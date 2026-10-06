स्नायूंचा कमकुवतपणा अन् बोलण्यात अडचण? लहान मुलांमधील 'सेरेब्रल पाल्सी'ची ही लक्षणे वेळीच ओळखा; जाणून घ्या उपचार!

Cerebral Palsy in Toddlers: लहान मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासात अडथळा आणणारा 'सेरेब्रल पाल्सी' (Cerebral Palsy) हा एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल आजार आहे. जगभरात लाखो लहान मुलं या समस्येनं बाधित आहेत. गर्भाशयात असताना मेंदूचा असामान्य विकास होणे, जन्माच्या वेळी किंवा जन्मानंतर लहान वयात मेंदूला लागलेली दुखापत यांमुळे हा विकार होतो. मेंदूतील पेशींना इजा पोहोचल्यामुळे मुलांच्या स्नायूंमधील ताकद कमी होते आणि त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण राहत नाही. परिणामी, मुलांचे उठणे, बसणे, चालणे, बोलणे आणि शरीराचा समतोल राखणे कठीण होऊन बसते. वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी दिवसानिमित्त या विकाराची मुख्य लक्षणे आणि त्यावरील उपायांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया. .'सेरेब्रल पाल्सी' पूर्णपणे बरा होतो का?या आजाराबाबत दिलासादायक गोष्ट म्हणजे हा आजार वेळेसोबत अधिक वाढत किंवा बिघडत जात नाही. पण, मूल जसे मोठे होते, तसतशी त्याच्या शारीरिक गरजांनुसार लक्षणे अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागतात.सेरेब्रल पाल्सीवर कोणतीही कायमस्वरूपी संजीवनी किंवा पूर्ण वैद्यकीय इलाज उपलब्ध नाही. पण, प्राथमिक टप्प्यातच निदान करून योग्य उपचार, औषधे आणि नियमित थेरपी सुरू केल्यास लक्षणांवर नियंत्रण मिळवता येते. यामुळे मुलाच्या दैनंदिन आयुष्याची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारता येते..Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स \nहृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला! .लहान मुलांमध्ये दिसणारी मुख्य लक्षणेमेंदूचा कोणता भाग बाधित झाला आहे, यावर प्रत्येक बालकामधील लक्षणे अवलंबून असतात. मुलांमध्ये साधारणपणे खालील लक्षणे दिसून येतात-स्नायूंचे कडकपण किंवा सैल पडणे: मुलांचे स्नायू खूप ताठ होतात किंवा अतिशय सैल पडतात, ज्यामुळे त्यांना हात-पाय हलवणे कठीण जाते.हालचालींवर नियंत्रण नसणे: हात-पायांमध्ये वारंवार पेटके येणे, स्नायूंमध्ये तणाव निर्माण होणे किंवा अवयव आपोआप हलणे.समतोल आणि समन्वयाचा अभाव: शरीराचा बॅलन्स न राहिल्यामुळे बसणे, उभे राहणे किंवा सरळ चालणे जमत नाही.अन्न गिळण्यास त्रास: बाळाला दुधाचा घोट घेणे, अन्न चघळणे किंवा गिळताना त्रास होणे..चिडचिड आणि रडणे: मूल सातत्याने रडत राहते आणि त्याला शांत करणे कठीण जाते.दृष्टी आणि ऐकण्याच्या समस्या: नीट न दिसणे किंवा स्पष्ट न ऐकू येणे.झोपेच्या आणि वर्तनाच्या समस्या: एकाग्रतेचा अभाव, तीव्र मनःस्थिती बदलणे (Moor Swings) आणि रात्रीच्या वेळी झोप न येणे.बोलण्यात आणि संवादात अडचण: स्पष्ट उच्चार न करता येणे, स्वतःचे म्हणणे मांडता न येणे अथवा इतरांचे बोलणे समजण्यात उशीर होणे..व्यवस्थापन आणि उपचार पद्धतीयोग्य वेळेत वैद्यकीय मदत आणि थेरपीच्या माध्यमातून बालकांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणता येते-फिजियोथेरपी (Physiotherapy): स्नायूंची ताकद वाढवण्यासाठी आणि चालण्या-फिरण्यातील अडथळे कमी करण्यासाठी ही थेरपी प्रभावी ठरते.स्पीच थेरपी (Speech Therapy): बोलण्याचे उच्चार स्पष्ट करण्यासाठी आणि तोंडाच्या स्नायूंना बळ देण्यासाठी उपयुक्त..ऑक्यूपेशनल थेरपी (Occupational Therapy): दैनंदिन कामे (जसे की कपडे घालणे, वस्तू पकडणे) स्वतः शिकण्यासाठी मुलाला सक्षम केले जाते.पालकांचे मानसिक पाठबळ: उपचारांसोबतच पालकांचा सकारात्मक दृष्टिकोन, संयम आणि प्रेमाचा पाठिंबा या मुलांच्या प्रगतीत सर्वात मोठा वाटा उचलतो..Heart Health: ताजी फळे खाणे की ज्युस पिणे? हृदयाच्या आरोग्यासाठी नक्की काय उत्तम? पाहा संशोधन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.