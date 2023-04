मुंबई : जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत एकाच सेक्स पोझिशनची वारंवार पुनरावृत्ती करता तेव्हा ते कधीतरी कंटाळवाणे होते. अशा परिस्थितीत, लैंगिक जीवन रंजक बनवणे आवश्यक आहे.

यासाठी तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत बेडवर नवीन प्रयत्न करू शकता. तुमचे लैंगिक जीवन उत्तेजित करण्यासाठी डोळ्यांवर पट्टी बांधणे हा एक अतिशय मादक आणि रंजक मार्ग असू शकतो. (how blind fold will help in physical relation how to make physical relation more interesting)

जेव्हा तुमचे डोळे बंद असतात, तेव्हा तुम्ही सेक्ससाठी अधिक उत्साहित होऊ शकता. सेक्स करताना ब्लाइंड फोल्ड कसे करावे यावरील काही उत्तम आणि रंजक टिप्स येथे आहेत. ज्याच्या मदतीने तुम्ही तुमचे कंटाळवाणे सेक्स लाईफ रंजक बनवू शकता.

आरामात झोपा

जेव्हा तुमचा जोडीदार डोळ्यांवर पट्टी बांधलेला असतो तेव्हा झोपणे आणि तुमच्या जोडीदाराच्या साहसाचा आनंद घेणे हा देखील उत्तेजित करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे.

बेडवर पडून तुम्ही या क्षणाचा आनंद लुटता, जेव्हा तुमचा जोडीदार तुमच्या लैंगिक भागाला बंद डोळ्यांनी न्याहाळेल तेव्हा तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी त्याचा आनंद घेऊ शकाल.

डर्टी टॉक्स

तुमच्या जोडीदाराच्या किंवा स्वतःच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधा आणि त्यांना ऐकायच्या असलेल्या सर्व लैंगिक गोष्टी ऐकण्यासाठी तुमचे कान उघडे ठेवा. या दरम्यान, तुम्ही तुमची लैंगिक कल्पना एकमेकांसोबत शेअर करून एकमेकांना उत्तेजित करू शकता. बंद डोळ्यांनी अशा गोष्टी बोलणे खूप मादक असू शकते.

डोळ्यावर पट्टी आणि बर्फ

ही पद्धत डोळ्यांवर पट्टी बांधल्यानंतर तुमच्या जोडीदाराला आनंदाने ओरडण्यास भाग पाडू शकते. ही पद्धत वापरण्यासाठी, प्रथम आपल्या जोडीदाराच्या डोळ्यावर पट्टी बांधा. त्यानंतर आईस क्यूब घ्या आणि तुमच्या महिला जोडीदाराच्या शरीरावर हळूवारपणे घासून घ्या.

असे केल्याने ती सेक्ससाठी आणखी उत्तेजित होऊ शकते. पण लक्षात ठेवा की हे करण्यापूर्वी एकदा तुम्ही तुमच्या जोडीदाराची संमती घेतली पाहिजे.

डोळ्यावर पट्टी बांधून हस्तमैथुन करा

डोळ्यावर पट्टी बांधून हस्तमैथुन करणे देखील एक आश्चर्यकारक भावना असू शकते. जर तुम्हाला आधीच उत्तेजित वाटत असेल, तर तुम्ही डोळ्यांवर पट्टी बांधून स्वतःला अधिक उत्तेजित करू शकता. तसेच, अशा जोडीदाराशेजारी हस्तमैथुन करणे खूप सोपे आहे आणि त्वरीत क्लायमॅक्स करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे.

अरोमाथेरपी

डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली असताना तुमच्या संवेदना सक्रिय करण्याचा अरोमाथेरपी देखील एक उत्तम मार्ग असू शकतो. विविध प्रकारचे सुगंध तुम्हाला उत्तेजित करू शकतात.