कोटी रुग्ण मधुमेहाचे संशयित असून, त्यांची वैद्यकीय चाचणी अद्याप झालेली नाही..पाश्चात्त्य देशांमधील शहरी लोकांमध्ये मधुमेहाचे केवळ सहा टक्के इतकेच आहे. या उलट, दक्षिण आशियातील शहरी लोकांमध्ये हेच प्रमाण 12 ते 15 टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या 20 वर्षांच्या काळात भारतातील शहरी लोकांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण 20 पटीने वाढले आहे. मधुमेहाचे निदान झाल्यानंतर योग्य आणि नियमित औषधोपचार केल्यास आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार व्यायाम केल्यास मधुमेह रुग्णांना सामान्य जीवन जगणे सहज शक्य होऊ शकते.लठ्ठ लोकांनी वजन कमी केल्यास या आजाराचे प्रमाणही कमी झाल्याचे अभ्यासात आढळून आले आहे. नियमित व्यायाम हा मधुमेहींसाठी अतिशय आवश्यक आहे. व्यायामासोबत तणावमुक्त जीवन आणि राहणीमानात सुधारणा करणेही आवश्यक आहे..दररोज किमान अर्धा तास पायी चाला आणि योग्य व पोषक आहार घ्या. यामुळे मधुमेहाचा धोका कमी करण्यास मदत मिळू शकते.तणाव रक्तातील शर्करेचेही प्रमाण वाढवितो. हे संशोधकांनी अभ्यासातून सिद्ध केले आहे. मनाची उदासीनता आणि विषण्णता तणावामुळेच येत असतात. हृदयरोगाची ही पहिली पायरीच समजावी. रक्तात शर्करेचे प्रमाण जास्त असणाऱ्यांसाठी तणाव हा धोकादायक आहे. तणावामुळे रक्तदाब वाढतो आणि त्यामुळे रक्तवाहिनींच्या आतील स्तरात जखम होते. तणावामुळे जो अतिरिक्त फॅटी ऍसिडसचा स्त्राव होतो तो त्या जखमांमध्ये रुतून बसतो आणि घट्ट बनून रक्तप्रवाहात अडथळे निर्माण करतो. ही बाब हृदयविकाराच्या झटक्यासाठी कारणीभूत ठरत असते..आपल्या आयुष्यात तणाव कशामुळे निर्माण होतो हे जाणून घ्या. त्यापासून स्वत:ला दूर नेण्याचा प्रयत्न करा. विश्रांतीसोबतच थोडा इलका व्यायाम केला, तर आणखीच उत्तम.मेटाबोलिक सिंड्रोम हा शब्द कुतूहल निर्माण करणारा असला तरी या शब्दातून अनेक आजारांच्या लक्षणांचे समूह प्रतिबिंबित होत असतात. रुग्ण कोणत्या स्थितीत आहे. तो मधुमेह 2, हृदयरोग आणि हृदयविकाराचा घटका यापासून किती जवळ किंवा दूर आहे. याचा अंदाज मेटाबोलिक सिंड्रोमवरूनच डॉक्टरांना घेणे शक्य होत असते. या सिंड्रोमच्या माध्यमातून डॉक्टरांना पाच गंभीर प्रकारच्या शक्यतांची चाचपणी करता येते. या पाचपैकी दोन ते तीन लक्षणे आढळून आली. तरीदेखील तो रुग्ण डेंजर झोनमध्ये असल्याचे समजावे..- उपाशी असताना ब्लड शुगरचे परिणाम 100 एमजी/डीएलपेक्षा जास्त असणे- रक्तदाब 130 /85 एमएमएचजी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर- सफरचंदाच्या आकाराचे पोट, पुरुषांच्या कंबरेचे माप 40 किंवा अधिक तसेच स्त्रियांच्या कंबरेचे माप 35 पेक्षा जास्त असणे- ट्रायग्लिसराईडचा स्तर 150 एमजीपेक्षा जास्त असणे- पुरुषांमध्ये चांगले कोलेस्ट्रोल एचडीएलचे प्रमाणे 40 एमजी/डीएलपेक्षा कमी आणि स्त्रियांमधील हे प्रमाण 50 एमजी/डीएलपेक्षा कमी असणेयातून स्वत:चे रक्षण करण्याचा सर्वात्तम उपाय म्हणजे आपले वजन कमी करणे संतुलित आणि पोषक आहार घेणे, नेहमीचे व्यायाम वाढविणे हाच हो. सोबतच जीवनशैलीत स्वत:च बदल घडवून आणला तर या रोगापासून आपण कोसो दूर राहू शकू यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.