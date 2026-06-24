आरोग्य

Climate Change Health Impact: हवामान बदलाचा आरोग्याला फटका! ताप, सर्दी-खोकला आणि श्वसनविकारांच्या रुग्णांत मोठी वाढ

बदलते हवामान, वाढते प्रदूषण आणि दमट वातावरणामुळे ताप, सर्दी-खोकला व श्वसनविकारांच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होत असल्याचा तज्ज्ञांचा इशारा.
Doctors Warn of Surge in Flu, Cough and Breathing Problems Amid Weather Changes

Doctors Warn of Surge in Flu, Cough and Breathing Problems Amid Weather Changes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शहरात गेल्या काही दिवसांपासून उष्णता, दमट वातावरण, अधूनमधून होणारे हवामानातील बदल आणि पावसाच्या सुरुवातीमुळे हंगामी आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याचे चित्र आहे. सर्दी, खोकला, ताप आणि इतर व्हायरल संसर्गासह श्वसनविकारांच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Weather
Monsoon
cold cough
Cough
health