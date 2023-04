By

मुंबई : योनी हा तुमच्या शरीराचा सर्वात संवेदनशील भाग आहे. यामुळे बुरशी आणि बॅक्टेरिया सहजपणे त्यावर परिणाम करू शकतात आणि चिडचिड, खाज सुटणे आणि ओलेपणा होऊ शकतो.

कधीकधी प्रत्येक स्त्रीला प्रायव्हेट पार्टमध्ये जळजळ आणि खाज येण्याची समस्या भेडसावत असते. मात्र, ही समस्या तुम्हाला वारंवार येत असेल, तर त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. कारण योनीमध्ये खाज येण्याची अनेक कारणे असू शकतात, ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. (causes of Vaginal Itching treatment of Vaginal Itching Vaginal health)

बर्‍याच वेळा योनीमध्ये योग्य प्रकारे साफसफाई न केल्यामुळे खाज सुटते, ही एक सामान्य समस्या आहे. परंतु काही महिलांमध्ये खाज सुटणे आणि जळजळ होण्याची समस्या अधिक दिसून येते, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते.

योनीमार्गात सतत खाज सुटत असल्याने काही वेळा त्या भागात सूजही येते. योनिमार्गाचा pH कमी असल्यामुळे कधी कधी खाज सुटू लागते. योनीमध्ये खाज येण्याची अनेक कारणे असू शकतात.

योनीमध्ये खाज येण्याची कारणे ?

१. यीस्ट इन्फेक्शन : हे संक्रमण योनीमध्ये यीस्टच्या अतिवृद्धीमुळे होते. यीस्ट संसर्गामुळे जळजळ, खाज सुटणे आणि जाड पांढरा स्त्राव होऊ शकतो.

२. बॅक्टेरियल योनिओसिस : हे योनीमध्ये बॅक्टेरियाच्या वाढीमुळे होते. बॅक्टेरियल योनिओसिस ग्रस्त महिलांच्या योनिमार्गाचा वास विचित्र आणि सामान्य स्रावाच्या वासापेक्षा वेगळा असतो. त्याचा रंग तपकिरी असतो.

३. सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेज : क्लॅमिडीया, गोनोरिया आणि ट्रायकोमोनियासिसमुळे योनीतून खाज सुटणे आणि स्राव होऊ शकतो.

४. अॅलर्जी किंवा चिडचिड : काही स्त्रियांना योनीमध्ये काही हानिकारक उत्पादनांमुळे अॅलर्जी होते, ज्यामुळे खाज आणि जळजळ होण्याची समस्या उद्भवू शकते. या हानिकारक उत्पादनांमध्ये शुक्राणूनाशके, सुगंधित टॅम्पन्स, इत्यादींचा समावेश होतो.

५. रजोनिवृत्ती : रजोनिवृत्ती दरम्यान इस्ट्रोजेनची पातळी कमी होते. योनिमार्गाच्या ऊती पातळ आणि कोरड्या होतात, ज्यामुळे खाज सुटणे आणि जळजळ होऊ शकते.

उपचार काय ?

१. अँटीफंगल औषधे : ही औषधे यीस्ट संसर्गाच्या उपचारांसाठी वापरली जातात. त्यांच्या मदतीने खाज येण्याची समस्या दूर केली जाऊ शकते.

२. प्रतिजैविके : हे जिवाणू योनीसिस आणि काही लैंगिक संक्रमणांवर उपचार करण्यासाठी वापरले जातात.

३. टॉपिकल स्टिरॉइड्स : हे जळजळ आणि खाज कमी करण्यास मदत करू शकतात.

सूचना : या लेखात नमूद केलेल्या पद्धती आणि सूचनांचे अनुसरण करण्यापूर्वी, डॉक्टर किंवा संबंधित तज्ञाचा सल्ला घ्या.