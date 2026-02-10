गादी आणि उशीबाबतच्या चुका

- डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जनआपण दिवसाचे आठ-नऊ तास ऑफिसमध्ये बसतो, चार-पाच तास घरकाम किंवा प्रवासात घालवतो; पण कण्यावर सर्वाधिक परिणाम करणारे तास कोणते? झोपेचे! कारण झोपेमध्ये स्नायू सुटतात, हाडांना आधार देणारी लिगामेंट्स रिलॅक्स होतात आणि स्पाइन पुनरुज्जीवनाच्या प्रक्रियेत असतो.त्यामुळे चुकीचा गादी- उशी सेटअप हे ‘सायलेंट’ पण महत्त्वाचे कारण ठरते, ज्यामुळे कंबरदुखी, मानदुखी किंवा सकाळी stiffness तयार होते. अनेक रुग्ण सांगतात, ‘‘रात्री ठीक झोपतो; पण उठल्यावर कंबर ठणकते.’’ यामागे बहुतेकदा दोष बिछान्याचाच असतो..चुकीची गादी - कण्याची सततची लढाईखूप मऊ गादी : ‘क्लाउड’सारखी मऊ गादी आकर्षक वाटते; पण कंबर तिच्यात खोल जाते. Spine वाकते, discs वर प्रेशर वाढते आणि सकाळी दुखणे अपरिहार्य.अतिशय कठीण गादी : लाकडी पाटावर झोपल्यासारखं- स्नायूंना सतत ताण, रक्तपुरवठा कमी आणि शरीराची नैसर्गिक आकृती विस्कटलेली.जुनाट, ढासळलेली गादी : दहा वर्षांनंतर बहुतेक गाद्या आपला सपोर्ट गमावतात. मध्यभागी ‘खड्डा’ निर्माण होतो, जो कण्याला चुकीच्या आकारात ढकलतो..उशीची चूक - मानेला दिलेला दाबखूप उंच उशी : मान पुढे वाकते, C-spine वर अतिरिक्त वजन पडते आणि ‘टेक-नेक’ वाढतो.उशीच नाही : डोक्याला आधार नसल्यास मान खाली झुकते. स्नायूंना ओढ जाणवते, सकाळी डोकेदुखी किंवा खांद्यात stiffness.खूप मऊ उशी : डोके आत सरकते आणि cervical alignment विस्कटतो..‘स्पाइन-फ्रेंडली’ बेडरूमचे नियममध्यम-फर्म गादी निवडा : ज्यावर झोपल्यावर शरीराचा आकार नैसर्गिक दिसतो - कुठेच खोबण नाही, कुठेच उंचवटा नाही. Side, back किंवा stomach sleepers - सर्वांसाठी ही उत्तम.झोपण्याची योग्य पोझिशन : साइड-लाइंग सर्वोत्तम - गुडघ्यांमध्ये छोटा पिलो सपोर्ट. बैक-लाइंग असल्यास गुडघ्याखाली उशी ठेवा. पोटावर झोपणे टाळा.उशी फक्त मानेला आधार देणारी : न झुकलेली, न उंच -shoulder ते head सरळ रेषेत. मेमरी फोम किंवा cervical support पिलो अनेकांना फायदेशीर.बेड हा फक्त झोपेसाठी : लॅपटॉप, जेवण, ‘मोबाइल मॅरेथॉन’ - बिछाना ऑफिसमध्ये रूपांतरित करू नका..सकाळी योग्य सुरुवातउठताना अचानक उडी मारू नका- पहिले बाजूला वळा, मग हाताच्या आधाराने बसा. दिवसातील stiffness कमी होते.हाडं, स्नायू आणि discs मजबूत ठेवण्यासाठी आहारदूध, दही, तीळ, बदाम, अंडी, हिरव्या भाज्या, रताळे, हळद - हे कॅल्शियम-प्रोटीन-खनिजांचे नैसर्गिक स्रोत. Vitamin D साठी सकाळचा सूर्य पंधरा-वीस मिनिटे.सर्वांत महत्त्वाचं - पाणी. थंडीत तहान कमी लागते; पण शरीराला हायड्रेशन तितकंच लागतं. अडीच-तीन लिटर पाणी रोज - डिस्कचे लुब्रिकेशन, स्नायूंची लवचिकता आणि सांध्यांचे आरोग्य सुधारते..जीवनशैलीत सुधारणाया गोष्टी करा -रोज तीस-चाळीस मिनिटे चालणे/योगवजन नियंत्रणस्ट्रेचिंग - हॅमस्ट्रिंग, बॅक, नेकस्क्रीन टाइममध्ये वारंवार ब्रेकहे करू नका -अतिशय मऊ किंवा खड्डेवाली गादीसोफ्यावर आडवे होऊन मोबाइलवेदना असूनही दुर्लक्षस्वतःहून औषधे .डॉक्टरांना कधी भेटावे?पायात मुंग्या, कमजोरी, पाठदुखी सतत वाढणे, रात्री झोपेत त्रास, लघवी–शौच नियंत्रित न होणे - ही ‘रेड-फ्लॅग’ लक्षणं. विलंब नको.कण्याचे आरोग्य म्हणजे जीवनाची उभी रेषा - ती सरळ, समर्थ आणि स्थिर राहिली पाहिजे. गादी-उशी ही लक्झरी नसून आपल्या शरीरातील सर्वांत महत्त्वाची गुंतवणूक आहे. योग्य निवड, जागरूक सवयी आणि पोषणयुक्त आहार- बस्स! मग झोप फक्त गाढच नाही, तर आरोग्यदायीही होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.