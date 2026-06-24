Climate Change Health Impact: हवामान बदलाचा आरोग्याला फटका! ताप, सर्दी-खोकला आणि श्वसनविकारांच्या रुग्णांत मोठी वाढ

शहरात गेल्या काही दिवसांपासून उष्णता, दमट वातावरण, अधूनमधून होणारे हवामानातील बदल आणि पावसाच्या सुरुवातीमुळे हंगामी आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याचे चित्र आहे. सर्दी, खोकला, ताप आणि इतर व्हायरल संसर्गासह श्वसनविकारांच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..तज्ज्ञांच्या मते, वाढते प्रदूषण, बांधकामांमधून उडणारी धूळ आणि बदलते हवामान यामुळे वरच्या श्वसनमार्गाच्या संसर्गाचे प्रमाण वाढले आहे. पूर्वी दोन-तीन दिवसांत बरा होणारा सदर्दी-खोकला आता सात ते दहा दिवस टिकत असून,काही रुग्णांमध्ये खोकला दोन ते तीन आठवड्यांपर्यंत कायम राहत आहे. काही प्रकरणांमध्ये ब्रॉन्कायटिसची लक्षणेही दिसून येत आहेत..गेल्या महिनाभरात फ्लूसदृश आजारांच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत अशा रुग्णांची संख्या २० ते ३० टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज डॉक्टरांनी व्यक्त केला आहे. ताप, घसा खवखवणे, सर्दी, कफ, नाक वाहणे, थकवा आणि अशक्तपणा ही प्रमुख लक्षणे आढळत आहेत. विशेषतः दमा, सीओपीडी, ब्रॉन्कायटिस किंवा इतर फुप्फुसविकार असलेल्या रुग्णांनी अधिक सावध राहण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे..कथी तीव्र उष्णता, तर कथी दमट वातावरण निर्माण होत आहे. त्यामुळे सर्दी, खोकला, व्हायरल ताप, अस्थमा आणि ब्रॉन्कायटिससारख्या श्वसनविकारांचे प्रमाण वाढू शकते. नागरिकांनी पुरेसे पाणी पिणे, धुळीपासून बचाव करणे, संतुलित आहार घेणे आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.- डॉ. हेतल मारफातिया, प्रमुख, कान-नाक-घसा विभाग, केईएम रुग्णालय.सी.ओपीडी, दमा किंवा इतर फुप्फुसविकार असलेल्या रुग्णांनी अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे. साधा फ्लूदेखील गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो.- डॉ. प्रीती मेश्राम, सहाय्यक प्राध्यापक, जे. जे. रुग्णालयउच्च जोखमीच्या गटातील रुग्णांनी फ्लू व न्यूमोव्हेंक्स लसीकरण करून घ्यावे, जेणेकरून आजार गंभीर होणार नाही.- डॉ. विनायक सावर्डेकर, वैद्यकीय अधीक्षक, सेंट जॉर्ज रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.