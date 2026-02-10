आरोग्य

गादी आणि उशीबाबतच्या चुका

चुकीचा गादी- उशी सेटअप हे ‘सायलेंट’ पण महत्त्वाचे कारण ठरते, ज्यामुळे कंबरदुखी, मानदुखी किंवा सकाळी stiffness तयार होते.
सकाळ वृत्तसेवा


- डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन

आपण दिवसाचे आठ-नऊ तास ऑफिसमध्ये बसतो, चार-पाच तास घरकाम किंवा प्रवासात घालवतो; पण कण्यावर सर्वाधिक परिणाम करणारे तास कोणते? झोपेचे! कारण झोपेमध्ये स्नायू सुटतात, हाडांना आधार देणारी लिगामेंट्स रिलॅक्स होतात आणि स्पाइन पुनरुज्जीवनाच्या प्रक्रियेत असतो.

त्यामुळे चुकीचा गादी- उशी सेटअप हे ‘सायलेंट’ पण महत्त्वाचे कारण ठरते, ज्यामुळे कंबरदुखी, मानदुखी किंवा सकाळी stiffness तयार होते. अनेक रुग्ण सांगतात, ‘‘रात्री ठीक झोपतो; पण उठल्यावर कंबर ठणकते.’’ यामागे बहुतेकदा दोष बिछान्याचाच असतो.

