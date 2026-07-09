हृदय, किडनी आणि मधुमेह यांचा एकमेकांशी काय आहे संबंध ? जाणून घ्या 'CKM सिंड्रोम' म्हणजे काय ?

Heart-Kidney Connection: आजकाल जगभरात हृदयविकार, किडनीचे आजार आणि मधुमेह (डायबिटीज) वेगाने वाढत आहेत. आतापर्यंत डॉक्टर या आजारांवर वेगवेगळ्या प्रकारे उपचार करत असत. पण, वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, हे तिन्ही आजार एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहेत. जेव्हा शरीरातील एक अवयव खराब होतो, तेव्हा त्याचा परिणाम दुसऱ्या अवयवावर होतो आणि आजारांचे एक धोकादायक चक्र सुरू होते. या गंभीर आरोग्य समस्येला वैद्यकीय भाषेत कार्डिओव्हॅस्क्युलर-किडनी-मेटाबोलिक सिंड्रोम (CKM) असे नाव देण्यात आले आहे. या आजाराचे वेळीच निदान करून लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी 'अमेरिकन हार्ट असोसिएशन' (AHA) ने नवीन नियमावली (Guidelines) जाहीर केली आहे. .CKM सिंड्रोम म्हणजे नेमके काय ?तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, CKM सिंड्रोम ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये हृदयविकार, किडनीचे आजार, लठ्ठपणा आणि डायबिटीज हे आजार एकत्र येऊन एकमेकांना जास्त गंभीर बनवतात. याचे चक्र खालीलप्रमाणे आहे-वाढत्या वजनामुळे (लठ्ठपणामुळे) डायबिटीजचा धोका वाढतो.डायबिटीज वाढल्यामुळे शरीरातील रक्तवाहिन्या आणि किडनीचे नुकसान होते.किडनी निकामी होऊ लागल्यास रक्तदाब (बीपी) वाढतो.वाढलेला रक्तदाब डायरेक्ट हृदयाला हानी पोहोचवतो..Cholesterol & Heart Attack: कोलेस्ट्रॉलची औषधे नियमित घेत असूनही काहींना हृदयविकाराचा झटका का येतो? तज्ज्ञांनी सांगितलं खरं कारण.लक्षणे काय आहेत ?या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे सहसा दिसून येत नाहीत. पण,आजार वाढल्यास खालील त्रास होऊ शकतात -रक्तदाब आणि रक्तातील साखर वाढणे.पोटाचा घेर आणि वजन अचानक वाढणे.सतत थकवा जाणवणे आणि धाप लागणे.पाय, पावले किंवा घोट्यांवर सूज येणे.छातीत अस्वस्थता जाणवणे आणि वारंवार लघवी होणे..अमेरिकन हार्ट असोसिएशनचे ४ टप्पे (Stages)आजाराचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी डॉक्टरांनी त्याचे चार टप्पे सांगितले आहेत-टप्पा १ (Stage 1): शरीरावर अतिरिक्त चरबी असणे किंवा वजन जास्त असणे, पण अवयवांचे नुकसान न होणे.टप्पा २ (Stage 2): हाय बीपी,डायबिटीज किंवा किडनीच्या आजाराची सुरुवात होणे.टप्पा ३ (Stage 3): लक्षणे न दिसता गुपचूप हृदयविकाराची सुरुवात होणे.टप्पा ४ (Stage 4): हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक किंवा किडनी पूर्णपणे निकामी होणे.कोणाला आहे सर्वाधिक धोका ?ज्यांचे वय ४० वर्षांपेक्षा जास्त आहे.लठ्ठपणा, डायबिटीज आणि हाय बीपी असलेले लोक.बैठी जीवनशैली (व्यायामाची कमतरता) असलेले आणि धूम्रपान करणारे लोक.ज्यांच्या कुटुंबात आधीपासूनच कोणाला तरी हृदयविकाराचा त्रास आहे..आजार कसा टाळावा ? (उपचार आणि प्रतिबंध)डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, हा आजार वेळीच योग्य जीवनशैली बदलून टाळता येऊ शकतो.योग्य आहार: आहारात फळे, भाज्या, कडधान्ये यांचा समावेश करा आणि मिठाचे प्रमाण कमी करा.नियमित व्यायाम: आठवड्यातून किमान १५० मिनिटे शारीरिक व्यायाम किंवा चालणे गरजेचे आहे.नियमित तपासणी: बीपी, रक्तातील साखर (HbA1c) आणि किडनीची कार्यक्षमता (eGFR टेस्ट) वेळोवेळी तपासून घ्या.व्यसनांपासून दूर राहा: धूम्रपान आणि तंबाखूचे सेवन पूर्णपणे बंद करा.वेळीच घेतलेली काळजी आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेतलेली औषधे यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि किडनी फेल होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकतो..तणाव अन् चिडचिड झटक्यात होईल गायब! 'हे' सोपे घरगुती तोडगे नक्की करा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.